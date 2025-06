Usos Ideol贸gicos de la Religi贸n y sus L铆mites

Con la rehabilitaci贸n del mito y el redescubrimiento del s铆mbolo, la historia de la religi贸n tiene la oportunidad de interpretar la religi贸n de forma religiosa, lo que no siempre fue el caso en el pasado. Pero est谩 surgiendo un tercer constituyente, distinto del s铆mbolo, que es la sobre-determinaci贸n de ciertos t茅rminos, y del mito, que es la estructuraci贸n, explicitaci贸n y despliegue regulado de un sistema simb贸lico. De todo esto se hablar谩 aqu铆.

Religi贸n e Ideolog铆a

Religi贸n como Ideolog铆a

La historia de las religiones nos deja sin medios para explicar el estado actual del mundo, la crisis general de las religiones, su recesi贸n.

El fin de las ideolog铆as

Para la conciencia occidental, la tragedia es tanto m谩s aguda cuanto que la religi贸n que desaparece ya no es la religi贸n de los dioses, sino la religi贸n que hab铆a triunfado sobre ellos. La religi贸n del 铆dolo hab铆a dado paso a la iconoclasia jud铆a, al culto en esp铆ritu y en verdad, a lo que Hegel llamaba "religi贸n absoluta". Si el cristianismo declina a su vez, no es una religi贸n que desaparece, es la religi贸n la que cae. Esta impresi贸n se ve confirmada por los grupos marginales que se autodenominan postcristianos. El cristianismo les parece insuperable; fue la cumbre de la religi贸n. Despu茅s de 茅l, no habr谩 otra religi贸n. Con 茅l, Dios puso fin a su carrera; se uni贸 a los dioses muertos.

Formulaciones como 茅stas est谩n cargadas de vanidad hinchada y literaria. Pero despiertan ecos apasionados, penetran en todos los c铆rculos, tienen el valor de un s铆ntoma. El hombre contempor谩neo tiene la sensaci贸n de que la religi贸n ha agotado sus virtudes; y la tiene porque la religi贸n m谩s segura pierde terreno cada d铆a y corre el riesgo de perder la partida. Es un homenaje indirecto al cristianismo. Su asombro al verlo derrotado demuestra que lo cre铆a invencible. Incluso para el agn贸stico, el desgaste de la "cifra" cristiana tiene algo de pat茅tico. Lo ve como el fin de la ilusi贸n religiosa, pero considera que el alma de la religi贸n se ha roto en su mayor esfuerzo.

Sin embargo, esta conclusi贸n pesimista sigue siendo ambigua. Los profetas de la venganza la volvieron inmediatamente contra los profetas de la perdici贸n. El cristianismo, argumentan, se est谩 liberando del autoenga帽o, dejando de ser una ilusi贸n, porque en realidad no es religi贸n, sino fe; no es religioso, sino el destructor de la religiosidad. Como resultado, ya no habr谩 religi贸n, ni creencias falaces, sino que permanecer谩 una fe viva y desnuda, una fe desmitificada y desmitificadora. De este modo, la religi贸n ser铆a superada por una autocr铆tica del cristianismo, por el rechazo de lo que hay en ella de inesencial, sincr茅tico y pagano. Decantada, ser铆a pura; desnudada, ganar铆a en rigor. En resumen, la fe cristiana ser铆a por fin adulta, digna de una ciencia y una moral que son en s铆 mismas adultas.

