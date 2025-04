La Noci贸n de los 芦1.000 Verdaderos Fans禄

En 2008, Kevin Kelly escribi贸 una de las entradas de blog m谩s famosas de la historia de la web: 芦1000 fans verdaderos禄. Este famoso tratado se ha citado cientos de veces en la web e incluso se ha convertido en la idea central de libros sobre creaci贸n de audiencia y monetizaci贸n. Su famosa entrada fue traducida al espa帽ol y se encuentra aqu铆.

Posteriormente, dado que esta idea ahora popular era embrionaria y desordenada. Kevin la reescribi贸 para transmitir las ideas centrales, eliminando los detalles obsoletos. Este ensayo revisado aparece en un libro de Tim Ferriss, 鈥淭ools of Titans鈥.

Esta es la idea central de la versi贸n actualizada:

芦As铆 es como funciona la matem谩tica. Debes cumplir dos criterios. Primero, tienes que crear lo suficiente cada a帽o para poder obtener, en promedio, $100 de ganancia de cada fan verdadero. Eso es m谩s f谩cil de hacer en algunas artes y negocios que en otros, pero es un buen desaf铆o creativo en todas las 谩reas porque siempre es m谩s f谩cil y mejor dar m谩s a tus clientes existentes que encontrar nuevos fans. En segundo lugar, debes tener una relaci贸n directa con tus fans. Es decir, deben pagarte directamente. Puedes quedarte con todo su apoyo, a diferencia del peque帽o porcentaje de sus honorarios que podr铆as obtener de un sello discogr谩fico, editor, estudio, minorista u otro intermediario. Si te quedas con los 100 $ completos, solo necesitas 1.000 fans verdaderos para ganar 100.000 $ al a帽o. Eso es un sustento para la mayor铆a de la gente. Es mucho m谩s factible aspirar a mil clientes que a un mill贸n de fans. Millones de fans que pagan no es un objetivo realista, sobre todo cuando est谩s empezando. Pero mil fans es factible. Incluso podr铆as recordar mil nombres. Si sumaras un nuevo fan verdadero al d铆a, solo te llevar铆a unos a帽os conseguir mil禄.

(Se ofrece m谩s informaci贸n al final de este art铆culo).

Estamos entrando en la Era del Autor Artesano

Por: Johnny B. Truant, un autor de 茅xito a tiempo completo con m谩s de cien libros publicados (incluyendo 鈥淔at Vampire鈥, llevado a la televisi贸n, y especialmente 鈥淲rite. Publish. Repeat鈥, que se convirti贸 en una piedra angular de la industria y ense帽贸 a mucha gente a escribir y a publicar), y organizador de la convenci贸n anual 鈥淭he Smarter Artist Summit鈥.

Fui uno de los fundadores del Self Publishing Podcast original (nota del traductor: es el podcast de autoedici贸n l铆der en la industria) y uno de los autores de 鈥Write. Publish. Repeat鈥, un libro que defend铆a la estrategia de 芦agitar y quemar禄. Empec茅 a arrepentirme cuando se sali贸 de control, al igual que el inventor del scroll infinito finalmente se arrepinti贸 de su propio monstruo.

芦Lo que funciona ahora禄 cambi贸 tan r谩pido que nadie pod铆a seguir el ritmo. Cuando empec茅, todo lo que ten铆as que hacer para triunfar era hacer que el primer libro de tu serie fuera gratuito utilizando algunos de los cinco d铆as gratis que Amazon te daba. Luego introdujeron las cuentas atr谩s, lo que hizo que los d铆as gratis fueran a煤n m谩s atractivos. Si consegu铆as una oferta diaria, te comer铆as caviar durante un a帽o. Despu茅s de eso, Bookbub fue el secreto.

Ten铆as que jugar con los algoritmos y vigilar tus compras para asegurarte de que no las estabas fastidiando. Establecer tus categor铆as de forma justa. Crear imanes para lectores. Acumular promociones. Algunas personas ense帽aron a los autores a comprar rese帽as, pero luego Amazon tom贸 medidas dr谩sticas contra eso. Otros ense帽aron formas de burlar el sistema con libros parciales o reimprimiendo obras de dominio p煤blico, pero Amazon tambi茅n tom贸 medidas dr谩sticas contra eso. Hab铆a paquetes para meter tu libro y nuevas estrategias promocionales para probar. Los lotes de libros a 99 centavos fueron la bomba durante un tiempo, pero luego esos tambi茅n dejaron de funcionar.

