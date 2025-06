Compromiso, Celibato Religioso y Tradiciones Religiosas

Si la sexualidad es inherentemente social, lo mismo puede decirse del celibato. Una comprensión del celibato, argumenta Carl Olson, puede ser una forma útil de ver el significado del cuerpo humano dentro de un contexto social. El propósito de este texto es examinar cómo la práctica del celibato difiere transcultural e históricamente dentro de una tradición religiosa concreta. Los ensayos (todos ellos inéditos) demostrarán que el celibato es un fenómeno religioso complejo. El control del deseo sexual puede utilizarse para divorciarse de un impulso biológico humano básico, para separarse de lo que se percibe como impuro o para distanciarse de un mundo pasajero.

Dentro de las diferentes tradiciones religiosas se puede encontrar la práctica del celibato temporal, el compromiso con el celibato permanente a largo plazo y condenas rotundas del mismo. Al mantener un estado de virginidad, los miembros de algunas tradiciones religiosas imitan modelos divinos; otras tradiciones no admiten la posibilidad de emular tales paradigmas. Tanto si una tradición religiosa lo fomenta como si lo desaconseja, la práctica del celibato nos permite conocer su visión del mundo, sus valores sociales, sus relaciones de género, su ética, sus funciones religiosas y su comprensión del cuerpo físico. El celibato puede contribuir a la creación de un determinado estatus y desempeñar un papel en la construcción de la identidad, al tiempo que sirve como fuente de carisma, para algunos.

En algunas tradiciones religiosas, es posible renunciar al sexo y obtener un estatus sagrado y el apoyo económico de la sociedad. La literatura, en esta cuestión, aborda cuestiones como: ¿Por qué algunos miembros de una comunidad religiosa deciden mantener un estilo de vida religiosa célibe? ¿Es el celibato un requisito previo para acceder a un cargo o estatus religioso? ¿Existen diferentes contextos dentro de una tradición religiosa determinada para la práctica del celibato? ¿Qué nos dice la elección del celibato sobre el cuerpo humano en una determinada cultura religiosa? ¿Cuál es el significado simbólico del celibato? ¿Cuál es su relación con la adquisición de poder? ¿Cuáles son sus beneficios físicos o espirituales?

La mayoría de las religiones están lejos de haber defendido, o incluso exigido, que algunos de sus seguidores o ministros renuncien definitivamente al matrimonio y a toda actividad sexual. De hecho, sólo el budismo y el cristianismo son actualmente testigos de este fenómeno a escala masiva y significativa. Pero el celibato religioso en estas dos religiones tiene características muy diferentes; por su propia naturaleza, el matrimonio y la sexualidad están vinculados a los aspectos más diversos y específicos de una cultura: sociales, económicos, jurídicos, demográficos, biológicos y emocionales. En cuanto a la opción o la obligación del celibato por motivos religiosos, éstas están a su vez vinculadas a los aspectos más específicos de una religión, a su actitud ante las realidades del mundo, ante el hombre, ante la sexualidad, pero también y más aún ante Dios, ante la vida en el más allá, ante la comunidad eclesial y eclesiástica, y ante el papel de los ministros y sacerdotes. La cultura del Extremo Oriente y la cultura occidental, por un lado, y el budismo y el cristianismo, por otro, son demasiado diferentes como para comparar una con otra. Las estudiaremos por separado.

En el Cristianismo

Originalidad y vicisitudes

De las tres grandes religiones que han dominado o dominan la cultura religiosa occidental desde la época grecorromana, el cristianismo es la única que la preconiza o la impone: el judaísmo y el islam no la imponen, ni siquiera la proponen a sus ministros, y no han experimentado la vida religiosa en sentido estricto. Pero dentro del propio cristianismo, la situación difiere mucho de una Iglesia a otra: la Iglesia católica romana la exige a sus obispos, sacerdotes y diáconos de rito latino (aunque el Concilio Vaticano II permitió que los hombres casados fueran ordenados diáconos en ciertos casos), pero no a sus sacerdotes de rito oriental; además, la propone como ideal de vida a un gran número de religiosos y religiosas. Las Iglesias protestantes, a pesar de su extrema diversidad, ni imponen el celibato ni lo proponen a sus obispos y ministros; sólo algunas de ellas, las más próximas a la Iglesia católica romana (la Iglesia anglicana, por ejemplo), tienen una forma de vida religiosa que incluye el celibato. Las Iglesias ortodoxas, en este punto como en todos los demás, tienen una disciplina bastante variada: todas lo exigen a sus obispos, pero no a sus sacerdotes (aunque lo más frecuente es que no permitan el matrimonio, y menos aún las segundas nupcias, después de la ordenación); pero todas conocen y fomentan una vida religiosa que incluye el celibato.

