El Aristotelismo Medieval y sus Límites

Este texto aborda el desarrollo de la filosof√≠a moral y pol√≠tica en el Occidente medieval. La literatura se preocupa por rastrear la continua influencia de las ideas cl√°sicas, pero subraya que la propia diversidad y difusidad del pensamiento medieval demuestra que no existe un esquema √ļnico que pueda dar cuenta de la forma en que estas ideas fueron recibidas, difundidas y reformuladas por los te√≥ricos √©ticos y pol√≠ticos medievales.

El lugar de la tradici√≥n aristot√©lica en la historia del pensamiento medieval, el sentido y el alcance de su influencia en la Escol√°stica tard√≠a, el n√ļmero y la naturaleza de las innovaciones que, si no siempre se inspiraron directamente en ella, al menos a menudo la permitieron o m√°s sencillamente la enmarcaron -en resumen, todos los factores y datos hist√≥ricos que han contribuido a forjar la imagen de una Edad Media enteramente consagrada a Arist√≥teles y al peripatetismo- deben ser reconsiderados. De hecho, el aristotelismo no fue el √ļnico punto de referencia en un periodo de diez siglos en el que el platonismo y el agustinismo desempe√Īaron, como m√≠nimo, un papel equivalente, si no antag√≥nico. Para apreciar toda la importancia filos√≥fica y cultural del aristotelismo en la Edad Media, debemos examinar los factores que le dieron su verdadera forma, marcaron sus l√≠mites y moldearon su curso.

Arist√≥teles ofreci√≥ a los latinos un concepto totalmente nuevo de la ciencia y de la pr√°ctica cient√≠fica. No hay que olvidar, sin embargo, que el conocimiento pleno de su obra fue un fen√≥meno tard√≠o; que la definici√≥n de su Corpus dio paso a una serie de ap√≥crifos; que los datos aut√©nticos llegaron ya envueltos en comentarios generalmente ajenos al esp√≠ritu de su filosof√≠a; que la noci√≥n misma de ‚Äúaristotelismo‚ÄĚ apenas se practic√≥ en la Edad Media; que el progreso de sus ideas se vio constantemente frenado desde finales del siglo XI hasta finales del XIII; y, por √ļltimo, que los medievalistas cre√≠an que el Estagirita hab√≠a compuesto sus obras como un todo org√°nico, mientras que la cr√≠tica moderna ha rastreado, por el contrario, su evoluci√≥n interna, sus discontinuidades y sus lagunas.

Si bien es cierto que, a partir de la d√©cada de 1240, la ense√Īanza universitaria en las facultades de letras se fusion√≥ con el estudio de Arist√≥teles -como lo demuestran los cientos de comentarios y quaestiones que a√ļn hoy se inventarian sistem√°ticamente-, hay que subrayar que elopus aristotelicum no estuvo realmente disponible hasta finales de los siglos XII y XIII. Desde este punto de vista, podemos distinguir dos grandes √©pocas o figuras del aristotelismo medieval: por un lado, el Arist√≥teles grecolatino, el de la Baja Antig√ľedad y la Alta Edad Media, en una palabra el de Boecio; por otro lado, el Arist√≥teles greco-√°rabe, el de la Baja Edad Media y las universidades, en una palabra el de Averroes. Durante la mayor parte del siglo XII, los latinos pudieron leer muy pocas obras aut√©nticas. Su Arist√≥teles era ante todo un l√≥gico, el autor de las Categor√≠as y de la Interpretaci√≥n (De interpretatione, Peri hermeneias), completadas y glosadas por los comentarios (sobre la Isagoge de Porfirio, sobre las Categor√≠as, sobre las Peri hermeneias) y monograf√≠as de Boecio (Introductio ad syllogismos categoricos. De syllogismo categorico. De syllogismo hypothetico. De divisione. De differentiis topicis).

Sin embargo, fue a partir de este complejo de lugares, temas y doctrinas puramente dialécticos, la logica vetus, que surgió un método y un estilo de filosofía que, desde el principio, condicionó el desarrollo de la ciencia principal: la teología.