Pero la 煤nica t谩ctica que nunca cambi贸, que siempre subi贸, exigiendo nada m谩s que trabajarla cada vez m谩s, fue el volumen y la velocidad de lanzamiento. El nacimiento de Kindle Unlimited puso un signo de exclamaci贸n en eso, porque los lectores de KU eran comensales en un buffet libre, y parec铆a que nunca se llenaban. En una atm贸sfera como esa, si escribes despacio, te ver谩s sepultado por el aluvi贸n de libros escritos por autores que han trabajado m谩s duro que t煤... as铆 que la regla se convirti贸 en: nunca, nunca, bajes el ritmo.

Los autores empezaron a intentar publicar un libro cada semana o cada tres, solo para seguir recibiendo ingresos, con miedo a irse de vacaciones o tomarse un descanso. En el podcast, escuchamos historias de agotamiento. De autores que sacrificaban su salud porque estaban atados por unas esposas de oro: carreras pr贸speras que eran tan fr谩giles como los huevos de Faberg茅, listas para colapsar de cientos de miles a cero si tardaban demasiado entre libros y permit铆an que los lectores los olvidaran, se aburrieran y siguieran adelante. Mucha gente con la que habl茅 se quejaba de las series que ahora odiaban pero que ten铆an que seguir escribiendo para siempre... porque de lo contrario, todo lo que hab铆an construido se convertir铆a en polvo.

La empresa para la que trabajaba en aquel momento se retir贸 de la carrera y se meti贸 en el juego secundario de perseguir acuerdos con Hollywood (por ejemplo, la serie de televisi贸n basada en mis libros de Fat Vampire), as铆 que durante mucho tiempo dej茅 de preocuparme por la publicaci贸n r谩pida. Ignor茅 por completo las l铆neas del frente hasta mi primera conferencia en cinco a帽os, a la que asist铆 en Las Vegas el mes pasado.

Fui a Las Vegas con expectativas sombr铆as. Porque ahora, adem谩s de todo m谩s r谩pido, m谩s r谩pido, m谩s r谩pido, estaba la IA. Los autores estaban encontrando formas de escribir libros con un 90 % o m谩s de contenido generado por IA, y parec铆a que solo faltaban unos a帽os para decir: 芦Jeeves, escr铆beme una novela de misterio禄 y se har谩 tu voluntad. Estaba medio convencido de que la conferencia acabar铆a siendo m谩s de lo mismo.

Pens茅: Quiz谩s este sea el final para m铆 como autor.

Hab铆a escrito unos 120 libros, cuando escribir 120 libros en diez a帽os todav铆a sonaba impresionante, pero la velocidad era simplemente mi forma de trabajar, no lo que me esforzaba por lograr. La verdad era que me encantaba escribir en s铆. Era el proceso, no solo el producto, lo que me ilusionaba. No me interesaba que la IA escribiera mis libros. Con 1,5 millones de palabras al a帽o, simplemente ya no era lo suficientemente r谩pido para competir. Y oye: olv铆date de destacar. Olv铆date de tener fans. Me parec铆a que el juego ahora consist铆a en superar y durar m谩s que todos los dem谩s.

Como escritor, siempre he sido un artista. Me encanta contar la historia, no llegar al punto en que la historia se ha contado lo m谩s r谩pido posible, y luego repetirla para siempre. Me encanta encontrar fans que aprecien el cuidado que pongo en mi trabajo. Me encanta cuando los lectores se ponen en contacto y dicen que nunca hab铆an o铆do hablar de m铆, pero luego me encontraron y uno de mis libros les ayud贸 a superar un momento dif铆cil.

Sin embargo, asum铆 que no hab铆a lugar para los artistas ahora. Quiz谩s mis d铆as de gloria, los d铆as en los que pasaba mi vida haciendo lo que m谩s amaba, hab铆an terminado.

Esa es la mentalidad con la que fui a Las Vegas.

Pero, madre m铆a, mis predicciones funestas estaban equivocadas.

Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tom茅 el menos transitado.

En mi primera ma帽ana en Las Vegas, pas茅 unas horas caminando, hablando y tomando caf茅 con mi amiga Joanna Penn. Si eres un escritor independiente y no conoces a Joanna, es que no est谩s prestando atenci贸n. Su p贸dcast, The Creative Penn, exist铆a antes que el m铆o y sobrevivi贸 mucho despu茅s de que el m铆o desapareciera. Es mucho mejor, mucho m谩s organizado y mucho m谩s progresista. Adem谩s, es brit谩nica. Nuestras voces yanquis nunca iban a ser ni la mitad de melifluas que la suya.