El libro "Capitalizar la religi贸n: La ideolog铆a y el opio de la burgues铆a", de Craig Martin, muestra con claridad meridiana c贸mo la "revoluci贸n espiritual", que a menudo se vende a los estudiosos como la nueva tendencia de la religi贸n, es en realidad poco m谩s que una ideolog铆a legitimadora de la hegemon铆a capitalista. La segunda parte del libro es especialmente impactante (aunque algunos de los ejemplos que expone son tan flagrantes que parece que no se pueda pasar por alto la parte ideol贸gica; lo triste es que eso es exactamente lo que ocurre). Martin hace un gran trabajo desenmascarando la idea de que la buena religi贸n es ser amable y las consecuencias sociales del individualismo adjunto. El 煤nico punto negativo, para algunos observadores, es que en lugar de una discusi贸n muy necesaria sobre el an谩lisis marxista en sociolog铆a de la religi贸n y estudios religiosos, como promete el t铆tulo, los bits te贸ricos se centran en Durkheim y James. Hablar de 'espiritualidad' y 'religi贸n individual' prolifera tanto en el discurso popular como en los trabajos acad茅micos. Cada vez m谩s personas afirman ser 'espirituales pero no religiosas', o preferir la 'religi贸n individual' a la 'religi贸n organizada'. Los estudiosos llevan d茅cadas observando el fen贸meno -principalmente dentro de la clase media- de individuos que escogen elementos de entre varias tradiciones religiosas, formando su propia religi贸n o espiritualidad para s铆 mismos. Aunque los temas de la "espiritualidad" y la "religi贸n individual" suelen ser tratados como evidentes por los medios de comunicaci贸n e incluso por algunos estudiosos de la religi贸n, este libro proporciona uno de los primeros an谩lisis cr铆ticos del fen贸meno, argumentando que estas formas recientes de espiritualidad est谩n en muchos casos vinculadas a la ideolog铆a capitalista y a las pr谩cticas de consumo. Examinando casos como "El poder del ahora", de Eckhart Tolle, y "Dios se pinta los labios", de Karen Berg, su autor sostiene en 煤ltima instancia que la llamada "religi贸n individual" es una religi贸n del statu quo o, m谩s cr铆ticamente, "un opio de la burgues铆a".

Si no queremos jugar a adivinos, no tenemos que elegir entre predicciones. Por otra parte, esta llamada a ir m谩s all谩 -de la religi贸n a la fe o de la religi贸n a la irreligi贸n- parece plantear el mismo problema en dos lenguajes: el del fin de las ideolog铆as, el de la caducidad del dogmatismo. En este punto se encuentran los dos progresismos: el de ciertos creyentes y el de ciertos no creyentes, cuando ambos declaran que el cristianismo ideol贸gico es cosa del pasado. A veces, el ate铆smo del ateo es incluso menos virulento que el del ap贸stol (te贸logos de la "muerte de Dios", partidarios de un absoluto de la caridad que no es m谩s que el absoluto an贸nimo de los actos de caridad; censores de la noci贸n de divinidad, que juzgan arrogante, supersticiosa y manchada de paganismo). Esto tambi茅n es un signo de nuestro tiempo y no necesariamente una prueba de confusi贸n mental.

S铆mbolo, mito, factor ideol贸gico

Pero, 驴por qu茅 la religi贸n da lugar hoy a paradojas tan extra帽as? Sin duda a partir de una radicalizaci贸n del cuestionamiento humano, de un rechazo y desprecio de aquello que, incluso en la religi贸n (y sobre todo en la sociedad, ya que las religiones, o los estilos de comportamiento que las lenguas occidentales designan con este nombre, pertenecen a la esencia de lo social), es ideolog铆a, es s贸lo ideolog铆a. Sin embargo, es importante aclarar este concepto y definirlo con claridad. Para ello, m谩s que a los fil贸sofos, debemos consultar a los especialistas en ciencias humanas. Ellos son los 煤nicos que pueden darnos una imagen clara de lo que ahora sabemos sobre la estructura de las religiones.

Nota: La religi贸n implica la alienaci贸n de los individuos respecto a su ser aut茅ntico, de su ser como especie. El marxismo era una ideolog铆a tentadora en las antiguas colonias porque se ve铆a como la respuesta l贸gica del "Tercer Mundo" a la explotaci贸n del "Primer Mundo". El atractivo del comunismo en algunos estados reci茅n independizados tambi茅n se ha explicado a partir de su ajuste al orden socio-rreligioso de la sociedad (como el brahmanismo en la India).Entre las L铆neas En cualquier caso, el fin de la lucha ideol贸gica entre el capitalismo y el comunismo cre贸 nuevas oportunidades para otras interpretaciones del mundo. La m谩s significativa en t茅rminos geopol铆ticos fue el ascenso del Islam pol铆tico (islamismo). Afect贸 a una amplia regi贸n del mundo que, adem谩s, era significativa por sus recursos petrol铆feros y por los sentimientos antag贸nicos que emit铆a el terrorismo. Otra perspectiva se reduce a la visi贸n de un nuevo tipo de orden mundial (o global) en el que los antagonismos entre grupos se definen por la cultura y no por la ideolog铆a.

