Pero, para ser sincero, Francia tampoco lo tenía fácil en las lejanas colonias americanas. La caída del Canadá francés es un buen ejemplo. Y Napoleón estaba muy distraído, como vamos a intentar probar ahora (luego se hará referencia a ese mal negocio), dándole un poco de contexto a esos años:

Napoleón: Las Guerras y el Imperio

Campañas militares y la difícil paz

El Primer Cónsul pasó el invierno de 1799-1800 reorganizando su ejército y preparando un ataque contra Austria. Consciente de la importancia estratégica de la Confederación Helvética, desde la que podía atacar a los austriacos tanto en Alemania como en Italia, cruzó el paso del Gran San Bernardo antes de que se derritiera la nieve y sorprendió al ejército austriaco sitiando Génova. La batalla de Marengo, en junio, dio a Francia el control del valle del Po hasta el Adigio, y en diciembre otro ejército francés derrotó a los austriacos en Alemania. En febrero de 1801, Austria se vio obligada…