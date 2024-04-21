El Valor de la Historia Ambiental

Como cualquier nueva iniciativa en el mundo de la erudición, la historia ambiental ha atraído a admiradores y detractores. Aquí ofrezco unas palabras sobre la utilidad de la historia ambiental, especialmente para los historiadores que no están predispuestos a pensar en términos ambientales, y luego exploro algunas de las principales críticas al género.

A veces la historia medioambiental parece demasiado tangencial a las principales preocupaciones de otros historiadores. ¿Qué puede decirles sobre los grandes temas que han preocupado a los historiadores durante generaciones? ¿Qué puede decir sobre el imperio, la guerra, la revolución? ¿Qué puede decir sobre cuestiones que han preocupado a la última generación, como el género, la identidad o la esclavitud? Son preguntas justas, a las que una respuesta justa sería cada día más, pero aún no son suficientes.