Vemos que hay que distinguir entre el celibato sacerdotal, que puede exigirse o no a los ministros según los diferentes grados del sacerdocio (obispo, presbítero, diácono, subdiácono), y el celibato religioso (en el sentido estricto de la palabra) exigido a los que se proponen vivir la vida religiosa. Por muy diversas que sean las leyes y actitudes de cada Iglesia cristiana, cabe señalar que cada una de ellas las considera un elemento fundamental de su originalidad como Iglesia, así como un signo privilegiado de la forma en que desea entender y promover el cristianismo. Uno de los últimos documentos importantes de la Iglesia católica romana sobre este tema, la encíclica Coelibatus sacerdotalis, del papa Pablo VI (1967), se propone justificar, de forma tan tradicional como decisiva, la práctica de esta Iglesia vinculándola a los puntos más esenciales de su doctrina y su práctica. Sin embargo, las Iglesias católicas de rito oriental se mantienen muy firmes en la originalidad que les reconoce la Santa Sede (la posibilidad de que los sacerdotes estén casados) y luchan ahora, como lo hicieron en el pasado, contra lo que consideran una presión injustificada de Roma para “latinizarlas”. En cuanto a las Iglesias ortodoxas, afirman, no sin cierta razón, ser más fieles en este punto a los usos de la Iglesia primitiva. Las Iglesias protestantes, en cambio, se han mantenido completamente fieles a Lutero, que había hecho de la denuncia del celibato sacerdotal o religioso un punto esencial de su protesta contra la Iglesia romana y lo había eliminado radicalmente de las instituciones de la reforma que emprendía.

Esta diversidad de puntos de vista, junto con el apego, en realidad la implacabilidad, de cada uno por defender el suyo, puede verse en las discusiones que tienen lugar actualmente en el seno de la propia Iglesia católica romana: el problema parecía tan candente y tan crucial que fue el único (junto con el del control de la natalidad) que el papa Pablo VI retiró autoritariamente de la discusión en el Concilio Vaticano II. Pero esta situación no es nueva: desde sus orígenes, la institución del celibato siempre ha sido muy controvertida. Su historia es muy compleja y está ligada a los acontecimientos más significativos de veinte siglos de cristianismo. Lo único que podemos hacer aquí es ofrecer una breve panorámica, destacando la originalidad y las vicisitudes de esta institución.

Celibato y vida religiosa

Desde los primeros siglos del cristianismo, un gran número de hombres y mujeres optaron por vivir en absoluta continencia, lo que a los cristianos y a sus contemporáneos les pareció, con razón, una actitud totalmente propia de esta nueva religión, ya que ni el judaísmo, ni las demás religiones orientales, ni las religiones griega y romana habían concebido nunca el celibato como un medio para vivir más perfectamente su fe. Muchas de estas religiones tenían prescripciones de continencia ritual periódica para sus ministros con ocasión de actos de culto, profecía o adivinación. Pero el matrimonio y la fertilidad eran demasiado honrados en la Antigüedad y estas diferentes religiones estaban demasiado centradas en la vida terrenal dela humanidad como para que el celibato apareciera como un ideal de vida. Incluso los casos de celibato religioso, como el de las vestales en Roma, ciertas sacerdotisas de Apolo en los griegos o ciertos esenios en el judaísmo, eran demasiado aislados para tener la misma importancia sociocultural y la misma dignidad que la opción mucho más extendida de la continencia absoluta y definitiva en los primeros siglos de la era cristiana. Los siglos II y IV fueron testigos de un extraordinario florecimiento del monacato, que confirió un estatus privilegiado a la vida religiosa y a la elección del celibato, aunque no siempre sin una depreciación a veces extrema del matrimonio y la sexualidad, contra la que las autoridades cristianas tuvieron que reaccionar enérgicamente.

Las recientes investigaciones sobre la historia de la antigüedad cristiana han sacado a la luz la influencia que ejercieron sobre la mentalidad cristiana diversas corrientes del pensamiento antiguo: el neoplatonismo, los diversos gnosticismos, el maniqueísmo, corrientes cuyas antropologías, muy diversas al menos, tenían en común un desprecio más o menos acentuado por la condición carnal del ser humano. No cabe duda de ello, pero no hay que exagerar, ya que estas diversas corrientes nunca han conducido a tal idealización y práctica del celibato religioso fuera de los círculos cristianos; por tanto, la causa esencial debe residir en el propio cristianismo. Los cristianos, además, eran conscientes de que su comportamiento en este ámbito venía dictado por lo esencial del Evangelio, por las palabras y el ejemplo de Jesucristo, y sus detractores estaban de acuerdo, aunque para ellos fuera un motivo más para denunciar la nueva fe. El valor del celibato religioso como ideal de vida cristiana nunca se puso realmente en tela de juicio dentro del propio cristianismo antes de Lutero y la Reforma: no faltaban las críticas a los religiosos y religiosas; de hecho, era un tema tan clásico en los documentos magisteriales y los sermones de los predicadores como en la literatura polémica o satírica: pero los ataques se centraban en la tibieza o la hipocresía en relación con un ideal que seguía teniéndose en gran estima, y no en el ideal en sí. Lutero, en cambio, y la inmensa mayoría de las iglesias protestantes hasta nuestros días, veían en este ideal una falsa interpretación del Evangelio y un error pernicioso sobre la naturaleza de la vida cristiana. Su crítica de la vida religiosa procedía menos de un deseo de evaluar mejor las realidades del matrimonio y la sexualidad que de una preocupación por ser más fiel al Evangelio tal y como le parecía.