Joanna es como yo. Escribe y hace lo que quiere en muchos campos, g茅neros y disciplinas. Porque: Exacto. Esto es algo que a煤n no te he contado sobre la naturaleza problem谩tica de mi escritura: soy terrible en la consistencia que requieren los algoritmos de las librer铆as para tener 茅xito. He escrito ciencia ficci贸n, terror, s谩tira, comedia, comedia rom谩ntica, thrillers biol贸gicos, thrillers pol铆ticos, thrillers heterosexuales, aventuras, no ficci贸n, ficci贸n como no ficci贸n, literatura, comedia negra, alegor铆a, artes marciales, incluso algo de romance. Mi segundo libro fue Unicorn Western, que no pod铆a decidir si era fantas铆a, western o humor. Mi serie favorita es The Future of Sex, que comenz贸 como ciencia ficci贸n er贸tica antes de ser rebajada a ciencia ficci贸n dura... ambientada (a trav茅s de una red de mil huevos de Pascua) en nuestro mundo nominado al Audie Award de The Beam.

Intenta explicarle eso a un algoritmo. Simplemente se asustan. La 煤nica clasificaci贸n adecuada para los libros de Johnny B. Truant es un g茅nero llamado 芦Johnny B. Truant禄.

Pero esa ma帽ana en Nevada, Joanna me dijo: 芦El mercado se est谩 dividiendo en dos. Para la gente como t煤 y como yo, estamos entrando en la era del artista. Ahora, tu g茅nero puedes ser t煤禄.

Me dijo esto mientras otros escritores en la conferencia hablaban de maximizar el rendimiento en la autor铆a de IA. Mientras otro autor prominente anunciaba su plan de publicar mil libros (!!!) el pr贸ximo a帽o. Perm铆teme ser claro: no quiero faltarle el respeto a la forma m谩s r谩pida de hacer las cosas, porque para muchos autores es ideal, divertido y rentable. Sin embargo, nunca ha sido mi forma de hacer las cosas. Lo he intentado. Fracaso cada vez.

Las palabras de Joanna parec铆an cada vez m谩s ciertas cuanto m谩s hablaba con la gente. Yo no ten铆a ni idea; hab铆a estado aislada durante cuatro a帽os y no ten铆a ni la m谩s remota idea de c贸mo funcionaban las cosas hoy en d铆a. Pero ella ten铆a raz贸n. Sin duda, ten铆a raz贸n.

El negocio de la autor铆a parece haber llegado a una encrucijada. Hay quienes quieren hacer muchos libros muy r谩pido para satisfacer a los 芦lectores ballena禄 de todo lo que puedas comer, s铆... pero a medida que m谩s r谩pido se vuelve m谩s r谩pido y las ballenas tienen m谩s hambre, el ritmo de todo esto est谩 obligando a los autores que son como yo (tipos de artistas, como carpinteros que hacen muebles a mano) a salir del juego. Pero aqu铆 est谩 la cosa que no hab铆a considerado: tambi茅n est谩 polarizando a los lectores.

Hay lectores que devoran una historia fascinante tras otra en KU, o aquellos que est谩n dispuestos a apostar por autores de los que nunca han o铆do hablar si los algoritmos colocan sus libros en un lugar destacado.

Pero tambi茅n hay lectores que son fieles a los autores, que quieren algo diferente de lo que los algoritmos tienden a ofrecerles. En el pasado, esos lectores sol铆an encontrar a sus autores favoritos y aferrarse a ellos... pero hoy en d铆a, se aferran mucho m谩s.

Estos no son lectores de ballenas. Son exigentes y se toman su tiempo para conocer a un autor... pero una vez que lo hacen, vuelven una y otra vez.

En otras palabras, a Joanna le est谩 yendo tan bien ahora NO porque est茅 atrayendo a fans de thrillers o fans de podcasts... sino porque est谩 atrayendo a fans de Joanna Penn.

De repente, mi g茅nero llamado 芦Johnny B. Truant禄 volvi贸 a tener potencial.

La mayor铆a silenciosa y desatendida

Vale la pena repetirlo: si eres un autor de ritmo r谩pido para quien la mitad de la alegr铆a de escribir es resolver el rompecabezas de la descubribilidad y la maximizaci贸n, entonces m谩s poder para ti. Si la idea de ense帽ar a la IA a escribir libros es emocionante, no te juzgo.

Pero tengo pocas preocupaciones para esas personas, porque ese tipo de escritor est谩 siendo ampliamente atendido en este momento. Abundantemente atendido. Vi un panel tras otro sobre crear m谩s r谩pido, crear m谩s, publicar de manera m谩s eficiente y ganar m谩s dinero. Lo cual es incre铆ble. Pero cuanto m谩s ve铆a esos temas, m谩s me preguntaba por un tipo de autor muy diferente.