La estructura simb贸lica de las religiones se conoce mejor. M谩s concretamente, se reconoce. Se acepta que la religi贸n tiene su propio lenguaje, el del s铆mbolo, que es irreductible al lenguaje puramente conceptual. Se reconoce que el s铆mbolo "sobre-significa" un significado primario, que le sirve de apego y de matriz, pero que acepta ser olvidado en favor de un significado secundario, sin ser destruido como significado primario: por ejemplo, cada elemento natural (agua, tierra, aire, fuego) sigue siendo lo que es y simboliza indefinidamente, torn谩ndose iridiscente en met谩foras, dando lugar al transporte de significados. El simbolismo religioso es, por tanto, af铆n a la po茅tica, un mundo on铆rico con sus propias leyes y econom铆a; no tiene por qu茅 leerse como un discurso racional, aunque s铆 tiene su l贸gica.

Puesto que las religiones despliegan s铆mbolos, s贸lo pueden ser m铆ticas. No proporcionan una explicaci贸n de las cosas (un error cometido a menudo, incluso por las teolog铆as). Aprehenden el mundo como humano, con la ayuda de tomas espont谩neas que permanecen concretas, al nivel de las aproximaciones perceptivas. Y se dedican a esta aprehensi贸n, no para conocer nada desinteresadamente, sino para hacer practicable el entorno, soportable la existencia, viable la convivencia (los mitos clasifican, ordenan, regulan, para crear una ecolog铆a y una axiolog铆a antropoc茅ntricas, no para especular sobre las posibilidades formales del lenguaje, aunque el gusto por el juego verbal llegue muy pronto a las civilizaciones orales, aunque no carezcan en absoluto de razonamiento y de aptitud l贸gica).

Este tercer constituyente es el factor ideol贸gico, nacido de tendencias inherentes a la sociedad: en primer lugar, la tendencia de cada comunidad a hipostasiar su propio canon, a erigir en principio su propia regulaci贸n; en segundo lugar, y sobre todo, la tendencia de la sociedad como tal a idealizarse, a producir conjuntamente su utop铆a y su t贸pica, su orden imaginario y su orden real.

La ideolog铆a nacida de la primera tendencia es una ilusi贸n tenaz pero superficial: el contacto con otros estilos de organizaci贸n, la propia evoluci贸n, los cambios en los modos de producci贸n, en las representaciones colectivas, en las instituciones, pueden mostrar su relatividad. Pero la ideolog铆a nacida de la segunda tendencia es menos f谩cil de detectar; nos remite a una ilusi贸n constitutiva, una ilusi贸n de derecho, que forma parte integrante de la propia socialidad, y que se asemeja a lo que Kant entend铆a por ilusi贸n trascendental.

No tiene mucho sentido repetir que las ideolog铆as, como sistemas de creencias, luchan, se refutan y se turnan: todo el mundo lo sabe y est谩 de acuerdo. Tampoco tiene mucho sentido se帽alar que las religiones, como todos los hechos culturales, forman parte de mentalidades, que abrazan el esp铆ritu de un tiempo y un lugar, que reflejan situaciones socioecon贸micas y que, si ocultan o niegan esto, se vuelven abstractas como una idea sin ra铆ces y, por tanto, ideol贸gicas: el marxismo impuso este punto de vista, pero no es nada nuevo. Es m谩s, una religi贸n puede adoptar muchos disfraces culturales y seguir conservando su identidad. El cristianismo ha sido judaizante, helenizante, romanizante, etc., "ha sido varias religiones", pero sin embargo ha conservado su eje principal: esto justifica la distinci贸n entre intenci贸n y expresi贸n, ya que la ideolog铆a como perspectiva de 茅poca, como refracci贸n de un momento de la cultura, como ilusi贸n de los contempor谩neos, s贸lo puede afectar a la expresi贸n.