El celibato sacerdotal

La historia del celibato sacerdotal es mucho más compleja. Hasta los siglos II y IV, la Iglesia no parece haber concedido especial importancia al problema del matrimonio para los sacerdotes y obispos. Ciertamente, se les recomendaba especialmente la virtud de la castidad, pero esto no implicaba ninguna diferencia de estatus entre los sacerdotes y los laicos. A partir del siglo IV, mientras que las Iglesias de Oriente se adhirieron a la práctica antigua, salvo por el hecho de que pronto eligieron a sus obispos entre los monjes y, por tanto, querían que no estuvieran casados, las Iglesias de Occidente se volvieron mucho más estrictas a este respecto. Papas (Siricio en un famoso documento de 386; Inocencio I, †417; León Magno, †461) y concilios regionales (Toledo, 400; Cartago, 390 y 401) decidieron gradualmente que los sacerdotes no podían volver a casarse y que los sacerdotes casados no podían mantener relaciones sexuales ni siquiera vivir con sus esposas. La disciplina así establecida en el siglo V perduró, con mayor o menor éxito, hasta el siglo XI, pero planteó grandes problemas de todo tipo, ya que a los sacerdotes no se les prohibía casarse aunque se les imponía una continencia absoluta.

No es difícil imaginar lo difícil que resultaba observar o hacer cumplir tal disciplina. Por otra parte, el hecho de que los sacerdotes pudieran tener familia planteaba problemas sociales, pastorales y económicos a la Iglesia; los diversos intereses de la unidad familiar podían primar sobre los de la Iglesia y la comunidad local. Desde la institucionalización de la Iglesia cristiana en el Imperio romano después de Constantino (†337), había surgido el problema de la herencia, ya que los bienes eclesiásticos corrían el peligro de revertir a los herederos del sacerdote en lugar de permanecer en la Iglesia. Para poner fin a todos los inconvenientes de una disciplina que las advertencias y condenas de las autoridades eclesiásticas y de los moralistas sólo lograban imponer con mayor o menor éxito, según el lugar y la época, los papas y sínodos que emprendieron la gran reforma de la Iglesia en el siglo XI tomaron una serie de medidas cada vez más radicales que tuvieron éxito, no sin una vigorosa resistencia de sínodos regionales, obispos, sacerdotes y teólogos, a la ley del celibato, promulgada en forma de invalidación canónica del matrimonio clerical por el Segundo Concilio de Letrán (1139). La ruptura entre la Iglesia latina y la Iglesia oriental se había consumado casi un siglo antes; la cuestión del celibato sacerdotal había desempeñado un papel importante en ello, y la Iglesia ortodoxa surgida del Cisma reivindicó como una de las pruebas de su ortodoxia el hecho de adherirse a una disciplina sobre este punto (codificada definitivamente por el Concilio de Trullo de 692) más amplia, pero más acorde con la tradición de la Iglesia.

En la Iglesia latina, no bastaba con que se promulgara la ley para que la causa fuera escuchada: en los siglos XIII y XIV, muchos canonistas e incluso obispos pidieron la adopción de una legislación oriental que permitiera a los sacerdotes casarse: encontraban un argumento práctico en el deterioro de la moral sacerdotal e incluso religiosa que caracterizó la Baja Edad Media. Los grandes concilios de Constanza (1414-1418), Basilea (1431-1439) y Trento (1545-1563) vieron cómo obispos y teólogos pedían la derogación de la ley del celibato. Por tanto, las protestas de Lutero no eran nuevas, ni su deseo de reforma era original; pero, al igual que en el caso de la vida religiosa, más que buscar una mejor apreciación del valor del matrimonio y la sexualidad o tomar nota de una práctica demasiado alejada de la ley, estaban dirigidas a denunciar lo que le parecía una concepción errónea del sacerdocio cristiano y sus exigencias en este ámbito.