Sin embargo, hacia finales del siglo XI y principios del XIII, toda la obra estaba traducida o en circulación: el final del Organon, en primer lugar, en la traducción de Boecio, los Analíticos primero y segundo, los Tópicos y las Refutaciones sofísticas, la llamada logica nova, pero también los Libri naturales, es decir, en particular la Física (traducida del griego por Jacobo de Venecia entre 1125 y 1150; del árabe por Miguel Escoto entre 1220 y 1235; luego de nuevo del griego por Guillaume de Moerbeke hacia 1260-1270), el De anima (Jacques de Venise, 1125-1150; Michel Scot, 1220-1235; Guillaume de Moerbeke, antes de 1268) y el De caelo (para el árabe, Gérard de Crémone, antes de 1187, y Michel Scot, hacia 1220-1235; para el griego, Guillaume de Moerbeke, hacia 1260-1270).

El caso de la Metaf√≠sica por s√≠ solo es representativo de los altibajos de la tradici√≥n textual del aristotelismo, ya que, de sus cinco versiones sucesivas, s√≥lo la √ļltima, la novissima translatio de Moerbeke (antes de 1272), corresponde a la obra que leemos hoy, ya que todas las dem√°s est√°n incompletas o tienen un orden diferente: la vetustissima (Santiago de Venecia, 1125-1150) y su revisi√≥n an√≥nima, la vetus (1220-1230), s√≥lo incluyen los libros I-IV 4, 1007 a 31; la media (an√≥nima, sin fecha) carece del libro XI; la nova o arabo-latina (Miguel Escoto, 1220-1235) s√≥lo contiene los libros II, I, 5-10, III-X y XII, 1-10, 1075 b 11. Un cuadro similar podr√≠a pintarse de la historia latina de la √Čtica a Nic√≥maco (el vetus del siglo XII s√≥lo tiene los libros segundo y tercero; la nova de principios del siglo XIII une el libro I a fragmentos de los libros II a X) o de la Meteorolog√≠a.

Son estos textos incompletos los que , de alguna manera, han arrastrado las sucesivas oleadas de aristotelización del saber. Otros contribuyeron que no eran de Aristóteles. Este es el lugar de los textos anónimos y apócrifos que circularon a veces bajo su nombre, a veces bajo su patrocinio directo o indirecto; el lugar, también, de un saber árabe, atento a los fenómenos de la naturaleza y de la vida; el lugar, finalmente, de una metafísica y una teología neoplatónicas que todo lo oponen, de derecho y de hecho, al espíritu de los textos que parasitan silenciosamente: el Liber Aristotelis de expositione bonitatis purae o Liber de causis, una transposición árabe de los Elementos de teología de Proclus (Gerardo de Cremona, antes de 1187), el De mundo (Nicolás de Sicilia, antes de 1240; Bartolomé de Mesina, 1258-1266), el De plantis del pseudo (? ) Nicolás de Damasco (traducido del árabe por Alfredo de Sareshel antes de 1200), el famoso Secreto de los secretos (Secretum Secretorum) y el no menos famoso Régimen de salud (De regimine sanitatis), fragmento del primero, ambos también traducidos del árabe (el primero por Felipe de Trípoli, hacia 1243, el segundo por Juan de Sevilla, hacia la segunda mitad del siglo XII ).

‚Ė∑ Las m√ļltiples ra√≠ces de la l√≥gica medieval

La l√≥gica medieval suele dividirse entre las ramas derivadas del organon de Arist√≥teles -la ‚Äėlogica vetus' y la ‚Äėlogica nova'- y las inventadas en la Edad Media, la ‚Äėlogica modernorum'. En la literatura, eminentes especialistas se pregunta si las ra√≠ces antiguas de la l√≥gica medieval no eran en realidad m√°s variadas. La l√≥gica estoica se ha perdido en gran parte, pero ¬Ņfueron algunos de sus temas transmitidos, aunque de forma distorsionada, por Boecio y la tradici√≥n gramatical? ¬ŅContribuyeron otras escuelas, como los esc√©pticos y los platonistas, a su manera, a la l√≥gica medieval? Todo ello en el marco de las tradiciones aristot√©licas y no aristot√©licas.

