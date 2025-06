Problemas de la Encrucijada de Civilizaciones

Fueron los historiadores los primeros en sacar a la luz los fen贸menos de contacto e interpenetraci贸n entre civilizaciones; pero los historiadores se centran en los hechos, en su propia singularidad, sin llegar a conceptos generales, que s贸lo el m茅todo comparativo puede hacer posibles. Desgraciadamente, la sociolog铆a, que podr铆a haber aportado esta conceptualizaci贸n por haber nacido de la Revoluci贸n de 1789 y del advenimiento de la sociedad industrial, tom贸 un camino diferente. Hubo que esperar a la creaci贸n de una etnolog铆a cient铆fica para que pudiera surgir una teor铆a de los contactos entre civilizaciones diferentes. A partir de F. Boas (1858-1942), y despu茅s con la Escuela de los C铆rculos Culturales a principios del siglo XX, esta ciencia naciente prest贸 mucha atenci贸n a los fen贸menos de difusi贸n, es decir, al paso de un rasgo cultural (la forma de una flecha, los temas de los mitos, etc.) de una cultura a otra. Pero la difusi贸n es una ocurrencia tard铆a, un registro de lo que resulta de los intercambios vividos; lo que quedaba era estudiar estos intercambios como realidades 鈥渆n ciernes鈥. El contacto cultural鈥, escribe Fortes, 鈥渘o debe considerarse como la transferencia de un elemento de una cultura a otra, sino como un proceso continuo de interacci贸n entre grupos de culturas diferentes鈥.

El t茅rmino aculturaci贸n (o transculturaci贸n, por los espa帽oles) se acu帽贸 precisamente para designar este conjunto de interacciones rec铆procas, en su despliegue y sus efectos. El Memor谩ndum de Redfield, Linton y Herskovits (1936) la define como 鈥渆l conjunto de fen贸menos resultantes del contacto directo y continuo entre grupos de individuos de culturas diferentes con los consiguientes cambios en los tipos culturales de uno o varios de los otros grupos鈥. As铆 pues, fue la llamada antropolog铆a cultural, que hizo hincapi茅 en la noci贸n de 鈥渃ultura鈥 en detrimento de la de 鈥渟ociedad鈥, la que asumi贸 desde el principio el estudio de la transculturaci贸n. Esto ha dado lugar a una serie de limitaciones: la falta de comparaci贸n entre los datos hist贸ricos y los etnogr谩ficos y, en este 煤ltimo campo, la tendencia a reducir los hechos sociales a meros rasgos culturales que pueden intercambiarse, al igual que los valores, las t茅cnicas o los mitos, en lugar de considerar estos hechos sociales como lo que realmente son: los marcos en los que tienen lugar los distintos intercambios.

Por tanto, tendremos que ir m谩s all谩 de las conclusiones de la antropolog铆a cultural. Pero mientras esperamos a que esto ocurra, debemos reconocer que, a partir de un corpus considerable de observaciones y monograf铆as sobre la cristianizaci贸n de los pueblos ind铆genas, la asimilaci贸n de los pueblos colonizados, las sociedades pluralistas y los efectos de la integraci贸n de las minor铆as 茅tnicas en las naciones en desarrollo, la antropolog铆a cultural -sobre todo a partir de 1930- ha sacado a la luz una serie de conceptos, hip贸tesis y m茅todos de trabajo que siguen constituyendo la base te贸rica y pr谩ctica de todas las investigaciones en este campo.

Historia: la perspectiva culturalista

Analicemos brevemente esta aportaci贸n. En primer lugar, parece que los procesos de transculturaci贸n var铆an, pero que estas variaciones no son aleatorias y que se puede identificar un cierto n煤mero de tipos:

seg煤n si la transculturaci贸n tiene lugar entre sociedades en su conjunto o entre determinados grupos de las poblaciones en contacto, el grupo religioso, el grupo econ贸mico, etc.;

seg煤n se produzca en amistad o en hostilidad (transculturaci贸n solicitada o transculturaci贸n impuesta);

seg煤n si las poblaciones en contacto son demogr谩ficamente m谩s o menos iguales en n煤mero, o si una es mayoritaria y la otra minoritaria;

seg煤n si las culturas en contacto son relativamente homog茅neas (en los contactos en 脕frica, por ejemplo, entre yaruba y fon) o, por el contrario, muy diferentes en esp铆ritu (civilizaci贸n occidental y civilizaciones tradicionales);

por 煤ltimo, seg煤n el lugar en el que se produzcan los contactos (los procesos de transculturaci贸n entre blancos y negros ser谩n diferentes en la metr贸poli, donde el negro es un 鈥渆migrante鈥, y en la colonia, donde el negro est谩 en casa 鈥 lo que permite distinguir dos acepciones de la palabra 鈥渕inor铆a鈥, ambas utilizadas tambi茅n en la literatura contempor谩nea: una acepci贸n demogr谩fica, para los emigrantes, y una acepci贸n cultural: los negros de las antiguas colonias, aunque mucho m谩s numerosos que los blancos que viv铆an entre ellos, eran considerados sin embargo como formando, en esta d铆ada, el grupo minoritario).

Pero tambi茅n era evidente que, a pesar de estas variaciones, surg铆a un cierto n煤mero de constantes, que ciertas secuencias se repet铆an en los procesos din谩micos; en resumen, que ya pod铆an proponerse conceptos generales. Primero hay un periodo de oposici贸n entre la cultura nativa y la cultura conquistadora 鈥 luego, a medida que contin煤a el contacto, se produce una selecci贸n por parte de la cultura nativa de los rasgos ofrecidos por la cultura conquistadora; ciertos rasgos son aceptados y se convierten en parte integrante de la nueva cultura en formaci贸n, mientras que otros son rechazados ; por supuesto, los intercambios no son necesariamente unidireccionales, pueden ser bidireccionales 鈥 tenemos entonces la formaci贸n de una cultura sincr茅tica, que tambi茅n podr铆amos llamar, culturalmente hablando, mestiza 鈥 los procesos de cambio, a medida que se desarrollan, pueden desembocar finalmente en fen贸menos de asimilaci贸n (desaparici贸n de una cultura, que acepta plenamente los valores de la otra, lo que suele ocurrir en el caso de las poblaciones migrantes, en la segunda generaci贸n) o, por el contrario, a la contra-transculturaci贸n, cuando la cultura amenazada de desaparici贸n, en un 煤ltimo suspiro, quiere restaurar el modo de vida anterior al contacto (como en el caso del mesianismo, los cultos de carga, o la formaci贸n de ideolog铆as de resistencia, como la de la 鈥渘egritud鈥).

