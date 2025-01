Photo by Sincerely Media on Unsplash

Voy a Publicar mi Libro en Substack en 2025: He Aquí 6 Lecciones que he Aprendido

Por: Tom Kuegler

Mi objetivo para 2025 es publicar un capítulo por semana para los suscriptores de pago hasta que termine. Ya he publicado los Capítulos 1 y 2, y tengo los Capítulos 3 y 4 terminados y programados.

Quería escribir un post gratuito detallando lo que he aprendido serializando mi libro en Substack hasta ahora. Pero antes, déjame que te guíe a través de mi estrategia táctica.

Mi estrategia para el libro en 60 segundos

En primer lugar, para lanzar mi libro hice un descuento del 40% en una suscripción de pago durante 24 horas. Normalmente cuesta 5 $ al mes y 50 $ al año, pero el primer día lo hice a 3 $ y 30 $ respectivamente.

Creo que los descuentos por tiempo limitado son la mejor forma de conseguir suscriptores de pago.

Publiqué la introducción de forma gratuita, y di a la gente un adelanto de lo que podía esperar de mi libro, que es la historia de los últimos 10 años de mi vida.

También:

Publicar Notas diarias

Publico un artículo gratuito a la semana

Dedico 30 minutos diarios a comentar artículos que me han gustado

Eso es todo Ah, y publico este libro bajo mi segundo perfil, Thomas Kuegler, que en realidad es mi nombre real. Tom es sólo mi nombre abreviado. Lo hago para mantener mis escritos personales separados de los demás.

Eso es básicamente todo lo que necesitas saber para el tema táctico. Esto es lo que he aprendido hasta ahora de la publicación de mi libro en Substack :)

1. La gente apoyará tu sueño 🥹

Ya sea 1 persona, 10 personas o 100 personas, la gente te apoyará. Si tienes 20 suscriptores gratuitos, yo no esperaría convertirte en un bestseller a corto plazo, pero una de esas 20 personas te apoyará.

Es casi como si la comunidad de Substack pudiera sentir cuando un escritor se ha convertido en una supernova creativa, y se reúnen en torno al entusiasmo que sienten por esa persona.

He aquí un par de notas de suscriptores de pago que recibí de mis amigos lectores .

Podría compartir otros ejemplos, pero ya te haces una idea.

He aquí una idea descabellada: Tengo más de 200 suscriptores de pago en esta publicación, pero siento más gratitud por los 24 suscriptores de pago que conseguí en Finding Tom hasta ahora. Antes de que me crucifiquéis, sabed que estoy agradecido por cada suscriptor de pago que consigo. Os quiero a todos.

Pero al mismo tiempo, hay una propuesta de valor muy clara para los suscriptores de pago de este boletín. Os doy formación, críticas y consejos de escritura. Sin embargo, en Finding Tom, los suscriptores de pago no reciben consejos prácticos sobre nada. Sólo me apoyan porque realmente les gusta lo que escribo.

Eso me da ganas de llorar. 🥹

Me hizo sentir como un escritor «de verdad» de una forma que no había sentido en mucho tiempo.

2. Escribe porque te gusta, no para ganar dinero

Me encanta escribir mis memorias. Hasta ahora ha sido muy divertido. No tengo ningún problema en plantar el culo en un asiento y pasarme 8 horas escribiendo un nuevo capítulo.

Una de las mayores dudas que he tenido es si realmente seguiré siendo constante con esto. ¿Me aburriré? ¿Lo dejaré?

No lo creo, porque me encanta cada segundo de revivir mi historia y escribir sobre ella. Me ha aportado muchos beneficios personales, como recordarme lo arriesgada que era cuando tenía 20 años, y que también tengo que serlo más cuando tenga 30 años.

Antes de todo esto esperaba algo más de 24 nuevos suscriptores de pago, pero ahora no me importa. No es importante. Lo importante es que escribir mis memorias ha sido un ejercicio de desarrollo personal profundamente enriquecedor, y ha sido divertido.

Si disfrutas escribiendo más que con los beneficios económicos que te puede reportar, siempre seguirás con ello. Ése es el secreto.

3. Baja tus expectativas hasta el suelo lleno de suciedad

Mi objetivo para 2025 es alcanzar los 100 suscriptores de pago, lo que no ocurrirá en enero, febrero o incluso marzo. Probablemente ocurrirá, si acaso, en verano u otoño de este año.

No voy a hacerme rico escribiendo mi libro. Eso ya lo sé. Me conformaré con ganar 4.000 dólares este año.

Suelo decir a mi público que «rebaje sus expectativas hasta el suelo de tierra». Pues bien, estoy siguiendo mi propio consejo. Me va a servir de mucho mientras intento mantenerme constante con esto en 2025.

4. Comentar es el rey en Substack

Cuanto más tiempo llevo en Substack, más me doy cuenta de que no puedes contar con las Notas virales para hacer crecer tu base de suscriptores. Estoy siendo sincero. El algoritmo cambia demasiado. Lo que funcionó ayer no funcionará hoy, y es difícil dar en un blanco móvil.

Entonces, ¿qué hacemos ahora?

Mi respuesta es hacer conexiones.

Suscríbete a personas que te gusten. Lee su trabajo. Apóyalos. Sigue a la gente y comenta sus Notas. Diviértete.