Por √ļltimo, est√°n los comentarios y los comentaristas. La lectura de los textos aut√©nticos est√° totalmente impregnada de filosof√≠as heredadas del pensamiento neo-platonista de los primeros int√©rpretes de Arist√≥teles; incluso all√≠ donde no act√ļa expl√≠citamente el deseo de ‚Äúconcordancia‚ÄĚ entre peripatetismo y platonismo, el platonismo no deja de guiar y finalizar la presentaci√≥n de los temas o la articulaci√≥n de las razones. La primera ret√≠cula la proporcionan las par√°frasis de Avicena que, por su sutil inmersi√≥n del texto comentado en el comentario, inspiran tanto el avicennismo agustiniano de un Roger Bacon como el peripatetismo enciclop√©dico de un Alberto Magno.

La segunda, que no siempre es excluyente de la primera, la proporcionan los Grandes Comentarios de Averroes (F√≠sica, De caelo, De anima, Metaf√≠sica, traducidos por Miguel Escoto entre 1220 y 1235) con su distintiva t√©cnica de ex√©gesis filos√≥fica, donde la fragmentaci√≥n, divisi√≥n y subdivisi√≥n sistem√°ticas del texto acaban por introducir la ficci√≥n material de un plan l√≥gico perfectamente ordenado precisamente all√≠ donde la composici√≥n no ten√≠a nada de org√°nicamente ligada. Fue de esta fuente, o de la m√°s modesta de los Comentarios intermedios y del Ep√≠tome, de donde se nutri√≥ Tom√°s de Aquino. Finalmente, la √ļltima cuadr√≠cula, que tambi√©n fue uno de los primeros en utilizar, la ofrecen los comentaristas griegos traducidos en la segunda mitad del siglo XIII por Guillaume de Moerbeke, ya sean paganos (las Categor√≠as de Simplicio, en 1266; el De interpretatione de Ammonio, en 1268 ; De caelo de Simplicio, en 1271; De anima de Temistio, en 1267) o cristianos ( De anima, libro III, de Juan Filop√≥n, en 1268) ‚Äď a los que habr√≠a que a√Īadir el Comentario a la ‚Äú√Čtica‚ÄĚ de Eustrato, traducido ya en 1246-1247 por el primer canciller de la Universidad de Oxford, el obispo de Lincoln, Robert Grosseteste.

Atrapado en este compuesto de traducciones, glosas, par√°frasis, ap√≥crifos y comentarios, el Arist√≥teles medieval no puede existir realmente en estado puro. No es de extra√Īar, pues, que la propia categor√≠a de ‚Äúaristotelismo‚ÄĚ fuera pr√°cticamente desconocida en la Edad Media. Por supuesto, el propio Arist√≥teles era ‚Äúel fil√≥sofo‚ÄĚ (Philosophus) por antonomasia (per antonomasiam); pero, en lugar de ‚Äúaristotelismo‚ÄĚ, se utilizaba el t√©rmino ‚Äúperipatetismo‚ÄĚ; y estos peripatetici, estos aristotelis sequaces, se confund√≠an generalmente con los conocidos como ‚Äúlos fil√≥sofos‚ÄĚ (philosophi), es decir, los √°rabes, todos ellos int√©rpretes m√°s o menos neo-platonistas de Arist√≥teles.

Incluso este t√©rmino es muy amplio, porque en la doxograf√≠a medieval no es raro encontrar bajo el ep√≠grafe de ‚Äėperipat√©tico' la corriente m√°s heterog√©nea del aristotelismo propiamente dicho. As√≠, Alberto Magno llama ‚Äúperipat√©ticos antiqu√≠simos‚ÄĚ a algunos de los autores que ahora incluimos en el corpus de los escritos herm√©ticos‚Ķ Esta relativa incertidumbre en la definici√≥n de las posiciones filos√≥ficas espec√≠ficamente aristot√©licas repercute inevitablemente en la historia de la ‚Äúrecepci√≥n‚ÄĚ de Arist√≥teles. No siempre es f√°cil determinar lo que los propios medievales entend√≠an por ‚Äėperipatetismo'. La noci√≥n cl√°sica y un√≠voca de ‚Äúinfluencia‚ÄĚ es irrelevante en este caso. Por otro lado, podemos considerar de forma fruct√≠fera los diversos fen√≥menos de resistencia y censura que suscitaron las numerosas aportaciones de Arist√≥teles a Occidente. De hecho, la filosof√≠a aristot√©lica no penetr√≥ f√°cilmente en el mundo latino. Su progreso estuvo marcado por varias condenas.