De todas estas etapas, es sin duda la segunda, la de la formaci贸n de las culturas mestizas o en transici贸n, la que ha dado lugar a un mayor n煤mero de trabajos. Esto se debe a que la antropolog铆a cultural se desarroll贸 en el mismo momento en que la expansi贸n de la cultura occidental hac铆a sentir su impacto en todo el mundo, ya fuera directamente (a trav茅s de la colonizaci贸n, el desarrollo del imperialismo comercial o cultural, la facilidad para viajar. .) o indirectamente (a trav茅s de los libros, los medios de comunicaci贸n de masas, etc.), y donde se propusieron los conceptos m谩s originales, como reinterpretaci贸n, enfoque cultural, tendencias culturales.

Por reinterpretaci贸n se entiende el proceso por el que se atribuyen significados antiguos a elementos nuevos, o por el que nuevos valores cambian el significado cultural de formas antiguas: por ejemplo, los negros del Nuevo Mundo reinterpretaron su poligamia ancestral, prohibida por la ley, tomando simult谩neamente una esposa leg铆tima y una o varias 鈥渘ovias鈥, equivalentes a la esposa principal y las esposas secundarias en 脕frica.

El t茅rmino 鈥渇oco cultural鈥 se refiere al hecho de que los intereses de un pueblo tienden a concentrarse en un aspecto concreto de su cultura, por ejemplo el b煤falo y la ganader铆a lechera entre los Toda, o el 帽ame en Nueva Caledonia. En contra de lo que cabr铆a esperar, la mayor variaci贸n radica en el aspecto de una cultura que puede centrar los intereses de un pueblo, mientras que engendra conservadurismo en otros. Por 煤ltimo, la noci贸n de tendencias culturales, tomada de la ling眉铆stica por Sapir, subraya que la selecci贸n de rasgos de la cultura donante por parte de la cultura receptora tiene lugar en una direcci贸n espec铆fica, siguiendo la 鈥減endiente鈥 fijada por la cultura receptora. Todos estos fen贸menos pueden encontrarse, de una forma u otra, en los cinco tipos opuestos de contacto que hemos distinguido antes.

Naturalmente, la teor铆a de la transculturaci贸n ha seguido el progreso, o los cambios de perspectiva, de la antropolog铆a cultural a lo largo de su historia. Al principio, permaneci贸 apegada a la noci贸n de 鈥渃ultura鈥 como una realidad sui generis, externa y superior a los individuos, vista como una especie de 鈥渟uperorganismo鈥, que obedece a sus propias leyes. Pero la cultura es s贸lo una abstracci贸n; no son las culturas las que est谩n en contacto, sino los individuos que interact煤an, y cada uno reacciona de forma diferente a los est铆mulos que recibe de los individuos de otras civilizaciones. As铆 pues, la perspectiva psicol贸gica se col贸 en el culturalismo norteamericano y dio lugar a una gran cantidad de trabajos. Algunos hicieron hincapi茅 en la 鈥減ersonalidad b谩sica鈥; en la primera y segunda generaciones, los cambios de comportamiento se quedan en la superficie de la personalidad, que no se ve profundamente afectada, de ah铆 los fen贸menos de reinterpretaci贸n de lo nuevo a trav茅s de lo viejo que hemos mencionado; s贸lo en la tercera generaci贸n se ver铆a afectada a su vez la personalidad b谩sica.

Otros, preocupados por cuestiones pr谩cticas (buscar a los mejores agentes de desarrollo econ贸mico y social o a las personas m谩s capaces de integrar a una etnia minoritaria en la cultura nacional), se han esforzado por analizar el comportamiento reactivo de hombres y mujeres (las mujeres son a veces m谩s factor de cambio que los hombres), de los distintos grupos de edad, de las m煤ltiples categor铆as sociales (chamanes, jefes pol铆ticos, comerciantes, mestizos, etc.); o por describir la psicolog铆a de hombres y mujeres (las mujeres son a veces m谩s factor de cambio que los hombres). ); o describir la psicolog铆a del hombre desgarrado entre dos culturas que luchan en su interior 鈥 el 鈥渉ombre marginal鈥, el jud铆o occidentalizado, el negro que ha sufrido la impronta de la civilizaci贸n anglosajona, el indio 鈥渃holizado鈥 (estudio de Stonequist sobre los choles de M茅xico). El psicoan谩lisis ha llevado esta patolog铆a del hombre marginal un paso m谩s all谩, demostrando en la esclavitud la dualidad de los padres, y por tanto de los 鈥渟uperegos鈥 (el progenitor negro y el amo blanco) o insistiendo, en el estadio del espejo, en la formaci贸n de un 鈥渘arcisismo blanco鈥, que conduce a una crisis de identificaci贸n en el negro americano.

Es m谩s, al redefinir el concepto de cultura, la antropolog铆a cultural ha tenido que abandonar el punto de vista est谩tico del que parti贸; De hecho, la cultura es una 鈥渃onstrucci贸n sincr贸nica鈥 que evoluciona constantemente, en la que los individuos y los grupos act煤an y reaccionan en relaci贸n con los dem谩s, aceptan o rechazan nuevas experiencias, entran en conflicto o se adaptan para vivir en armon铆a, lo que significa que los procesos de transculturaci贸n deben entenderse siempre en su flujo como conjuntos de de-culturaci贸n y reorganizaci贸n cultural (de forma muy similar a lo que ocurre, al mismo tiempo, en sociolog铆a G. Gurvitch critic贸 la noci贸n de estructura, sustituy茅ndola por los hechos de desestructuraci贸n y reestructuraci贸n incesantes).