Por otro lado, el t茅rmino "ideolog铆a" es capaz de adquirir un significado mucho m谩s inquietante. Es el caso cuando lo relacionamos con algo intr铆nseco, con algo que se hab铆a sospechado e incluso descrito, pero que s贸lo ha sido comprendido plenamente por la antropolog铆a reciente, gracias a un an谩lisis m谩s fino de las estructuras inconscientes de lo consciente.

Merece la pena resumir este an谩lisis, que se refiere a datos positivos, observables o identificables, en cierto modo etnogr谩ficos. En lo que respecta a la religi贸n, y a la discusi贸n sobre el posible retroceso de las religiones, descuida la explicaci贸n corta: por la incredulidad que corroe las creencias, por el libertinaje que desboca la moral, por el esp铆ritu cient铆fico que disipa el esp铆ritu teol贸gico, por la modernidad que eclipsa lo arcaico. Va directamente a la dificultad central, al n煤cleo de las religiones.

La ilusi贸n religiosa

Para el etn贸logo, las religiones son siempre compuestas, incluso en su finalidad. Se fijan un doble objetivo: establecer la trascendencia y consagrar el orden social. Pero estos dos objetivos son antit茅ticos. El primero "limita" al hombre, descondicionando la condici贸n humana, socavando el sistema de normas que encierran o delimitan, lastran o estabilizan esta condici贸n. El segundo se adhiere a la red de normas, al haz de leyes, defendi茅ndolo y reforz谩ndolo, de modo que el hombre, desprovisto de la seguridad del instinto, privado de un estricto condicionamiento natural, biops铆quico, se forja una condici贸n definida, se prescribe l铆mites, se impone un orden y escapa as铆 a la angustia.

Para hacer compatibles estos objetivos, las religiones aceptan el eclecticismo. No hacen de la trascendencia una salida del sistema, una negaci贸n del orden, una transgresi贸n desafiante (como se aventuran a hacer la rebeli贸n y la protesta m谩gica), sino el fundamento del orden o del sistema. De este modo, tienden hacia lo absoluto y refuerzan lo relativo. Tienen altura y tienen complacencia.

Hay algo m谩s sutil. El orden c贸smico o social dif铆cilmente puede sacralizarse tal como es, porque contiene d茅ficits, desorden y negatividad (que la brujer铆a y la demonolog铆a se apresuran a explotar). Por eso el hombre de religi贸n, deseoso o ansioso de consagrar el orden, s贸lo sostiene ante lo absoluto un orden perfecto, es decir, un orden que no existe, un orden imaginado. Esto le permite salvaguardar lo que est谩 pisando, es decir, el orden real, afirmando que este 煤ltimo no es perfecto, pero que participa de la perfecci贸n, que se funda en un trascendente. Pero esto es a costa de una ilusi贸n. Pues el orden perfecto no es ni trascendente ni misterio: es ficci贸n y artificio. El postulado de lo perfecto, sobre el que se han maravillado te贸logos y fil贸sofos, no es m谩s que un mecanismo de proyecci贸n, con un efecto compensatorio, consolador.

Por supuesto, esta ilusi贸n es 煤til: proporciona alivio, se ha bebido todo el sufrimiento del mundo, ha vengado todos los reveses, redimido todas las decepciones. Mejor a煤n, al proporcionar un apoyo imaginativo a la certeza 茅tica de un reino de fines, un reino de justicia e integridad, ha fomentado la esperanza.

Pero es formidable, puede llegar a ser perjudicial, puede utilizarse como herramienta pol铆tica, porque si el orden perfecto s贸lo existe en la imaginaci贸n, es igual de f谩cil imaginar que el orden imperfecto empieza a ser perfecto porque forma parte de la perfecci贸n (la ambig眉edad del adagio "la perfecci贸n no es de este mundo", en un contexto en el que el mundo ser铆a bueno, enteramente bueno, si no fuera por la malicia del pecador; sin pecado, el mundo ser铆a o volver铆a a ser perfecto). El orden instituido se ve as铆 coronado por una perfecci贸n que no tiene, que no es, pero cuyo prestigio comparte. Podemos adivinar lo que sucede a continuaci贸n, la consecuencia extrema. El orden absoluto engendra absolutismo: incluso el cristianismo sucumbi贸 a 茅l. Es un exceso pr谩ctico, un abuso (nunca es deseable que un absoluto descienda a la esfera del poder, de ning煤n poder), pero un abuso ligado a un error te贸rico.