La ‚Äúentrada‚ÄĚ de Arist√≥teles y sus vicisitudes

La primera censura lleg√≥ en 1210, cuando el concilio de la provincia eclesi√°stica de Sens prohibi√≥ la lectura de ‚Äúlos libros naturales de Arist√≥teles y sus comentarios, tanto en p√ļblico [publice] como en privado [secreto], so pena de excomuni√≥n‚ÄĚ ‚Äď los libri naturales, es decir, como hemos visto, tanto la Metaf√≠sica como el De anima y la F√≠sica propiamente dicha. La segunda prohibici√≥n lleg√≥ en 1215 con la promulgaci√≥n de los estatutos de la Universidad de Par√≠s por el cardenal-legado Robert de Cour√ßon. Esta disposici√≥n, claramente impuesta por la Facultad de Teolog√≠a a la de Letras, no afectaba a Arist√≥teles el l√≥gico -la logica vetus y la logica nova estaban incluso expl√≠citamente incluidas en el programa de lecturasordinarias (ordinarie)-; pretend√≠a afectar √ļnicamente a ‚ÄĚ la Metaf√≠sica y los libros naturales, as√≠ como a los Res√ļmenes extra√≠dos de ellos‚ÄĚ, es decir, a Arist√≥teles el fil√≥sofo y a sus int√©rpretes paganos, Avicena e incluso Al-FńĀrńĀbńę. Esta primera medida tendr√≠a su eficacia, relativa, s√≥lo durante la d√©cada de 1220. En especial, v√©ase lo siguiente:

A partir de la d√©cada de 1230, la disputa sobre el aristotelismo se extendi√≥ a la propia Facultad de Teolog√≠a: En 1228, el papa Gregorio IX previno a los te√≥logos contra las ‚Äúnovedades profanas‚ÄĚ (porque ‚ÄĚ la fe carece de m√©rito si la raz√≥n humana le presta sus recursos‚ÄĚ); pero en 1231, en un signo inequ√≠voco de retroceso, s√≥lo renov√≥ temporalmente las prohibiciones anteriores, ‚Äúhasta que los libros naturales hayan sido examinados‚ÄĚ por una comisi√≥n especial ‚Äúy purificados de toda sospecha de error‚ÄĚ. Tan pronto como se cre√≥ la comisi√≥n, hubo que disolverla: Arist√≥teles no se corregir√≠a. Seguir√≠an otras medidas: las censuras se repitieron en 1245 y 1263, pero no se les hizo caso, una muestra de la difusi√≥n masiva de Arist√≥teles, solapada y sobredeterminada por la difusi√≥n paralela de los comentarios de Averroes, traducidos a partir de la d√©cada de 1230. No fue hasta finales de la d√©cada de 1260 cuando la reacci√≥n anti-aristot√©lica se impuso realmente.

En sus ‚ÄúCollationes de decem praeceptis‚ÄĚ, Buenaventura (Juan de Fidanza), ministro general de la Orden de los Menores, expuso una cr√≠tica sistem√°tica de los ‚Äútres errores que hay que temer en la pr√°ctica de las ciencias‚ÄĚ, que servir√≠a a su vez de matriz para todas las condenas posteriores de la filosof√≠a peripat√©tica. El primero se refiere a ‚Äúla causa del ser‚ÄĚ (causa essendi), que es la afirmaci√≥n de la eternidad del mundo; el segundo, a ‚Äúla raz√≥n de la inteligencia‚ÄĚ (ratio intelligendi), que es la confesi√≥n del determinismo; y el tercero, a ‚Äúla regla de la vida‚ÄĚ (ordo vivendi), que es la postura de la unicidad del intelecto o monopsiquismo. Este primer cuadro de errores filos√≥ficos fue retomado y desarrollado m√°s o menos claramente por el obispo de Par√≠s, √Čtienne Tempier, en sus condenas de 1270 y 1277.