Los factores de desculturizaci贸n pueden dominar, y algunos autores insisten sobre todo en la patolog铆a de la transculturaci贸n, desde los efectos biol贸gicos, se帽alados por Rivers ya en 1922 (desaparici贸n de la alegr铆a de vivir, de la propia voluntad de existir, tanatoman铆a), hasta los efectos sociol贸gicos (Keesing, 1941, mostr贸, por ejemplo, los efectos desorganizadores de dos c贸digos de conducta en una situaci贸n de transculturaci贸n en la que el comportamiento impuesto por la cultura occidental a menudo se considera delincuente en la sociedad ind铆gena, o viceversa), por no hablar de los efectos psicol贸gicos (sentimientos de inseguridad, ansiedad, autodesprecio, etc.). ). Sin embargo, dos culturas pueden coexistir sin interpenetrarse: los Toda, pueblo pastoril, los Badaga, agricultores, los Kota, artesanos, y los Kurumba, recolectores y hechiceros, viven en contacto permanente en la misma regi贸n de la India, aunque permanezcan separados por la cultura y la lengua (Mandelbaum).

O tambi茅n, lo tradicional y lo moderno pueden compartirse sin que haya interferencias; Balandier nos ha hablado del caso de etnias africanas que viven en el pasado cuando cultivan sus arrozales y asumen la mentalidad occidental en las calles de sus pueblos; nosotros mismos hemos hablado de un 鈥減rincipio de vida, sin conflicto, tanto en el mundo africano (el sector religioso del candombl茅s) como en el occidental (el sector econ贸mico-pol铆tico de los partidos, los sindicatos, la profesi贸n).

Al estudiar los problemas de los contactos entre los jud铆os occidentales y los jud铆os yemenitas en la formaci贸n del Estado de Israel, es decir, entre dos grupos con orientaciones espaciales y temporales diferentes (uno con una concepci贸n discontinua del espacio, dividido en familia, barrio, etc., Eisenstadt (1949) demuestra que no hubo una victoria de un sistema sobre otro, sino m谩s bien, para el yemenita, manifestaciones variadas de una discontinuidad en la percepci贸n, ya que los acontecimientos religiosos siguieron vivi茅ndose seg煤n la orientaci贸n sagrada y los acontecimientos econ贸micos seg煤n la orientaci贸n de la cultura israel铆 moderna.

El principio de corte ofrece por tanto una soluci贸n que evita la desculturalizaci贸n. Pero a煤n mejor: junto a los fen贸menos patol贸gicos y las coexistencias, Bernett y Linton han demostrado que los procesos aculturativos engloban actos de creatividad por parte de individuos o grupos que adquieren nuevos elementos culturales. En otras palabras, la nueva cultura que se desarrolla no puede considerarse -como en los tiempos en que la cultura era est谩tica- un conjunto de rasgos dispares que se suman, un 鈥渕osaico鈥 de rasgos antiguos y nuevos prestados; por el contrario, debemos hablar de s铆ntesis vivas, de la aparici贸n de nuevos rasgos culturales; Malinowski ya se帽al贸 que la familia bant煤 de Sud谩frica no es ni la familia bant煤 tradicional, ni la familia cristiana occidental, ni una simple s铆ntesis de ambas, sino una aut茅ntica creaci贸n cultural que debe estudiarse como una realidad original. Tomando prestada la expresi贸n del bot谩nico De Vries, Linton habla de 鈥渕utaci贸n鈥, es decir, de la aparici贸n de especies totalmente nuevas a trav茅s del mestizaje de culturas interpenetradas.

La sustituci贸n del punto de vista din谩mico por el est谩tico en el desarrollo de la antropolog铆a cultural trae consigo otra consecuencia, la de la distinci贸n entre efectos primarios y secundarios. En efecto, en una civilizaci贸n todo est谩 interconectado y la modificaci贸n de uno de sus elementos conduce, como por una reacci贸n en cadena, a transformaciones en otros elementos que, sin embargo, no han sido directamente influidos por el contacto. Una cultura que se ha visto afectada en un punto, y que por tanto est谩 desequilibrada, intentar谩 restablecer el equilibrio roto modificando otros sectores para adaptarlos al cambio desequilibrante. Por ejemplo, basta un cambio en los m茅todos de producci贸n o en las t茅cnicas de trabajo para que, en c铆rculos conc茅ntricos, este cambio repercuta en la organizaci贸n de la familia, en las relaciones de prestigio o de poder y en los valores religiosos. Aqu铆 estamos familiarizados con la distinci贸n marxista entre infra y superestructuras, y con los efectos que cualquier revoluci贸n en las infra est谩 destinada a tener en las convulsiones de las superestructuras 鈥 y esto dentro de la cultura, por su propia din谩mica interna, sin que el 鈥渃ontacto鈥 intervenga en todas partes. Pero con el marxismo, ya hemos pasado de la perspectiva 鈥渃ulturalista鈥 a la perspectiva 鈥渟ociol贸gica鈥, que ahora nos detendr谩.

El estado actual del problema: la perspectiva sociol贸gica

A pesar de todos estos progresos, el 鈥渃ulturalismo鈥 norteamericano no pudo satisfacer a las mentes europeas, y la contribuci贸n de Europa (la Europa de la sociolog铆a o de la antropolog铆a social volcada hacia la antropolog铆a cultural) al esclarecimiento de los problemas de la transculturaci贸n nos parece considerable: tiende nada menos que a una revisi贸n de todo el sistema te贸rico elaborado en gran parte por primera vez en Am茅rica.