Hay un error, porque el sistema perfecto es una contradicci贸n en los t茅rminos. No s贸lo la totalidad de las totalidades s贸lo es un ser l贸gico para nosotros, ya que nuestro pensamiento no logra darle existencia, sino que la noci贸n de totalidad, la noci贸n de orden o de sistema, implica en s铆 misma que la inteligibilidad nunca es del todo clara: la alteridad y la negaci贸n, la contrariedad y la diferencia lo habitan tanto como la identidad y la posici贸n, la complementariedad y la unidad (el mundo es efectivamente un "todo" en acto, pero s贸lo la piedad estoica, que desgraciadamente se convirti贸 en una escuela de pensamiento, se atreve a adorarlo, se atreve a venerarlo como perfecto: incluso entonces, en muchos pasajes, s贸lo es una forma de afirmar que contiene todo lo que necesita para existir).

As铆, ni especulativa ni pr谩cticamente, la postulaci贸n de lo perfecto es inequ铆voca y sin peligro. Cuando ocupa el lugar de la trascendencia, nos extrav铆a (incluso la perfecci贸n moral es un sue帽o que roza el pecado: es el orgullo del ego, la autojustificaci贸n de la virtud).

Si este an谩lisis es correcto, existe efectivamente una ilusi贸n religiosa. Pero no es la ilusi贸n de la trascendencia. Es la ilusi贸n de la trascendencia confiscada, "recuperada", de la trascendencia confundida con lo perfecto, del orden subrepticiamente elevado a lo absoluto.

Como exigencia de incondicionalidad, la trascendencia es saludable: es una polaridad del hombre. Revela la libertad a s铆 misma, profundiza la insatisfacci贸n. A trav茅s de la trascendencia, los individuos y los grupos se desaf铆an a s铆 mismos, cruzan la l铆nea del orden, siempre la han cruzado: al hacerlo, se vuelven ansiosos y culpables, pero tambi茅n se exaltan y envalentonan, aceptan actuar y consienten, pero no sin vigilancia y distancia. Al mismo tiempo, alimenta el sentido del misterio (m谩s pertinentemente, mide la brevedad del sentido frente a lo desconocido en lo que se hunde el sentido, frente al misterio), despierta la curiosidad y los apetitos, no para satisfacerlos, sino para empujarlos hasta el punto en que no pueden satisfacerse, hasta el punto en que la saciedad ya no es lo que satisface.

Pero disfrazada de perfecci贸n del orden, la trascendencia no es m谩s que un enga帽o: nos deja la elecci贸n entre escapar de la realidad o ignorar el orden existente, que es finitud, carencia, imperfecci贸n, incluso cuando pretendemos albergar en 茅l un absoluto.

La b煤squeda de lo absoluto

Todas las religiones son compromisos entre el orden y la trascendencia, porque el hombre mismo es este compromiso, este acuerdo disonante. Pero las religiones ceden m谩s o menos a la tentaci贸n del orden, a la nostalgia de lo perfecto. Son por tanto m谩s o menos ideol贸gicas -deber铆a poder escribirse "idol贸gicas"-, v铆ctimas de una imagen, de un espejismo. En resumen, la religi贸n ha buscado lo absoluto, que es la definici贸n del misticismo, as铆 como el deseo secreto, la aspiraci贸n inconfesable del arte, el conocimiento y el amor. Pero ha evitado el camino de la negaci贸n, s贸lo se ha instalado en 茅l por un momento; ha inventado el objeto absoluto, lo ha acreditado, incluso ha extra铆do de 茅l un "despotismo" de todo tipo. Es este prestigio el que se desvanece. Este anuncio ya no pasa de moda.

Es cierto que la "ilusi贸n religiosa" no s贸lo afecta a las religiones. O m谩s bien, si seguimos la lecci贸n del etn贸logo, es cierto que esta ilusi贸n s贸lo emerge como religiosa porque la propia sociedad se ve arrastrada por un doble movimiento: trascendencia y autocelebraci贸n, altaner铆a y autoindulgencia. Se trata de un fen贸meno constante y global, con una gran variedad de testimonios: el psicoan谩lisis encuentra en las cl铆nicas individuales esta b煤squeda del objeto absoluto que la etnolog铆a de las religiones presenta como una empresa colectiva. Lo m谩s sorprendente no es que la cr铆tica moderna lo haya detectado, arruinando los te铆smos como apoteosis del orden, como divinizaci贸n de la totalidad perdida. Lo sorprendente es que siga siendo sesgada y distorsionada: s贸lo critica la religi贸n de los templos y los altares, y es indulgente con las religiones laicas.