Es sin duda dif√≠cil encontrar un orden de razones en el ‚Äúincre√≠ble desorden‚ÄĚ (F. Van Steenberghen) que caracteriza la lista de los 219 art√≠culos condenados en Par√≠s el 7 de marzo de 1277. Sin embargo, m√°s all√° de la denuncia de los temas puramente averro√≠stas (incluido, en primer lugar, el del monopsiquismo), es f√°cil reconocer algunas tesis que los medievalistas consideraban, con raz√≥n, aut√©nticamente aristot√©licas, como el art√≠culo 27, Es el caso del art√≠culo 66, que afirma la imposibilidad del movimiento rectil√≠neo de todas las esferas celestes (‚ÄúDios no puede mover los cielos con un movimiento rectil√≠neo‚ÄĚ). En este sentido, pues, las condenas de 1277 constituyen un rechazo global de la concepci√≥n aristot√©lica del mundo, aunque, aqu√≠ y all√°, el peripatetismo greco-√°rabe parece estar m√°s implicado.

Sin embargo, la historia de la entrada de Arist√≥teles en el siglo XIII no puede limitarse √ļnicamente al destino de su cosmolog√≠a. Inextricablemente entrelazada con el destino de la filosof√≠a √°rabe, la valoraci√≥n cr√≠tica del pensamiento de Arist√≥teles es ante todo proporcional a la naturaleza de los √°mbitos en los que se practic√≥. Si bien la distinci√≥n com√ļn entre tres fases del aristotelismo medieval -el aristotelismo ecl√©ctico, el aristotelismo radical o ‚Äúheterodoxo‚ÄĚ y el aristotelismo cristiano- puede tener cierta pertinencia general, se vuelve r√°pidamente inadecuada en cuanto nos centramos en una disciplina o un sector del saber concretos.

As√≠, la teor√≠a ‚Äúaristot√©lica‚ÄĚ de las formas no puede reducirse a una √ļnica corriente o contenido doctrinal. Ya fueran partidarios de la pluralidad o de la unidad de las formas sustanciales, partidarios o detractores del hilemorfismo universal de Ibn Gabirol, admitieran o no la existencia de la materia espiritual, los distintos autores que, en los siglos XIII y XV, se disputaron el estatuto √≥ntico del ser vivo, del alma humana y de las criaturas espirituales (√°ngeles, inteligencias motrices de las esferas celestes) se reclamaron todos aristot√©licos. Del mismo modo, la psicolog√≠a aristot√©lica se cristianiz√≥ en gran medida incluso antes de que se formularan las tesis monopsiquistas del aristotelismo radical: Hasta alrededor de 1245-1250, la tesis ‚Äėaverro√≠sta' de un intelecto √ļnico para todos los hombres se atribu√≠a a Pit√°goras o a Avicena -a Averroes se le atribu√≠a una no√©tica en la que el intelecto agente se consideraba parte del alma- mientras que, al mismo tiempo, la distinci√≥n aristot√©lica entre intelecto posible e intelecto agente se remit√≠a m√°s o menos expl√≠citamente a la teor√≠a agustiniana de la ‚Äėmemoria' y la ‚Äėinteligencia'.

La ‚Äúcristianizaci√≥n‚ÄĚ de Arist√≥teles por parte de Tom√°s de Aquino puede verse, por tanto, a la vez como una refutaci√≥n del Arist√≥teles de los artistas de la primera mitad del siglo XIII -un Arist√≥teles que ya hab√≠a sido cristianizado, o incluso platonizado- y como un instrumento clave en la lucha contra el averro√≠smo ‚Äúlatino‚ÄĚ: La cristianizaci√≥n tomista fue tambi√©n la rectificaci√≥n de una primera cristianizaci√≥n superficial y precipitada, y fue as√≠, al mismo tiempo, un intento de volver al aut√©ntico aristotelismo, m√°s all√° de los diversos eclecticismos plat√≥nicos y avicenianos en los que se expresaban las m√ļltiples formas de agustinismo practicadas tanto en filosof√≠a como en teolog√≠a.

A la inversa, cuando el te√≥logo alem√°n Dietrich de Freiberg reafirma el paralelismo de la teor√≠a aristot√©lica del intelecto con la doctrina agustiniana de la ‚Äúmens‚ÄĚ, es menos para recristianizar a Arist√≥teles en el sentido del agustinismo avicenio que para relativizar su lectura agustiniana, si no directamente para aristotelizar a Agust√≠n. Por √ļltimo, no hay que olvidar que la psicolog√≠a filos√≥fica de Arist√≥teles desempe√Ī√≥ un papel decisivo en la formulaci√≥n de las teor√≠as intelectualistas de la Sant√≠sima Visi√≥n, en particular e incluso en el maestro Eckhart, para quien el intelecto es, m√°s que el amor y el afecto, el locus y el agente del ‚Äúconocimiento seg√ļn la unici√≥n‚ÄĚ, el factor supremo de la deiformidad.