Me imaginaba a alguien que acaba de empezar y que ha querido escribir toda su vida.

Me imaginaba a un autor con mucha habilidad y una historia emotiva que solo quer铆a contar.

Me imaginaba al autor de mediana categor铆a en apuros, porque la mediana categor铆a va por el mismo camino que la clase media correspondiente. Como dijo el Sr. Miyagi en Karate Kid, no puedes caminar por el medio de la carretera. Si lo haces, tarde o temprano: aplastado. Como la uva.

Escribir es un arte. Tambi茅n puede ser un negocio, pero desde el principio, siempre ha sido ante todo un arte. Para mucha gente, su esencia sigue siendo el arte. Y, sin embargo, el mensaje que se transmite a los autores es cada vez m谩s m谩s y m谩s y vender y vender. 脷ltimamente es f谩cil sentir que, a menos que est茅s preparado para armarte y disparar un uzi de libros al mercado desde el principio...

... bueno, entonces, tal vez ni siquiera deber铆as molestarte en intentarlo.

Y eso es triste, porque aunque la autor铆a se ha convertido en un negocio optimizado para 2023, esa no es la ambici贸n con la que la mayor铆a de la gente lo aborda. Olv铆date de las superestrellas de 7 cifras; la inmensa, INMENSA mayor铆a de los escritores son personas que solo quieren escribir un libro. O unos pocos libros. Lo hacen porque tienen una historia que quieren contar, no una historia que quieren que se cuente lo m谩s r谩pido posible para poder contar otra y otra en repetici贸n... R脕PIDO, SIN EMBARGO, porque el reloj no se detiene.

He pasado mucho tiempo pensando en todos los aspirantes a autores que se est谩n quedando atr谩s. Todos los nuevos narradores que echan un vistazo al campo y dicen: 芦No importa. No tiene sentido. Nadie podr谩 encontrar mi libro. Nadie leer谩 nunca mi libro. Tengo historias en mi coraz贸n... pero el mundo es ahora un buffet, y sobresalir por encima del ruido de todos los dem谩s es demasiado dif铆cil禄.

Quiero ser una de las voces que defienda a esos autores.

Quiero contribuir al mundo de la opini贸n, descuidado y despoblado, que va en contra de la forma grande, ruidosa y m谩s r谩pida de hacer las cosas. M谩s r谩pido es una forma, claro, pero simplemente no es para todos. Si contamos el 芦n煤mero de autores禄 en lugar del 芦n煤mero de libros vendidos禄, apostar铆a a que el enfoque de 芦ir a lo grande o irse a casa禄 es en realidad un error para la mayor铆a de los escritores. Aqu铆 tenemos una situaci贸n del 1 %. Todo el mundo conoce a los autores que est谩n ganando mucho dinero, pero esos autores representan una minor铆a infinitesimal en comparaci贸n con el n煤mero total de autores, o aspirantes a autores, o autores en ciernes, en el mundo actual.

Algunos ganan mucho dinero vendiendo muchos libros. Pero estoy dispuesto a apostar a que la mayor铆a de los escritores nunca est谩n (y nunca estar谩n) en esa 茅lite de la punta de la pir谩mide.

Y a los peque帽os les ofrezco esto: hay esperanza de otra manera. Hay esperanza en la idea de mil verdaderos fans.

Mil verdaderos fans

Bas谩ndome en todo lo que vi en Las Vegas, y en todo lo que escuch茅 no solo de Joanna, sino de los otros amigos de toda la vida del mundo editorial de la vieja escuela, la famosa noci贸n de Kevin Kelly de los 芦1000 verdaderos fans禄 vuelve a ser cierta. La idea, si no la conoces, es que los artistas de todo tipo (escritores, m煤sicos, artistas visuales, etc.) no necesitan fama mundial para ganarse la vida. En cambio, solo necesitan mil verdaderos fans.

Los verdaderos fans son personas que comprar谩n todo lo que hagas simplemente porque eres t煤 quien lo hizo. Yo soy una verdadera fan del m煤sico de Austin Bob Schneider, por ejemplo. Si Bob sacara un libro para colorear o una pluma estilogr谩fica ornamentada, yo estar铆a ah铆... porque es Bob, y amo a Bob.

Consigue mil verdaderos fans, y t煤, como autor, ser谩s oro.