Sin embargo, est谩 claro que el mesianismo pol铆tico y el milenarismo social prolongan la ilusi贸n religiosa, e incluso la agravan, ya que carecen del correctivo de la otra vida, puesto que la perfecci贸n se har谩 inmanente: la "gran noche" es tambi茅n un "d铆a de Dios". En cuanto a la efervescencia de la juventud actual, nadie ignora que est谩 recreando el apocalipsis y la parus铆a, que ve a un se帽or de la gloria asomarse entre las nubes. Los catecismos tienen una palabra para este remanso de paz, esta armon铆a de jard铆n: una sociedad perfecta, un orden puro, una vida comunitaria que ni coacciona ni reprime. Quiz谩 sea hora de que los socialismos maduros se formen en algo distinto a la ucron铆a de las religiones.

Tambi茅n es cierto que, una vez desenmascarada la ilusi贸n religiosa, la ilusi贸n de la cr铆tica podr铆a consistir en pensar que la religi贸n ha sido liquidada. Para que eso ocurriera, la ilusi贸n religiosa tendr铆a que ser toda la religi贸n, tendr铆a que afectar s贸lo a las religiones, la b煤squeda del objeto absoluto tendr铆a que absorber todos los cuidados de todas las religiones, y ninguna religi贸n tendr铆a que tener el valor de denunciar su propia ilusi贸n, y luego sobrevivir a su desilusi贸n. Esta hip贸tesis puede hacerse. Pero tambi茅n se puede hacer la hip贸tesis contraria.

La iron铆a de la religi贸n

Siempre se ha atribuido al budismo su capacidad para "deconstruir" los trucos del deseo, para frustrar las estratagemas de la adhesi贸n. Del mismo modo, a menudo se ha se帽alado que la mordacidad del judeocristianismo reside en el mosaicismo de lo irrepresentable, en la burla del dios ahorcado, el salvador que no se salva a s铆 mismo. Un absoluto sin rostro, una divinidad suplicante y deshonrada, son la iron铆a suprema de la religi贸n; deshacen la religi贸n que hacen, la establecen s贸lo por concesi贸n, ya que la religi贸n de lo inefable y del oprobio a煤n representa, a煤n edifica.

Ni el juda铆smo ni el cristianismo son formaciones homog茅neas. Surgidos como mitos de acci贸n, han a帽adido mitos de representaci贸n, verdades de especulaci贸n y verdades de aparato. Si el mito del dios-voluntad, del absoluto que se revela exclusivamente en la voluntad de sus testigos, en la historia de su fraternidad y de sus luchas, que no se revela ni en la naturaleza ni en la imaginer铆a humana, y que nunca se revela, puesto que la historia no termina, Si este mito actuara como reductor de todos los dem谩s mitos, no ser铆a una ilusi贸n, sino una incitaci贸n, una provocaci贸n al compromiso total y a la abnegaci贸n total.

M谩s sencillamente, si el vigor simb贸lico de las religiones se impusiera a las racionalizaciones a medias de sus doctrinas, reanudar铆an el di谩logo interrumpido: el de los signos que ayudaron al hombre a erguirse, a dirigir su mirada hacia el cielo. Porque los s铆mbolos, incluso los m谩s sobrecargados, los m谩s borrados, son en 煤ltima instancia la parte menos vulnerable del c贸digo de las religiones. Este cielo de morfolog铆as sagradas, este cielo topografiado, iconografiado, ha sido una poderosa coartada para la tierra. Pero su principal indicador es la altitud, el orgullo y la apertura. No representa, implementa: implementa la verticalidad del hombre, implementa su profundidad. Si simboliza, no el orden, no lo perfecto y sus atributos, sino lo incondicionado, ni deleita ni agobia: libera.