El celibato sacerdotal no se impuso en la Iglesia latina única ni principalmente por decisiones autoritarias. Por un lado, el ideal monástico y religioso ejercía una atracción considerable; muy pronto se convirtió en el modelo de la perfección cristiana y, especialmente en lo que respecta al celibato, parecía especialmente adecuado para los hombres elevados a la dignidad del sacerdocio; esto es precisamente lo que Lutero y muchos otros después de él, a veces incluso en la Iglesia católica, denunciaron como una distorsión y perversión del sacerdocio cristiano. Por otra parte, la experiencia de los numerosos problemas individuales, sociales, pastorales e incluso económicos que plantea el matrimonio de los sacerdotes llevaría a desear su celibato; las Iglesias ortodoxa y protestante, y los contestatarios en el seno de la Iglesia católica latina, argumentarían evidentemente a partir de una experiencia contraria.

Sea como fuere, es sobre todo bajo la influencia de estos dos factores como se desarrollará progresivamente el argumento a favor de la alta idoneidad del celibato para los sacerdotes, una idoneidad basada en la naturaleza misma del sacerdocio cristiano. La Iglesia católica latina llegó a deducir de la naturaleza del sacerdocio la necesidad de facto de la obligación del celibato, que su evolución le había llevado más bien a deducir de su experiencia; nunca llegó a hacer de ella lo que llamaba una ley divina, lo que le permitiría admitir que otras Iglesias pudieran decidir lo contrario. En cualquier caso, la historia demuestra que ninguna Iglesia cristiana ha considerado nunca la cuestión del celibato religioso como un punto menor: sus vicisitudes están ligadas a las crisis más importantes del cristianismo. Las razones para promover la propia disciplina y defender el propio concepto parecen poderosas y profundas: el debate nunca ha cesado.

Las cuestiones

Celibato y culturas

Dimensiones esenciales de la existencia humana están en juego cuando se trata del matrimonio, la afectividad y la sexualidad. Las investigaciones llevadas a cabo durante el último siglo por las distintas ciencias humanas han revelado hasta qué punto las instituciones y actitudes de distintas culturas, o incluso de distintos periodos de una misma cultura, pueden ser relativas en estas cuestiones. Pero también han demostrado que, para cada cultura o para cada momento dado de una cultura, estas instituciones y actitudes eran fundamentales para el individuo y para la sociedad; han puesto de relieve cómo realidades aparentemente independientes desempeñaban en realidad un papel: los trabajos de Lévi-Strauss sobre las estructuras elementales del parentesco son un buen ejemplo de ello. En cuanto a la sexualidad en sí, poco a poco se fue viendo, sobre todo a través del psicoanálisis, como una realidad muy compleja cuyas dimensiones sociales y psíquicas superaban con creces sus dimensiones estrictamente biológicas; se demostró que los comportamientos sexuales más elementales estaban vinculados a los elementos más significativos de la vida de un individuo, sobre todo los de la primera infancia, y que ponían en juego aspectos de la personalidad y tipos de relación con los demás que a primera vista parecían no tener relación, pero que son igualmente fundamentales: la agresividad, la culpa, la autopercepción, las relaciones con los padres, los hermanos, las distintas figuras de autoridad, etc.

Esto permite comprender un hecho esencial sobre el celibato religioso: como actitud individual y colectiva hacia el matrimonio, la afectividad y la sexualidad, está relacionado con las instituciones y actitudes de una cultura determinada o de un momento determinado de una cultura en estas cuestiones; será tan relativo como ellas. Dentro del propio cristianismo, no puede tener exactamente el mismo significado para un cristiano grecorromano, para un cristiano de la Edad Media o del Renacimiento o para un cristiano del siglo XX. Tampoco puede tener hoy exactamente el mismo significado para un campesino africano, un intelectual francés, un habitante de una ciudad estadounidense o una mujer indonesia. Pero por otro lado, precisamente porque es una actitud ante el matrimonio, la afectividad y la sexualidad, el celibato religioso siempre pondrá en tela de juicio las realidades esenciales de la vida de un individuo o de una sociedad, por muy diversas que sean. Por eso cada época, y cada cultura en cada época, debe volver a examinar la cuestión sobre bases en parte nuevas: todo cambio o diversidad cultural conduce a un nuevo examen del problema. También por eso cada uno de estos reexámenes se basará siempre en las realidades más vitales y a menudo más controvertidas de una cultura o personalidad determinada. El debate nunca puede ser marginal o menor, debido a las cuestiones que están en juego en el matrimonio, la afectividad y la sexualidad, en relación con las cuales el celibato religioso representa una postura radical.