Eso es a lo que Joanna me estaba apuntando, en nuestra cita de caf茅 y paseo aquel soleado lunes por la ma帽ana. Ahora hay dos caminos a trav茅s del bosque amarillo, pero la mayor铆a de la gente solo conoce el que est谩 m谩s transitado. Pero an铆mense, ustedes, millones de escritores hambrientos con solo un pu帽ado de libros a su nombre, porque tambi茅n hay un camino menos transitado... y si deciden tomar ese camino, podr铆a marcar la diferencia.

Joanna me dijo:

芦El a帽o que viene publicar茅 un libro de no ficci贸n sobre catedrales g贸ticas. 驴Cu谩ndo en el pasado podr铆a haber publicado un libro sobre catedrales g贸ticas?禄.

Nunca, es la respuesta, si quer铆a tener 茅xito. Ahora que se ha tomado el tiempo de encontrar a sus mejores lectores, sin embargo... Ahora, puede hacerlo sin duda. 驴Y por qu茅? Porque tiene verdaderos fans, no de cualquiera de sus libros, sino de ella como persona.

Encontrar a tus verdaderos fans es sencillo, aunque no f谩cil. No voy a entrar en t谩cticas aqu铆 porque este art铆culo ya es lo suficientemente largo, pero la versi贸n corta es esta:

Lanza una amplia red cuando publiques tu libro. Alimenta al porcentaje cada vez m谩s peque帽o de personas de esa amplia red que se unen a tu lista de correo o se ponen en contacto para decirte que les encanta tu trabajo. Luego s茅 paciente. S茅 muy, muy paciente.

Si tienes la suerte de tener ya algunos fans, maravilloso. Todo lo que realmente necesitas hacer es atenderlos bien. Solo que: No, no, eso no est谩 bien. No los atiendas. Dele铆talos. Mimarlos. Si solo tienes cien verdaderos fans despu茅s de mucho trabajo, no te desanimes. Solo necesitas mil, 驴recuerdas?

Ignora el consejo de encontrar cientos de miles de compradores ocasionales y conc茅ntrate en cambio en encontrar 鈥攜 cuidar cuidadosamente鈥 a los devotos. Nosotros (los artistas, o al menos los que no somos de ir-ir-ir) jugamos a un juego diferente.

Re煤ne a tus verdaderos fans uno por uno durante el tiempo suficiente y, al final, acabar谩s en el para铆so de los artistas-escritores, libre de encasillamientos y de los habituales juegos de trampa. Haz eso y podr谩s embarcarte en locas aventuras que la multitud de los que publican un libro a la semana nunca podr铆a llevar a cabo.

Quiz谩 solo publiques un libro al a帽o, pero quiz谩 lo ofrezcas en ediciones especiales encuadernadas en cuero que se vendan como rosquillas en Kickstarter o en tu tienda privada. Quiz谩 esa 煤nica pieza de propiedad intelectual cada a帽o acabe rodeada de un halo de material adicional lucrativo que los lectores ocasionales y no verdaderos fans nunca comprar铆an, como historias paralelas y lanzamientos de audio y tarjetas de personajes de edici贸n de coleccionista. Cuando tienes verdaderos fans, tu trabajo se basa en la calidad, no en la cantidad. Cuando tienes ese tipo de lectores, solo unos mil, puedes hacer lo que quieras e ignorar por completo la carrera de ratas.

Acabo de volver al juego despu茅s de mucho tiempo, pero entre nosotros, estoy m谩s que emocionada.

Ahora estamos en la era de los artistas, y no hay otro lugar donde preferir铆a estar.

Nota: Agradecemos a Johnny B. Truant su colaboraci贸n en este art铆culo, adaptado del suyo en ingl茅s:

La Noci贸n de los 芦1.000 Verdaderos Fans禄, Actualizada:

鈥淧ara ser un creador de 茅xito no necesitas millones. No necesitas millones de d贸lares ni millones de clientes, millones de clientes ni millones de fans. Para ganarte la vida como artesano, fot贸grafo, m煤sico, dise帽ador, autor, animador, creador de aplicaciones, empresario o inventor, solo necesitas miles de fans verdaderos.

Un fan verdadero se define como un fan que comprar谩 cualquier cosa que produzcas. Estos fans ac茅rrimos conducir谩n 320 kil贸metros para verte cantar; comprar谩n las versiones en tapa dura, tapa blanda y audiolibro de tu libro; comprar谩n tu pr贸xima figurita sin haberla visto; pagar谩n por la versi贸n en DVD de lo mejor de tu canal gratuito de YouTube; acudir谩n a tu mesa del chef una vez al mes. Si tienes alrededor de mil fans verdaderos como estos (tambi茅n conocidos como superfans), puedes ganarte la vida, si te conformas con ganarte la vida, pero no una fortuna.鈥

(Suprimidos varios p谩rrafos)