Por supuesto, es innegable que lo cultural y lo social pueden disociarse, y comprendemos perfectamente el punto de vista americano, porque estas disociaciones se han descubierto sobre todo en las etnias indias; algunas de ellas est谩n completamente desorganizadas, desestructuradas, y sin embargo los individuos conservan y mantienen celosamente -sobre las ruinas de sus sistemas sociales destruidos por la llegada de los blancos- sus valores culturales y sus sistemas de pensamiento en su integridad primitiva. Otras tribus, por el contrario, han perdido sus antiguos sistemas de valores y han adoptado los de los blancos (principalmente bajo la influencia de los misioneros cat贸licos o protestantes) sin que sus sistemas econ贸micos, pol铆ticos y sociales se hayan visto alterados; las normas de la vida comunitaria se resisten a los esfuerzos por integrar a los indios en los nuevos sistemas econ贸micos, los partidos nacionales, la sociedad de tipo capitalista y la familia nuclear.

En 煤ltima instancia, sin embargo, estos hechos innegables dependen de las situaciones en las que se establecen los contactos, y con la aparici贸n de esta nueva variable, las situaciones sociales de contacto, la sociolog铆a va a romper el c铆rculo encantado del culturalismo. Balandier en Francia y Gluckman en Inglaterra, al hablar de la situaci贸n colonial, no fueron sin duda los primeros en utilizar la expresi贸n y en subrayar el hecho; se encuentra en Herskovits y hemos observado que el tipo de relaciones, amistosas u hostiles, era una de las variables dadas en el Memor谩ndum 鈥 pero s贸lo era una 鈥渧ariable鈥, mientras que Balandier y Gluckman iban a hacer de ella el resorte principal de la explicaci贸n: 鈥淐uando, procediendo unilateralmente, detecta [la antropolog铆a cultural] procesos de cambio en relaci贸n 煤nicamente con el fondo tradicional [o 鈥減rimitivo鈥漖, apenas puede hacer m谩s que enumerarlos y clasificarlos; del mismo modo, cuando se limita al estudio del 鈥渃ontacto鈥 entre 鈥渋nstituciones鈥 de la misma naturaleza. .. 鈥 (Balandier, 1963). Y, pasando a las nociones de 鈥渟ituaci贸n鈥 y de 鈥渇en贸meno social total鈥, este soci贸logo concluye: 鈥淓n el caso del 脕frica negra, la sociedad negra y la sociedad blanca forman parte de un mismo todo [cursiva a帽adida]. El contacto y sus efectos s贸lo pueden comprenderse si se sit煤an en 鈥榗onjuntos', es decir, en las totalidades sociales que los enmarcan, orientan y unifican鈥.

Al mismo tiempo que la antropolog铆a cultural establec铆a la serie ordenada de estos conceptos, del conflicto a la asimilaci贸n, la sociolog铆a norteamericana (que parti贸 del relacionalismo alem谩n y s贸lo descubri贸 a Durkheim mucho m谩s tarde) establec铆a a su vez una serie de conceptos que resultan ser -en el 谩mbito de la sociedad m谩s que en el de la cultura- paralelos a los primeros: los de competencia social, acomodaci贸n e integraci贸n. La competencia entre grupos puede ser ecol贸gica (es decir, la lucha por el espacio, que es necesariamente, por sus ra铆ces biol贸gicas, libre e incontrolada), econ贸mica (con la lucha de las empresas capitalistas o, dentro de la misma empresa, entre empresarios y empleados) o social y moral (que es sancionada por el grupo dominante). La acomodaci贸n define el proceso por el que los individuos o los grupos se ajustan a una situaci贸n de conflicto, por ejemplo, institucionalizando la segregaci贸n racial, o el sistema de castas, o regulando la divisi贸n del trabajo social; pero la acomodaci贸n s贸lo puede referirse a ajustes externos. La integraci贸n consiste, mediante el mestizaje entre razas, mediante un sistema 煤nico de educaci贸n, o mediante otras medidas (como la ayuda a los grupos desfavorecidos), en forjar, a partir de etnias o grupos diferentes, una naci贸n com煤n a todos. Est谩 claro que la competencia desempe帽a en las relaciones intergrupales el mismo papel que el conflicto, la resistencia y la contra-transculturaci贸n en los contactos culturales; la acomodaci贸n es af铆n al sincretismo, y la integraci贸n recuerda a la asimilaci贸n cultural.

La sociolog铆a norteamericana, sin embargo, tiende a separar los dos 贸rdenes de fen贸menos con bastante claridad; la integraci贸n puede -y de hecho debe- lograrse preservando la diversidad de las mentalidades culturales, siendo el objetivo simplemente garantizar que todas ellas contribuyan a fines comunes: la prosperidad y la grandeza de la naci贸n. Los mexicanos, por ejemplo, en sus programas indigenistas, se esfuerzan por integrar a los indios en la comunidad nacional, sin destruir sus culturas espec铆ficas y respetando las costumbres locales.

驴Es posible tal dicotom铆a? Que existe una dial茅ctica entre lo cultural y lo social es evidente, y los dos conjuntos de fen贸menos pueden verse a veces como separados; sin embargo, el hecho es que existe una dial茅ctica y que la integraci贸n, por ejemplo, presupone una asimilaci贸n previa o, si 茅sta a煤n no existe, conduce a una homogeneizaci贸n de las mentalidades forjadas por las diferentes culturas en contacto. La acomodaci贸n conduce a intercambios culturales y a un cierto sincretismo; la l铆nea de color o la separaci贸n de 鈥渃astas鈥 en Estados Unidos no impidi贸 la transculturaci贸n progresiva de los negros y su aceptaci贸n de los valores anglosajones; pero, al mismo tiempo que se asimilaban, eran rechazados, de ah铆 su deseo de conservar sus propios valores; la acomodaci贸n condujo as铆 al sincretismo y a la reinterpretaci贸n antes mencionados. Pero, como vemos, en esta dial茅ctica, el factor social desempe帽a la mayor铆a de las veces el papel de factor causal (aunque a veces pueda ocurrir lo contrario). Sobre la base de esta observaci贸n se ha desarrollado la perspectiva sociol贸gica de los fen贸menos de transculturaci贸n, que se niega a separar lo que est谩 unido y concibe los contactos entre civilizaciones como 鈥渇en贸menos sociales totales鈥.