Cuanto más estudio el algoritmo de Substack, más me doy cuenta de que es muy relacional. Obtienes recomendaciones en función de con quién se relacionan tus amigos y seguidores. En cierto modo, tienes que «cebar» al algoritmo para que empiece a mostrarte a tu público objetivo.

Para ello, ¡tienes que relacionarte con personas de tu público objetivo!

La brutal verdad es que es fácil crecer rápidamente cuando escribes sobre escribir. Pero mi público no hace eso, y desde luego yo no hago eso en Encontrar a Tom, así que, ¿cómo crezco? Pues lentamente. Haciendo el trabajo consistente y poco sexy.

Una cosa que he hecho las tres últimas semanas en mi Thomas Kuegler es suscribirme a los boletines que me interesan. No espero nada a cambio, simplemente me encanta su trabajo.

En el pasado he sentido mucha presión por entregar resultados a los alumnos rápidamente. Quiero conseguirles cientos de suscriptores en semanas, o ayudarles a escribir una Nota viral en 30 minutos. La realidad es que esto no va a funcionar para la mayoría de la gente en Substack. Lo siento. Hay demasiadas variables en juego que no podemos controlar.

La buena noticia es que crecer en Substack es como derribar una fila de fichas de dominó. Los primeros dominós son pequeños, pero a medida que caen los dominós, al final empezarás a derribar enormes monolitos.

Tal vez no llegue a ninguna parte en los primeros meses. Puede que tarde meses en «ganarme» a un autor al que he estado apoyando, y que realmente se fijen en mí. O quizá nunca se fijen en mí, haga lo que haga.

Eso forma parte del juego.

Pero apuesto por el hecho de que si yo

Apoyo a los autores que quiero de verdad.

Comento sistemáticamente sus obras.

Dedico 30 minutos al día a participar.

Dentro de unos meses

Habré hecho nuevos amigos.

Me habré divertido mucho descubriendo nuevos escritores.

Multiplicado la cantidad de me gusta, comentarios y suscriptores que recibo.

Creo que es inevitable.

Entonces, después de quizás 6-12 meses de hacer esto, tendré posiblemente más de 100 me gusta en cada nueva publicación, y más de 100 suscriptores de pago.

Tal vez esto parezca un truco de crecimiento, pero te aseguro que también me encanta leer grandes obras de autores perspicaces, y ésa es la prioridad número 1 para mí. Siempre es divertido encontrar grandes escritos. Si sólo me suscribo a 1 boletín en una semana, que así sea. Quiero encontrar trabajos con los que me guste comprometerme. Si no lo hago, me aburriré de esto y dejaré de hacerlo igualmente.

Es una de esas situaciones en las que hacer lo correcto conduce al resultado correcto.

5. Adentrarse en lo desconocido da miedo, pero te ayuda a crecer

No soy escritora de memorias. Nunca he escrito un libro. No tengo ni idea de cómo estructurar un libro ni nada parecido. Literalmente, sólo confío en mi intuición y en mi «sentido común» como escritora que lleva 10 años escribiendo en un blog.

También me resulta muy incómodo escribir sobre algunas de las cosas sobre las que escribo. Como, ya sabes, engañar a mi novia o hacer fiestas ridículas mientras hago prácticas en Disney World. Es una apuesta arriesgada dejar que la gente se entere. Creo que mi público espera de mí algo más maduro. ¿Por qué demonios estoy hablando de esto? Es aterrador.

Supongo que tengo que confiar en mis lectores. Tengo que decir lo que tengo que decir. Si no les gusta, no pasa nada. No voy a mostrar mi culo desnudo por mostrar mi culo desnudo, pero tampoco voy a evitar las partes más oscuras relevantes de mi historia por miedo a lo que piense la gente.

Es una dirección nueva y audaz para mí.

A pesar de ello, hay algo en todo esto que me parece muy orgánico. Tengo la sensación de que, por primera vez, hago algo como creadora porque me siento bien, no porque vaya a ganar dinero. En cierto modo, renunciar a las expectativas económicas me está ayudando a hacer el mejor trabajo de mi vida.

6. Mantén tu Rutina de Substack Divertida a toda costa

Quiero reiterar algo aquí: Mi estrella del norte en 2025 es mantener todo orgánico en Substack. Sin atajos. Sin trampas. Tomaré el camino largo hasta la cima de la montaña. La que nadie quiere tomar.

Ahora bien, ¡el truco está en que la ruta larga es divertida! Me estoy divirtiendo mucho escribiendo mi libro, y conectando con escritores increíbles, y simplemente haciendo cosas sin expectativas.

Si establecer contactos es divertido y escribir es divertido, todo este proceso me resultará muy natural. También quiero eso para mi público. Estoy utilizando este proyecto en Encontrando a Tom para crear un modelo que pueda transmitiros a vosotros, mis suscriptores. No quiero que te quemes las pestañas pirateando Substack para conseguir cientos de suscriptores en cuestión de días. Quiero que te diviertas con esto. Quiero que lo disfrutes. Disfrutar es tu propia recompensa.

Y disfrutarlo, irónicamente, es la clave para mantenerse constante y crecer de forma significativa, aunque lenta.

No hay ningún truco. Sólo hay una acción constante y consistente. Eso es todo.

Nota: Agradecemos a Tom Kuegler su colaboración en este artículo, basado en buena parte en su artículo:

Tom Kuegler enseña a la gente, en las tres newsletters que se han comentado aquí, cómo conseguir seguidores en Internet. Escribe sobre la vida, las redes sociales, el espíritu empresarial y los viajes.