El ‚Äúaristotelismo com√ļn‚ÄĚ y la representaci√≥n de la naturaleza

Quedan los datos b√°sicos del aristotelismo, lo que podr√≠amos llamar el ‚Äúaristotelismo com√ļn‚ÄĚ, la multitud de pr√©stamos y garant√≠as que la ciencia y las ciencias aristot√©licas aportan al conocimiento medieval. El material aqu√≠ es inagotable. A lo largo del periodo escol√°stico, la idea misma de ciencia y los criterios de cientificidad eran propiamente aristot√©licos: el De ortu scientiarum de Robert Kilwardby (con su divisi√≥n tripartita de la f√≠sica, las matem√°ticas y la teolog√≠a) y el Comentario al Segundo Anal√≠tico de Robert Grosseteste (con su teor√≠a del conocimiento experimental) as√≠ lo atestiguan.

En l√≥gica, la teor√≠a modal de la Primera Anal√≠tica es el fundamento de todas las innovaciones de los siglos XIII y XIV: la l√≥gica temporal, la l√≥gica del cambio, la l√≥gica de√≥ntica, la l√≥gica epist√©mica -incluso la l√≥gica ‚Äúpr√°ctica‚ÄĚ puede remontarse a ciertos pasajes del Organon. En metaf√≠sica, el aristotelismo medieval no es m√°s que una larga argumentaci√≥n sobre la distinci√≥n y la relaci√≥n entre la ontolog√≠a, la ciencia del ser en cuanto ser, y la teolog√≠a, la ciencia de la sustancia inm√≥vil, que no hace sino explicitar la ambig√ľedad original de la metaf√≠sica aristot√©lica en los t√©rminos del debate sobre el objeto de la filosof√≠a primera en Avicena y luego en Averroes. Es cierto que el aut√©ntico aristotelismo, como parte del peripatetismo, se fue cargando de nuevas cuestiones que a menudo lo distorsionaban o alteraban.

Esto es particularmente cierto en el caso de la reducci√≥n del problema de la multiplicidad de los sentidos del ser a la doctrina de la ‚Äúanalog√≠a‚ÄĚ. La noci√≥n tomista deanalog√≠a entis es ciertamente m√°s peripat√©tica y neoplat√≥nica que aristot√©lica en el sentido moderno del t√©rmino, habiendo sido preparada por los an√°lisis de Boecio sobre la homonimia y la sinonimia, y derivando directamente de la interpretaci√≥n averro√≠sta del cuarto libro de la Metaf√≠sica y de la reflexi√≥n √°rabe (Avicena, GhazńĀlńę) sobre el estatuto de los par√≥nimos accidentales, y habiendo sido influida por los diversos arm√≥nicos de la analog√≠a dionis√≠aca. No obstante, es ejemplar del lugar que ocupa Arist√≥teles en la metaf√≠sica medieval: el de un autor al que los comentaristas griegos y √°rabes, si se nos permite la expresi√≥n, siempre han ‚Äúperipatetizado‚ÄĚ.

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Debido a los numerosos pr√©stamos y aplazamientos, que hacen de Arist√≥teles a la filosof√≠a medieval lo que la Biblia es a la doctrina sagrada, la imagen del Estagirita es a menudo est√°tica. Sin embargo, rara vez es inaut√©ntica. Es en los escritos biol√≥gicos (la Parva naturalia, el De animalibus) dondeel empirismo aristot√©lico alcanza realmente su plenitud: aqu√≠ el ‚ÄúFil√≥sofo‚ÄĚ es la fuente y la referencia obligada de toda pr√°ctica, a la vez la norma del saber y el modelo de investigaci√≥n. Complementado por los tratados √°rabes sobre medicina y √≥ptica (la Perspectiva de Alhazen), el corpus cient√≠fico de Arist√≥teles fue el primer terreno sobre el que se forj√≥ la noci√≥n medieval deexperimentum. Parad√≥jicamente, sin embargo, fue en el campo m√°s general de la filosof√≠a natural y la f√≠sica donde la Baja Edad Media se encontr√≥ m√°s de cerca con el aristotelismo, a pesar del problema de la creaci√≥n. De hecho, tom√≥ prestado del aristotelismo lo esencial, a saber, la determinaci√≥n del objeto de la f√≠sica: la naturaleza (definida como ‚Äúel principio y la causa del movimiento y del reposo de las cosas en las que reside inmediatamente, por esencia y no por accidente‚ÄĚ, 192 b 21-23) y, en consecuencia, tambi√©n el movimiento (ya que no podemos saber qu√© es la naturaleza sin saber primero qu√© es el movimiento) o, m√°s exactamente a√ļn, elens m√≥vil, del que el movimiento es la ‚Äúpasi√≥n‚ÄĚ (es decir, el atributo) ‚Äúpropia‚ÄĚ.