Como hemos dicho, nunca hay culturas en contacto, sino individuos, portadores de culturas diferentes; sin embargo, estos individuos no son seres independientes, est谩n interrelacionados en redes complejas de comunicaci贸n, dominaci贸n-subordinaci贸n o intercambios igualitarios; pertenecen a instituciones, que tienen reglas de acci贸n, normas y organizaci贸n. Esto significa que las interpenetraciones de las dos civilizaciones implicadas siguen las redes de estas interrelaciones, o las de las relaciones entre las instituciones. El todo es m谩s importante que las partes y las determina. En los estudios sobre la transculturaci贸n, por tanto, no tenemos que describir las dos civilizaciones antes del contacto (el famoso 鈥減unto cero鈥 criticado por Malinowski), como sol铆amos hacer, y luego ver qu茅 ocurre cuando se encuentran. El 煤nico objeto de estudio que tenemos son las sociedades complejas y multi茅tnicas, y son estas sociedades las que tenemos que analizar, con sus diversas formas de sociabilidad. Las incompatibilidades culturales presuponen conflictos subyacentes entre grupos o razas, y los fen贸menos culturales est谩n condicionados por ellos.

Por tomar s贸lo como ejemplo la situaci贸n 鈥渃olonial鈥 estudiada por Georges Balandier, nos encontramos ante un 鈥渢odo鈥 en el que no hay negros y blancos enfrentados abstractamente con sus propias culturas, sino s贸lo sistemas de relaciones sociol贸gicas entre habitantes urbanos y rurales, proletarios y burgueses, avanzados y masas de diferentes colores, etnias, sexos y generaciones: 鈥淐ada una de estas fracciones participa de forma diferente en el conjunto de la sociedad. El contacto entre razas y civilizaciones impuesto por la colonizaci贸n no tiene ni el mismo significado ni el mismo impacto para cada una de ellas; debe estudiarse a la luz de esta diversidad鈥 (Balandier, 1963). Esto es lo que proponemos denominar 鈥渓os marcos sociales de la transcultur鈥.

Aunque el punto de vista que acabamos de proponer era original y esencialmente el de las escuelas europeas, de la sociolog铆a francesa o de la antropolog铆a social inglesa, cabe se帽alar para concluir que, como resultado de la r谩pida evoluci贸n de nuestro mundo (formaci贸n de Estados modernos con problemas de integraci贸n y desarrollo econ贸mico y social en sociedades multirraciales, la descolonizaci贸n y la creaci贸n de Estados independientes), los norteamericanos se ven cada vez m谩s abocados a introducir factores pol铆ticos (como el nacionalismo) y econ贸micos (como la industrializaci贸n) en sus concepciones de la transculturaci贸n, en resumen, a situar cada vez m谩s la transculturaci贸n en marcos sociales, nacionales e internacionales.

Esto es tanto m谩s cierto cuanto que lo que llamamos 鈥渄esarrollo鈥 no puede confundirse con el mero 鈥渃recimiento econ贸mico鈥; presupone la transculturaci贸n a las normas y valores de la sociedad occidental, pero esta transculturaci贸n debe ser voluntaria y ya no impuesta desde el exterior por un grupo dominante. Esto se refleja a veces en un cambio de vocabulario, sustituyendo el t茅rmino 鈥渁culturaci贸n鈥, que parec铆a demasiado ligado al antiguo colonialismo y demasiado etnoc茅ntrico, por el t茅rmino 鈥渆ncuentro鈥 entre dos 鈥渕odelos鈥, el modelo occidental (lo moderno) y el antiguo modelo ind铆gena (la tradici贸n), Se pasa, pues, de una causalidad externa (la imposici贸n de la colonizaci贸n) a una causalidad interna (la elecci贸n del modelo occidental por parte de los gobernantes), mientras que el sincretismo se define ahora como un esfuerzo por adaptar lo antiguo a lo nuevo. As铆 pues, est谩 surgiendo un cierto consenso sobre las mejores formas de abordar la transculturaci贸n.

Transculturaci贸n controlada y planificada

Eaton introdujo el concepto de transculturaci贸n o aculturaci贸n controlada en su estudio de la secta religiosa huterita de Estados Unidos (1952), que deseaba mantener su arcaica cultura campesina, pero se ve铆a obligada a tener en cuenta el nuevo entorno anglosaj贸n en el que se hab铆a refugiado, y que s贸lo permit铆a la entrada de influencias externas que no perjudicaran los valores fundamentales del grupo. Aunque la expresi贸n es reciente, en realidad toda transculturaci贸n est谩 m谩s o menos dirigida, orientada y manipulada por uno de los dos grupos presentes, o por miembros de ambos grupos. En el pasado, se pod铆a hablar de transculturaci贸n libre porque el antiguo punto de vista culturalista pasaba por alto los aspectos sociol贸gicos, y sobre todo pol铆ticos, de los fen贸menos, as铆 como sus aspectos psicol贸gicos, en la competici贸n por el poder y el prestigio. Tanto en los contactos entre tribus vecinas (en los que los victoriosos fon tomaban los dioses de los vencidos yoruba para atarlos a s铆 mismos) como en las relaciones entre Occidente y los llamados 鈥減rimitivos鈥 (como en el caso de las misiones jesuitas a los guaran铆es), Siempre ha existido una estrategia de transculturaci贸n, ya sea intentando mantener las antiguas culturas aut贸ctonas (divide y vencer谩s), ya sea intentando asimilarlas, lo que presupone su desculturizaci贸n previa (por la escuela, la Iglesia, etc.). ). Lo que hay que decir es que -a falta de una ciencia social v谩lida- la transculturaci贸n controlada sigui贸 siendo emp铆rica, y los 鈥減royectos鈥 aculturativos acabaron en fracaso por falta de dominio de las distintas variables implicadas, pasando por alto las incesantes posibilidades de nuevas creaciones totalmente imprevisibles.