El celibato y la tradición evangélica

Podría parecer que la permanencia de los dogmas, las tradiciones y las instituciones de una religión como el cristianismo, y la trascendencia del Dios que confiesa, deberían hacerla inmune a estas vicisitudes. Esto parece ser especialmente cierto en el caso de la Iglesia católica latina, que cuenta con un aparato dogmático y disciplinario particularmente importante, y que está más apegada que ninguna otra a la tradición que su autoridad trata de salvaguardar. Por eso, por ejemplo, la encíclica del papa Pablo VI sobre el celibato sacerdotal justifica su práctica más por la tradición que por cualquier otro argumento. Pero, por una parte, la historia que hemos trazado muestra que esta tradición es menos monolítica de lo que parece. Por otra parte, y sobre todo, la fe de la Iglesia católica latina no deja de mostrar, con respecto a las realidades que rigen directamente la cuestión del celibato religioso, diferencias de énfasis o de interpretación bastante notables según las épocas y los lugares, y que son todas igualmente ortodoxas, aunque conduzcan a actitudes muy diferentes.

Esto se aplica, por ejemplo, a la vida en el más allá y a la importancia relativa que se le atribuye en relación con la vida presente del hombre. Desde el principio, los cristianos han considerado el celibato religioso como una anticipación, en este mundo, de la vida eterna y de las condiciones en que se vivirá. De todas las grandes religiones, el cristianismo es la única que insiste tanto en la abolición de la sexualidad en la vida eterna: también es la única que insiste tanto en el hecho de que su principal héroe y fundador, Jesús, no tuvo vida sexual, una condición original que incluso se ha hecho extensiva a su madre, María, cuya virginidad parece ser para muchas Iglesias cristianas un punto importante. Puesto que el cristianismo consideraba la vida eterna con Dios como la máxima perfección del hombre, era natural que el celibato fuera visto como uno de los medios más seguros para alcanzar la más alta perfección en esta vida.

Pero la historia de veinte siglos de cristianismo, incluso si nos limitamos a sus formas más ortodoxas, muestra claramente que estas condiciones permanentes han tomado formas muy diferentes, que modifican el equilibrio relativo entre la vida eterna y la vida presente y, en consecuencia, tienen un impacto directo en el valor atribuido desde este punto de vista al celibato religioso. El extraordinario desarrollo del monacato en los siglos II y IV pretendía explícitamente inaugurar, individual y colectivamente, la vida de la ciudad celestial en la medida de lo posible en la ciudad terrenal; el resultado fue una depreciación, incluso una obliteración, de todos los valores propios de esta vida terrenal, depreciación de la que el celibato fue un signo particularmente llamativo. Pero siempre ha habido corrientes de pensamiento en el cristianismo, tan ortodoxas como las anteriores, que han insistido en el hecho de que la vida eterna se prepara y se anticipa sobre todo cristianizando la vida presente del hombre. Estas corrientes son actualmente muy poderosas en el cristianismo en general, y en el catolicismo romano en particular: contribuyeron en gran medida a conformar la mentalidad general del Concilio Vaticano II. Esto no significa que el celibato religioso pierda todo su significado, pero ya no es exactamente lo mismo, en la medida en que vivir cristianamente el matrimonio y la sexualidad parece ser tan cristiano y tan importante para la vida eterna como renunciar a ellos por completo.

Profundas diferencias de actitud

Esto plantea la cuestión más amplia de la actitud del cristianismo ante la sexualidad y, de forma aún más general, ante todos los valores terrenales. Más que ninguna otra religión, el cristianismo se centra en la revelación de Dios de su propio misterio al hombre, en la trascendencia de esta vida divina y en la trascendencia de la vida que esta revelación inaugura en el hombre que es su objeto. Por otra parte, insiste más que ninguna otra religión en el pecado, al que considera incluso como el estado original del hombre, un pecado que aparta al hombre de esta revelación y le hace negar esta trascendencia eligiendo realidades distintas de Dios en contra de Dios, devaluando así a Dios porque sobrevalora las realidades terrenas y humanas. Por eso el celibato religioso, al renunciar a realidades particularmente vitales para el hombre, aparecía como un medio privilegiado para combatir el pecado y afirmar la trascendencia de Dios y la vida cristiana en el hombre.

Pero también en este caso, y siempre dentro de los límites de la ortodoxia y la tradición, el énfasis puesto en estos elementos esenciales del cristianismo puede y ha variado. Si la desconfianza o el rechazo de las realidades terrenales y carnales se ha visto a menudo como la mejor o la única manera de evitar el pecado y de afirmar la trascendencia de Dios, también se ha considerado a menudo como una incomprensión de la acción de Dios, creador del hombre y salvador de los pecadores, establecer una contradicción radical entre el hombre en lo que tiene de humano y Dios en lo que tiene de divino. Para afirmar la trascendencia de Dios o de la gracia y combatir el pecado, no se trata tanto de desconfiar de la humanidad del hombre o de querer escapar de ella como de querer transformarla viviéndola no mal sino bien y según el designio creador y salvador de Dios. También en este caso, el celibato religioso se ve necesariamente afectado por un acento bastante diferente, ya que se trata al menos tanto, y en nombre mismo de Dios, de vivir bien la condición carnal del hombre como de renunciar a ella.