As√≠ pues, la teor√≠a medieval del movimiento est√° claramente modelada a partir de los datos textuales de la F√≠sica, y sus √°mbitos de investigaci√≥n corresponden a la disposici√≥n considerada sistem√°tica de los libros III a VIII: an√°lisis de la naturaleza esencial del movimiento, estudio de sus condiciones naturales (lugar y tiempo), clasificaci√≥n de los distintos tipos de movimiento, teor√≠a de la continuidad y la divisibilidad, posici√≥n de un primer motor inm√≥vil y eterno. Definido como un proceso de actualizaci√≥n que puede caracterizarse formalmente (como la ‚Äúentelequia de lo que est√° en potencia, como tal‚ÄĚ, 201 a 10-11), materialmente (como el ‚Äúacto de una cosa que est√° en potencia, cuando la tomamos en la entelequia que posee en cuanto que est√° en acto no en s√≠ misma sino como m√≥vil‚ÄĚ, 201 a 28-29) o total (como la actualidad simult√°nea de un agente -el movedor a quo, a la vez causa eficiente y final del movimiento- y un paciente, el m√≥vil in quo, sede o teatro del movimiento, 200 b 31-32), el movimiento, tal como lo conciben los medievales, no pertenece a ninguna de las diez categor√≠as del ser distinguidas por Arist√≥teles, ni siquiera a la de la pasi√≥n. Por todo ello, no es un predicamento aparte, distinto de los otros diez g√©neros m√°s generales. Se trata m√°s bien de un t√©rmino anal√≥gico, que pertenece cada vez a una categor√≠a distinta seg√ļn la naturaleza de su punto de aplicaci√≥n (201 a 9-15): cualidad (para el movimiento de alteraci√≥n), cantidad (para el aumento y la disminuci√≥n), lugar (para el desplazamiento o movimiento local), sustancia (para la generaci√≥n y la corrupci√≥n). Y sin embargo, en este √ļltimo caso, se trata menos de movimiento en sentido estricto (motus), es decir, de un proceso continuo que tiene lugar en un intervalo y pasa de un opuesto a otro, que de cambio (mutatio), es decir, de un acontecimiento puntual que tiene lugar entre contradictorios.

Aunque, hasta cierto punto, los lectores medievales de Arist√≥teles o bien sobrecargaron su f√≠sica con problemas y alternativas que no siempre se asum√≠an directamente (sobre todo en las interpretaciones antag√≥nicas del movimiento como ‚Äúforma fluida‚ÄĚ (‚Äúforma fluens‚ÄĚ) o ‚Äúflujo de forma‚ÄĚ (fluxus formae)), o bien ignoraron relativamente o desplazaron algunas de sus tesis m√°s fundamentales (por ejemplo, dejando que la astrolog√≠a o, (por ejemplo, al permitir que la astrolog√≠a o, por utilizar la expresi√≥n √°rabe, la astronom√≠a judicial, introdujera la causalidad esencial, en forma de determinismo astral, en la explicaci√≥n de aquellos fen√≥menos del ‚Äúazar‚ÄĚ o la ‚Äúfortuna‚ÄĚ que Arist√≥teles hab√≠a condenado a la mera causalidad accidental), parece que podemos, a pesar de todo, sostener razonablemente que la representaci√≥n aristot√©lica de la naturaleza se impuso, en conjunto, en la Edad Media como la representaci√≥n de la naturaleza tout court. El propio Ockham toma su ejemplo de la F√≠sica cuando, neg√°ndose a ver el movimiento como una realidad positiva, lo reduce al estatus cuasi negativo de un ‚Äúser de raz√≥n‚ÄĚ (ens rationis), que no es m√°s que una forma de referirse a las √ļnicas realidades absolutas, los cuerpos, las sustancias y las cualidades (res absolutae, res permanentes), ya que el propio Arist√≥teles afirma que ‚Äúno puede haber movimiento fuera de las cosas‚ÄĚ (200 b 34).

