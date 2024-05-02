Uno de los peores negocios de Napoleón
No fue el único (atacar Rusia fue peor), pero muestra que el gran militar y redactor del primer código civil no era nada infalible. Y hoy es la efeméride de tal (mal) negocio.
Pero, para ser sincero, Francia tampoco lo tenía fácil en las lejanas colonias americanas. La caída del Canadá francés es un buen ejemplo. Y Napoleón estaba muy distraído, como vamos a intentar probar ahora (luego se hará referencia a ese mal negocio), dándole un poco de contexto a esos años:
Napoleón: Las Guerras y el Imperio
Campañas militares y la difícil paz
El Primer Cónsul pasó el invierno de 1799-1800 reorganizando su ejército y preparando un ataque contra Austria. Consciente de la importancia estratégica de la Confederación Helvética, desde la que podía atacar a los austriacos tanto en Alemania como en Italia, cruzó el paso del Gran San Bernardo antes de que se derritiera la nieve y sorprendió al ejército austriaco sitiando Génova. La batalla de Marengo, en junio, dio a Francia el control del valle del Po hasta el Adigio, y en diciembre otro ejército francés derrotó a los austriacos en Alemania. En febrero de 1801, Austria se vio obligada…