Sacerdocio y laicado

También se perciben diferencias de énfasis igualmente notables en relación con los elementos de la fe cristiana que abordan más específicamente el problema del celibato sacerdotal, en particular en relación con la concepción del sacerdocio y su papel en la Iglesia. El cristianismo no es la única religión que conoce la institución del sacerdocio, pero es la única que lo presenta como una participación en el sacerdocio de un único sacerdote, Jesucristo, que de una vez por todas ofreció con su muerte el sacrificio de alabanza y reconciliación y realizó la mediación perfecta entre Dios y los hombres, porque siendo él mismo Dios y hombre encarna y realiza el encuentro perfecto de Dios y la humanidad. En el cristianismo, pues, sólo hay un sacerdocio: el de Jesucristo. Cualquier otro acto sacerdotal posterior al suyo, ya se trate del sacrificio cultual, de la predicación, de la palabra o de la atención pastoral a los fieles, no será nunca más que una prolongación y una repetición de los actos de Jesucristo, el único sacerdote.

La historia del cristianismo muestra que tal concepción del sacerdocio da lugar a dos actitudes aparentemente contradictorias que tienen una relación directa con el problema del celibato sacerdotal. Por una parte, se tiende a considerar que la función sacerdotal está revestida en el cristianismo de una eminente dignidad, ya que permite al sacerdote participar más de cerca en la función y la dignidad mismas de Jesucristo; el sacerdote se sitúa así en un nivel superior al de los fieles ordinarios, más cerca de Jesucristo, el Dios-hombre; Su celibato aparecerá entonces como un signo y una consecuencia de este estado excepcional, convicción que posiblemente se vea reforzada por un juicio más o menos peyorativo sobre el carácter profano o impuro de la sexualidad y del matrimonio. Por otra parte, existe la tendencia a considerar que la unicidad del sacerdocio de Jesucristo confiere al sacerdote cristiano una importancia mucho menor que la que otras religiones conceden al sacerdocio: no hay necesidad de otro intermediario que Jesucristo entre Dios y la humanidad; la gracia se ha dado en plenitud a todos los bautizados y les capacita para ofrecer ellos mismos el sacrificio de alabanza y para ser testigos y mensajeros de la Palabra. Cada fiel tiene, por tanto, una condición sacerdotal. Este tema del “sacerdocio de los fieles”, del “pueblo sacerdotal”, muy tradicional en la Biblia y en los primeros siglos del cristianismo y muy apreciado por las Iglesias protestantes, fue reavivado vigorosamente en la propia Iglesia católica romana por el Concilio Vaticano II. Esto no significa que el sacerdocio ministerial y jerárquico de los sacerdotes esté desprovisto de todo significado, pero el sentido que adquiere en tal contexto no exige igualmente que el sacerdote adopte un estatuto de vida muy diferente del de los fieles, y el sentido de cualquier celibato sacerdotal se ve afectado.

Lo mismo ocurre con el concepto de culto en el cristianismo. La cuestión es tanto más decisiva cuanto que, en la mayoría de las religiones, las prescripciones de abstención sexual más o menos prolongada suelen estar vinculadas a la celebración del culto, tanto para los fieles como para los sacerdotes. El psicoanálisis también permite comprender por qué la actividad ritual y la actividad sexual no están desvinculadas. El culto cristiano es una conmemoración y repetición del sacrificio cúltico que Jesucristo ofreció a Dios por la humanidad y en nombre de la humanidad al morir en la cruz y compartir su cuerpo con sus fieles en la Eucaristía.

Una vez más, la historia demuestra que tal concepción del culto puede dar lugar a dos actitudes aparentemente contradictorias que influyen inmediatamente en el problema del celibato sacerdotal. Por un lado, el carácter excepcional de dicho culto hace tanto más necesario que sus ministros y todo lo que rodea al culto estén revestidos de una dignidad excepcional, de la que el celibato de los sacerdotes será un signo privilegiado, sobre todo si el problema de la relación entre la actividad cultual y la actividad sexual se plantea en términos de oposición entre lo puro y lo impuro. Por el contrario, el culto cristiano puede considerarse como un culto en espíritu y en verdad, un sacrificio espiritual que, lejos de requerir prescripciones o proscripciones legales, puede y debe ser rendido por el creyente en todo lo que su condición humana le llama a experimentar. Por lo tanto, no requiere ningún estatus especial para sus ministros y no es contradictorio con ninguna realidad humana auténtica, ni siquiera con la actividad sexual. Esta fue, por ejemplo, una de las protestas de Lutero, al igual que la del sacerdocio; e historiadores de los orígenes cristianos han pretendido demostrar que la transformación de la concepción del sacerdocio, que tuvo lugar en la Iglesia del siglo II al V, paralelamente al establecimiento de la disciplina que obligaba a los sacerdotes a una continencia absoluta, representó un retorno del cristianismo a una concepción precristiana y judaizante o a una concepción pagana del sacerdocio.