Pero este es el siglo de la planificaci贸n. La transculturaci贸n pasar谩 de ser simplemente controlada a ser planificada y orientada racionalmente. Esta observaci贸n es de gran importancia, en primer lugar para una sociolog铆a del conocimiento; revela que las ciencias sociales, en su evoluci贸n te贸rica, siguen muy de cerca las exigencias o los intereses de las grandes naciones en cuyo seno se forjan. Siguen dependiendo, inconscientemente al menos, de nuestro etnocentrismo. La antropolog铆a cultural, al rechazar cualquier jerarqu铆a de culturas (las culturas son diferentes, pero no hay culturas superiores e inferiores), fue la reacci贸n de Estados Unidos al colonialismo europeo; Incluso tendi贸, cada vez m谩s, a sustituir la noci贸n de 鈥渇ecundaci贸n鈥 por el intercambio cultural por descripciones de los fen贸menos patol贸gicos que ser铆an las consecuencias obligadas (en cierta medida, una tendencia tambi茅n dirigida contra la pol铆tica de los servicios ind铆genas de Estados Unidos, que quer铆an asimilar a los indios de las reservas, tras un periodo de relativa tolerancia y segregaci贸n de los nativos).

A partir de Malinowski, la antropolog铆a social se puso al servicio de la colonizaci贸n; el objetivo era construir una ciencia de la interpretaci贸n de las civilizaciones, para que la colonizaci贸n 鈥渢uviera 茅xito鈥 y los administradores imperiales dejaran de cometer los errores del pasado. La sociolog铆a francesa no se interes贸 por el problema hasta despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, en relaci贸n con la pol铆tica de descolonizaci贸n, de la que s贸lo fue un presentimiento o la primera reflexi贸n. La transculturaci贸n planificada surgi贸 con la formaci贸n de Estados independientes en Asia, Ocean铆a y 脕frica, y con la competencia entre los distintos imperialismos, econ贸micos o ideol贸gicos, en torno a estos nuevos Estados.

Consist铆a en:

conseguir que los gobiernos de los pa铆ses reci茅n aparecidos en el mapa mundial se hicieran cargo de la transculturaci贸n en el 煤nico sentido de occidentalizaci贸n;

utilizar las teor铆as cient铆ficas al servicio de intereses a煤n demasiado ambiguos; por ello, como hemos dicho, se invent贸 un nuevo vocabulario (desarrollo en sustituci贸n de transculturaci贸n), y se lleg贸 a un consenso sobre la primac铆a de la perspectiva sociol贸gica (m谩s concretamente, la perspectiva econ贸mica y pol铆tica).

Por otra parte, la transculturaci贸n planificada reviste un gran inter茅s desde el punto de vista metodol贸gico, ya que constituye una especie de experimento in vivo , y estamos sometiendo a verificaci贸n experimental hip贸tesis extra铆das de hechos observacionales (los antiguos datos de los etn贸grafos sobre los distintos fen贸menos transculturaci贸n). Variamos un fen贸meno considerado 鈥榙ominante', o lo suprimimos, o lo implementamos (los tres m茅todos cl谩sicos de Stuart Mill de variaci贸n concomitante, ausencia y presencia), para observar los efectos que se producir谩n, siguiendo el proceso de cambio a lo largo de su curso, y 鈥榚valuando' los resultados finales.

Sin embargo, el hipot茅tico factor 鈥渄ominante鈥 no era el mismo en los sistemas de planificaci贸n desarrollados en Occidente y en Oriente. La transculturaci贸n planificada en Occidente hac铆a hincapi茅 en la cultura y, por consiguiente, en las nociones de adaptaci贸n (de las tradiciones aut贸ctonas a los valores modernos), maduraci贸n (los cambios tendr谩n m谩s 茅xito si se les da tiempo, no hay que forzar la naturaleza) y funci贸n (cada instituci贸n cultural cumple una funci贸n, por lo que s贸lo puede ser sustituida por otra, considerada superior por ser occidental, si 茅sta cumple la misma funci贸n).

La estrategia consiste en utilizar dos postulados de la teor铆a de la antropolog铆a cultural:

toda cultura est谩 formada por un conjunto de rasgos culturales; estos rasgos est谩n unidos entre s铆 por redes de acci贸n y reacci贸n rec铆procas;

lo cultural domina lo social, por lo que cualquier cambio en las instituciones, las estructuras o los comportamientos ser谩 en vano si antes no se ha modificado el sistema de valores o, si lo prefiere, si no han cambiado tambi茅n las mentalidades.

De ah铆 toda una serie de acciones, que ser铆a demasiado largo enumerar, pero que, a grandes rasgos, consisten en cambiar un 煤nico rasgo (por ejemplo, los h谩bitos alimentarios), sabiendo que, a trav茅s de las redes interconectadas de hechos culturales, se producir谩 una reacci贸n en cadena, pero que los expertos podr谩n controlar; actuar en primer lugar sobre las mentalidades, alfabetizando a adultos y ni帽os; o crear nuevas necesidades que la antigua cultura desconoc铆a, por ejemplo introduciendo dinero y poniendo en el mercado mercanc铆as desconocidas; por 煤ltimo, para evitar reacciones xen贸fobas, elegir l铆deres de cada comunidad para 鈥渁culturarlos鈥, de modo que sean los miembros del grupo interno y no los del grupo externo los que se conviertan en los defensores, dentro de la fortaleza cultural que hay que demoler, del cambio y la occidentalizaci贸n (y que, adem谩s, sean los 煤nicos capaces de encontrar los mejores medios de adaptaci贸n para evitar las crisis).

