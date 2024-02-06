La Violencia durante la Revolución Francesa

La violencia y la Revolución Francesa ha generado un cuerpo considerable de trabajos académicos, muchos de los cuales se centran en los procesos que condujeron al Terror (como también se analiza aquí), o en aspectos del Terror y la Contrarrevolución. En cambio, la violencia cometida por las tropas francesas en el extranjero durante las guerras revolucionarias y napoleónicas ha sido en gran medida descuidada, tratada como algo periférico a la dinámica de la conquista o como algo propio de la naturaleza de los ejércitos revolucionarios de masas. Parte de la literatura sostiene que, lejos de ser algo periférico, la masacre fue, por el contrario, un método utilizado por el Estado francés en un esfuerzo por imponer el dominio en los territorios conquistados y asimilarlos al imperio. La expansión territorial del imperio francés y la subyugación de los estados vecinos deben considerarse, por tanto, como parte de u…