Celibato y autoridad en la Iglesia

Podríamos enumerar muchos otros puntos en los que el problema del celibato religioso está vinculado a los elementos más esenciales de la fe cristiana. Tendríamos que considerar, por ejemplo, el problema de la autoridad reconocida o conferida a los sacerdotes, a los obispos y al Papa en las distintas confesiones cristianas. El psicoanálisis sugiere que las actitudes ante la sexualidad y las actitudes ante la autoridad y su ejercicio no están desvinculadas. En cualquier caso, la historia del cristianismo confirma que los dos conjuntos de problemas nunca se han excluido mutuamente, y que los cambios en una u otra dirección respecto al celibato sacerdotal han tenido lugar la mayoría de las veces en un contexto de cambios en la naturaleza de la autoridad en la Iglesia y en las formas de ejercerla. Hoy en día, la diversidad de las confesiones cristianas con respecto a la autoridad en la Iglesia coincide más o menos con su diversidad con respecto al celibato de los sacerdotes. También en este caso se trata de un elemento fundamental de la fe cristiana y común a todos: la autoridad, que fue la de Jesucristo como enviado de Dios y Dios mismo y que confió a su Iglesia. Pero también en este caso, esta autoridad, única y superior a todas las conferidas a cualquier otra autoridad religiosa, puede prestarse a interpretaciones diversas y aparentemente contradictorias.

En este punto, como en todos los demás, corresponde a los creyentes y a las Iglesias interpretar el sentido de su fe como mejor les parezca. El historiador de las culturas y las religiones no puede sino constatar que el problema del celibato religioso está directamente vinculado a los elementos más esenciales de la fe cristiana, y puede por tanto explicar por qué reviste una importancia fundamental para los creyentes y las Iglesias, ya que refleja directamente la manera de entender las realidades más originales de la fe cristiana. Del mismo modo, al implicar dimensiones clave de la condición humana, está directamente vinculada a las formas en que una cultura o un individuo se definen y buscan realizarse. Por estas dos razones, y aunque a primera vista pueda parecer una cuestión muy limitada, se trata de un fenómeno cultural especialmente significativo, y sin duda seguirá siendo objeto de un debate abierto y controvertido mientras la gente continúe planteándose las preguntas en cuya intersección se encuentra.

Budismo

De los antiguos ascetas de la India al Buda

El celibato impuesto a los monjes mendicantes (bhikṣu) del budismo, y que ha seguido siendo la norma en la mayoría de sus sectas hasta nuestros días, puede explicarse por varias razones que aparecen claramente en las antiguas colecciones canónicas.

Cuando el Buda comenzó a enseñar su doctrina y fundó su comunidad monástica ( saṠgha), muchos grupos similares de ascetas ya existían desde hacía mucho tiempo en la India. Reunidos en torno a un maestro que les instruía y aconsejaba, estos hombres llevaban una vida muy austera, observando una abstinencia sexual total. Esta obligación era incluso tan importante que el nombre dado a su forma de vida en general y al estudio de la doctrina y los ritos que la justificaban (brahmacarya, literalmente “conducta religiosa”) tenía muy a menudo el significado restringido pero significativo de “celibato”, “castidad” y “abstinencia sexual”.

Durante varios años, los varones adolescentes de las castas altas debían someterse a esta existencia ascética aprendiendo los textos védicos y las prácticas rituales que les enseñaba un maestro brahmán, al que a su vez servían como simples criados. Otros hombres, a menudo mayores y de orígenes sociales más variados, optaban por llevar una vida similar con un maestro cuya doctrina se alejaba generalmente de la ortodoxia brahmánica y que no pertenecía él mismo a la casta brahmánica. A este último tipo de sociedad religiosa pertenece la comunidad monástica del budismo.