En las antiguas rep煤blicas socialistas, la transculturaci贸n (que no se atrev铆a a pronunciar su nombre) se basaba en los dos supuestos siguientes:

la distinci贸n marxista entre la infra y la superestructura; bastar铆a con cambiar los modos de producci贸n para que los sistemas culturales cambiaran autom谩ticamente, o para que las antiguas culturas se transformaran en meros 鈥渉echos folcl贸ricos鈥 que ya no presentaban ning煤n peligro;

el hecho de que estas obras culturales depend铆an, en 煤ltima instancia, de la como estas obras culturales dependen, en 煤ltima instancia, de los modos de producci贸n resultantes de los conflictos pol铆ticos que tienen lugar en el plano de la fuerza y de la revoluci贸n (la lucha contra el feudalismo, las cofrad铆as religiosas budistas, etc.), se producir谩 sin embargo otro choque, 煤nicamente en el plano cultural, entre las culturas de los pa铆ses socialistas y las culturas de los pa铆ses de su entorno o, para utilizar las expresiones establecidas, entre la 鈥渃ultura proletaria鈥 y las diversas 鈥渃ulturas nacionales鈥.

Todos conocemos la frase de Lenin que resume la dial茅ctica ideal entre estos dos tipos de cultura: 鈥淟a cultura proletaria no suprime la cultura nacional, le da contenido; y, a la inversa, la cultura nacional no suprime la cultura proletaria, le da forma鈥. Pero tambi茅n en este caso se trataba de un programa de acci贸n previo, con vistas a apoyarse en las ideolog铆as nacionalistas en la revoluci贸n, manteniendo los valores nacionales como una especie de coloraci贸n de la cultura proletaria externa e invasora.

Ya disponemos de muchas monograf铆as sobre estos procesos actuales de transculturaci贸n. El problema que se plantea es saber si no se encuentran los mismos fen贸menos en su oposici贸n. Est谩 claro que los objetivos rusos en Asia (industrializaci贸n, sedentarizaci贸n de los n贸madas, transformaci贸n de la estructura social sustituyendo a las viejas 茅lites por otras nuevas, cambio del estatus de la mujer y unificaci贸n de la educaci贸n) s贸lo pueden entenderse como un deseo de introducir los valores de la cultura occidental en culturas diferentes.

Estas culturas se resistieron; sin duda, el vocabulario sovi茅tico difer铆a del de la antropolog铆a cultural; la oposici贸n, por ejemplo, se denominaba lucha de clases; pero por debajo de estas variaciones terminol贸gicas, encontramos los mismos procesos descritos al principio de este art铆culo: oposici贸n, sincretismo, reinterpretaci贸n, mezcla cultural, asimilaci贸n y contraaculturaci贸n. Por ejemplo, la imposici贸n del koljoz como nueva estructura de la sociedad y la producci贸n no condujo a la desaparici贸n de la antigua estructura de linajes en Asia Central; Los linajes se reformaron en koljoses endog谩micos (koljoses enanos) y cuando, en una nueva fase, los sovi茅ticos quisieron romper con esta forma, que consideraban poco racional y antiproductiva, los koljoses tendieron a formarse siguiendo l铆neas de clan.

La asimilaci贸n result贸 m谩s f谩cil en los territorios del norte, que ten铆an una cultura m谩s sencilla y absorb铆an las innovaciones t茅cnicas con mayor facilidad, que en Asia Central, que contaba con una gran riqueza de tradiciones complejas y bien desarrolladas; de ah铆 que en esta 煤ltima regi贸n se produjera un sincretismo entre lo antiguo (la posici贸n de la cu帽ada, los tab煤es de los sistemas de parentesco tradicionales, ciertos elementos de la cultura material, etc.) y lo nuevo (la alfabetizaci贸n, el derecho a la educaci贸n, etc.) y lo nuevo (la alfabetizaci贸n de las mujeres, su introducci贸n en la f谩brica, su equiparaci贸n pol铆tica con los hombres, Academia de Ciencias de la U.R.S.S., 1967), etc. Ciertos refinamientos contempor谩neos de las teor铆as de la antropolog铆a cultural, como la distinci贸n de Redfield entre grandes y peque帽as tradiciones, o la de Dunn entre los aspectos p煤blicos y privados de la cultura, forman parte de esta transculturaci贸n dirigida y manipulada desde el exterior; As铆, en el 谩mbito religioso, la peque帽a tradici贸n, en gran parte preisl谩mica, sigui贸 haci茅ndose sentir e incluso dominando, en la medida en que la propaganda atea de Rusia debilit贸 el islam, que se hab铆a superpuesto a estas 鈥減eque帽as鈥 tradiciones, que sin embargo segu铆an practic谩ndose en el c铆rculo familiar, sobre todo por parte del grupo femenino.

En general, y dentro de la propia ideolog铆a sovi茅tica, se hab铆a establecido una divisi贸n entre los aspectos econ贸micos (infraestructuras ) y los aspectos culturales (superestructuras), que segu铆an siendo inaccesibles a una transculturaci贸n dirigida y controlada. Esto nos remite a otro concepto de la antropolog铆a cultural ( retraso cultural), que distorsiona la 鈥渓ey del desarrollo social鈥 marxista (los cambios en las infraestructuras conducen autom谩ticamente a cambios en las superestructuras); Por tanto, deber铆a corregirse distinguiendo entre los aspectos institucionales de las superestructuras (donde la ley ser铆a v谩lida) y los aspectos ideol贸gicos (donde lo cultural se separar铆a de lo social, para vivir una vida independiente). En resumen, se encuentran los mismos fen贸menos en los distintos tipos de transculturaci贸n planificada, y basta con reescribir la descripci贸n de estos fen贸menos, que se dan en la etnolog铆a rusa en t茅rminos de evolucionismo, en el lenguaje actual de la antropolog铆a anglosajona, para darse cuenta de la identidad de los hechos, por debajo de la diferencia de conceptos.