Dicho esto, aunque la naturaleza medieval es, en principio, aristot√©lica, la presi√≥n de ciertos problemas teol√≥gicos llev√≥ poco a poco a los medievalistas a realizar tentativas extremadamente originales para proporcionar una ‚Äúrepresentaci√≥n f√≠sica‚ÄĚ de los fen√≥menos parad√≥jicos, incluso sobrenaturales. En este sentido preciso, el aristotelismo alcanz√≥ sus l√≠mites cada vez que se tocaron los l√≠mites de la ‚Äúnaturaleza‚ÄĚ. Esto es particularmente cierto en todos los problemas, tanto l√≥gicos como f√≠sicos, planteados por el movimiento ang√©lico o la transubstanciaci√≥n, que no pueden acomodarse al aristotelismo sin abandonar algunos de sus fundamentos aparentemente m√°s seguros: el principio del tercio excluido, si, para dar cuenta de la ubicuidad del √°ngel, se admiten lagunas en los valores de verdad de las proposiciones que notifican su presencia; el principio de contradicci√≥n, si, para dar cuenta de una posible coexistencia de la forma del pan y la de la humanidad en la Eucarist√≠a, se admite la posibilidad de que en la naturaleza se realicen simult√°neamente estados contradictorios.

En este sentido, varias innovaciones importantes en la l√≥gica y la filosof√≠a de la naturaleza medievales se realizaron, sobre todo en el siglo XIV, enfrent√°ndose a Arist√≥teles, o incluso rompiendo con √©l. Por ejemplo, la reflexi√≥n sobre la posibilidad de infinitos reales surgi√≥ bajo el impulso de las teolog√≠as del poder divino absoluto (de potentia Dei absoluta), frente a las reiteradas alegaciones del Estagirita en la F√≠sica (Libro III) y el Tratado del cielo (Libro I), o que autores como Henri de Harclay y Gauthier Chatton cuestionaran los principios aristot√©licos de la imposibilidad del movimiento de un indivisible o de la no composici√≥n de lo continuo, por razones que ten√≠an que ver tanto con la angelolog√≠a (el √°ngel es un indivisible que se mueve) como con la doctrina del infinito real (la paradoja de la ‚Äúdesigualdad de los infinitos‚ÄĚ), implicada a su vez en la teor√≠a de la potentia divina absoluta. A pesar de todo, fue sobre la base de la F√≠sica de Arist√≥teles, muy a menudo mediante una sutil inversi√≥n de sus propias bater√≠as de argumentos, que los medievales a√Īadieron a su Corpus una serie de tratados que no eran m√°s que una extensi√≥n y una generalizaci√≥n, una refundici√≥n o una reordenaci√≥n: es el caso, principalmente, de los tratados sobre el instante del cambio y los problemas de los l√≠mites (De primo et ultimo instanti, De incipit et desinit, De maximo et minimo). Estos diversos g√©neros siguieron existiendo hasta finales del siglo XV.

El declive de la l√≥gica en la f√≠sica marc√≥ el inicio del declive del aristotelismo. De hecho, una ruptura real con Arist√≥teles s√≥lo pod√≠a concebirse a costa de una matematizaci√≥n generalizada del universo, mediante un cambio en el paradigma de la f√≠sica: de la l√≥gica a las matem√°ticas. Esta ruptura se anunci√≥ m√°s que se realiz√≥ realmente con la teorizaci√≥n de la intensi√≥n y la remisi√≥n de las formas desarrollada por los ‚Äúcalculadores‚ÄĚ de Oxford (los ‚Äúmertonianos‚ÄĚ); al menos se formul√≥ program√°ticamente con el De proportionibus proportionum de Nicole Oresme; sin embargo, no parece que llegara a consumarse realmente en la Edad Media.

Véase También