Aunque tomó prestado el celibato y muchas otras reglas de disciplina de otros grupos de ascetas para imponerlas a sus propios monjes, Buda nunca lo hizo por simple espíritu de rutina o por respeto a una tradición ya antigua. Como prueban abundantemente los enormes códigos de disciplina budista (“Vinaya-piṭaka”), las numerosísimas reglas que definen fueron elegidas y promulgadas por el Bienaventurado y sus sucesores únicamente por su interés práctico. Todas ellas tienen el objetivo reconocido de permitir a los monjes progresar lo mejor posible en el Camino de la Liberación y, en consecuencia, de mantener el buen entendimiento y la calma en el seno de la comunidad, así como su buena reputación entre los laicos, cuyas limosnas aseguraban por sí solas la subsistencia material de los ascetas budistas.

En particular, el celibato se justificaba por la necesidad de que el monje dedicara la mayor parte posible de su actividad a la práctica de métodos de meditación y otras observancias encaminadas a obtener el nirvāṇa. Esto exigía el abandono de todo lo que pudiera interponerse en el camino de estos ejercicios, es decir, el de los deberes y preocupaciones inherentes a la vida laica, las obligaciones y preocupaciones familiares, profesionales y de otro tipo. Por tanto, el monje debía abandonar a su padre y a su madre y, si estaba casado, a su mujer y a sus hijos, al igual que debía abandonar su profesión y a sus compañeros de trabajo, su casta y todas sus posesiones materiales, fueran cuales fueran. Liberado de todos los lazos materiales, sociales y sentimentales, el monje budista se encontraba en las mejores condiciones para cultivar el desapego más total, disipar las nociones ilusorias de “yo” y “mío”, estudiar a fondo la doctrina y practicar la meditación.

Sin embargo, esta vida ascética no pretendía en modo alguno ser una evasión egoísta de las obligaciones familiares u otros deberes sociales. No debía dar lugar a que personas abandonadas, padres ancianos, esposas e hijos pequeños, se vieran expuestos a unas condiciones de vida miserables, ya que esto sería contrario al espíritu del budismo. Por eso no se podía conceder la ordenación monástica a nadie que no hubiera sido autorizado a recibirla por su padre y su madre y, si estaba casado, por su esposa.

Había otra razón importante por la que los monjes budistas eran célibes. Al separarlos de sus esposas y de la atracción que éstas normalmente ejercían sobre ellos, se les ayudaba a combatir una de las formas más poderosas del deseo, el deseo sexual. La doctrina budista considera que el deseo es, junto con el odio y la estupidez -o el error-, una de las tres “raíces del mal”, es decir, de todos los vicios, pasiones e ilusiones que encadenan al ser a la serie indefinida de vidas sucesivas, todas ellas sujetas a las múltiples formas del dolor. Por lo tanto, el celibato también pretendía eliminar las tentaciones de la vida conyugal.

El “camino del medio”

Aunque en una pequeña minoría de los textos canónicos no está ausente cierta misoginia, originada por otra parte en la mente de algunos viejos discípulos amargados más que en la del propio Beato, está bastante claro que este sentimiento apenas contó entre las razones que llevaron al Buda y a los autores de los códigos monásticos a imponer el celibato a los monjes y monjas budistas. Las mujeres no eran vistas por ellos como esencialmente tentadoras con pérfidos designios sobre los hombres pobres, y las historias de monjes berberiscos son mucho más frecuentes en las colecciones canónicas que las de seductoras, monjas o laicos.

Por último, no hay masoquismo ni gusto morboso por la mortificación tras el celibato de los ascetas budistas. En el famoso sermón de Benarés y en muchos otros, el Bienaventurado rechaza resueltamente tanto el sufrimiento autoinfligido de varios ascetas indios como el hedonismo; considera ambas actitudes vanas y peligrosas. La Vía de la Liberación que indica a sus discípulos es, como él dice, la “vía intermedia” entre estos dos opuestos; y las austeridades que impone a sus monjes y a sí mismo no tienen otra fuente que la razón y el sentido común, en la perspectiva del nirvāṇa.

Además, el budismo nunca juzgó despreciables o impuras las relaciones conyugales de aquellos de sus fieles que preferían permanecer en el estado laico y que siempre fueron mucho más numerosos que los monjes y las monjas. Se limitó a advertirles contra ciertos excesos bien definidos, que en general eran perversiones. Mejor aún, desde hace mucho tiempo los monjes y monjas de varias sectas importantes nacidas del Mahāyāna y del budismo tardío, en Japón y Tíbet en particular, se casan con bastante regularidad sin que nadie cuestione su honorabilidad. A veces sus líderes incluso forman verdaderas dinastías contrayendo alianzas matrimoniales con familias muy eminentes de los países en los que viven. En otros lugares, no es raro -de hecho, es incluso habitual- que un monje regrese a la vida laica tras pasar varios meses o años con la toga amarilla, se case y forme una familia, sin perder por ello la estima de sus correligionarios, sino todo lo contrario.