Esta identidad no deber铆a sorprendernos. En primer lugar, porque si existe el determinismo social, por definici贸n es el mismo en todas partes. En segundo lugar, porque toda transculturaci贸n planificada se basa en la idea de la superioridad de ciertos valores occidentales -al menos en las esferas t茅cnica y econ贸mica, y a menudo tambi茅n en la pol铆tica- y, en consecuencia, presupone la imposici贸n de estos valores por parte del grupo en el poder (ya sea este grupo externo o interno a la etnia en cuesti贸n). Pero la creaci贸n de naciones independientes, libres de determinar su propio destino, reviste una importancia considerable en la perspectiva sociol贸gica desde la que hemos adoptado nuestra postura, porque permitir谩 que los fen贸menos de adaptaci贸n predominen sobre los de tensi贸n. Hay buenos ejemplos de ello en 脕frica, donde la 鈥渘egritud鈥 (el deseo de mantener las tradiciones africanas dentro de los procesos de transculturaci贸n) dej贸 de adoptar la forma pol茅mica que tuvo con C茅saire y adopt贸 la forma sincr茅tica que tuvo con Senghor. Lo que se ha dado en llamar 鈥渟ocialismo africano鈥, que pretend铆a ser un socialismo 鈥渃omunitario鈥 en oposici贸n al socialismo 鈥渟ocietal鈥 de Occidente, es un intento de moldear las aportaciones de una cultura (europea) al 鈥減aideuma鈥 de otras culturas (africanas). A煤n no disponemos de suficiente retrospectiva para juzgar este intento, pero baste decir que no va en contra de la conceptualizaci贸n cl谩sica de los problemas de transculturaci贸n.

La transculturaci贸n planificada, orientada pol铆ticamente por los grupos dominantes, es la ley general de nuestra 茅poca. Sin embargo, la transculturaci贸n libre sigue existiendo en algunas partes del mundo, donde hay poblaciones llamadas 鈥渟alvajes鈥, fuera del alcance del contacto cultural continuo, que se encontrar谩n con poblaciones blancas que invaden sus territorios, como en la Amazonia. Es necesario considerar uno de estos casos, para ver si lo contrario de lo que acabamos de decir no est谩 justificado, es decir, despu茅s de haber demostrado que la transculturaci贸n planificada vuelve a los viejos conceptos de la 茅poca en que no era planificada, queda por demostrar que la transculturaci贸n libre es ya una transculturaci贸n planificada (pero por un grupo de intereses, y no por un grupo nacional).

Hist贸rica y estructuralmente, la sociedad tribal tukuna se opone a la sociedad nacional brasile帽a que la rodea; una oposici贸n que no es s贸lo de opuestos, sino de contradictorios, lo que significa que la existencia de uno tiende a negar la del otro. Los cabocles (brasile帽os mestizos) que vinieron a instalarse en la zona tukuna empezaron repartiendo regalos a cambio de tierras o, m谩s exactamente, del derecho a vivir en las tierras vecinas: De este modo, crearon en los ind铆genas nuevas necesidades que no pod铆an ser satisfechas por la cultura local 鈥 se incorpor贸 as铆 la noci贸n de 鈥渧alor de trueque鈥 para bienes que antes no ten铆an m谩s valor que el de uso 鈥 lo que oblig贸 poco a poco a los ind铆genas a 鈥渢rocar鈥 lo 煤nico que realmente pose铆an, sus cuerpos (trabajo para los hombres, trabajo dom茅stico y sexual para las mujeres), por objetos extra帽os.

El sistema monetario que se adopt贸 entonces, como intermediario entre el trabajo (salario) y la satisfacci贸n de las necesidades (compras), permiti贸, al endeudar al indio, someterlo a una semiesclavitud definitiva. Surgi贸 entonces una nueva estructura social, en la que las diversas instituciones tribales (el medio, el clan, el sistema de parentesco), mantenidas por los ancianos, formaban un todo sincr茅tico con las instituciones de los blancos, aceptadas por los hijos de uniones inter茅tnicas que, de otro modo, s贸lo podr铆an adquirir artificialmente, en una sociedad patrilineal, el estatuto de clan. Esta 鈥渃aboclizaci贸n鈥 conduce a su vez a la p茅rdida de los valores m铆sticos que sustentaban la organizaci贸n social tradicional tukuna. Vemos, pues, que no podemos analizar los fen贸menos de la transculturaci贸n, incluso de la transculturaci贸n libre, sin describir antes las estructuras de poder (econ贸mico o pol铆tico), y que los acontecimientos culturales forman parte de un proceso sociol贸gico que despoja a la sociedad ind铆gena de toda su autonom铆a; por consiguiente, para ser comprendidos, los fen贸menos de interacci贸n cultural no planificada entre indios y blancos deben situarse dentro de un conjunto cambiante de comportamientos, ya sean paternalistas o agresivos, es decir, a trav茅s de una etnolog铆a basada en 煤ltima instancia en una sociolog铆a estructural y din谩mica.

Mientras que, por un lado, el ejemplo tomado de la planificaci贸n rusa nos muestra el valor de conceptualizar la antropolog铆a cultural a trav茅s de la sociolog铆a del desarrollo, por otro, el ejemplo de los tukuna nos muestra que esta conceptualizaci贸n, incluso en el caso de una transculturaci贸n no planificada, s贸lo puede tener valor explicativo si se vincula a los marcos sociales en los que se produce el contacto. La tarea de la antropolog铆a contempor谩nea en este campo es, por tanto, distinguir entre los diversos tipos de dial茅ctica que pueden establecerse entre los contactos culturales y los contactos sociales, entre la interpenetraci贸n de civilizaciones y la integraci贸n de grupos 茅tnicos en agrupaciones nacionales.