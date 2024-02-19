Vejez Rural

La población europea envejece constantemente. Las proyecciones indican que la proporción de personas mayores de 65 años podría alcanzar el 30% de la población europea en 2030, frente al 10% de 1960. Este fenómeno demográfico se agudiza aún más en las zonas rurales, en particular en aquellas regiones remotas o fronterizas que experimentan tanto el envejecimiento como la despoblación. Estas tendencias son el resultado de un círculo vicioso de factores sociales y económicos interrelacionados que implican la emigración de los más jóvenes hacia los centros urbanos. En las zonas predominantemente rurales, actualmente hay menos de dos personas en edad de trabajar por cada persona mayor.

Varios problemas sociales, económicos y territoriales afectan a las personas mayores que viven en zonas rurales. Un reto clave es la creciente necesidad de atención médica y la falta de servicios sanitarios y asistenciales suficientes en algunos territorios rurales, qu…