Nota importante: Las humanidades estimulan la imaginación y construyen una base intelectual para que los líderes puedan crear visiones convincentes para su organización o sociedad. Las humanidades enriquecen la educación en gestión, amplían la perspectiva y ayudan a los líderes a pensar de forma más crítica, creativa y global. Por eso, la intersección del liderazgo y las humanidades se estudia en grandes escuelas de negocios, como IESE, Harvard y ESADE. Con este contexto de fondo, y si Substack nos deja, vamos a mejorar algunos aspectos de esta publicación y de Liderazgo y habilidades, trasladando alguna sección, y por ello algunos suscriptores pueden acabar siendo también de ambas publicaciones. ¿Qué debo hacer? Nada, porque es posible que Substack no nos deje sin riesgo de borrar algo que no queremos (ya le ha ocurrido a otros autores). Si todo va bien (podemos hacer los cambios), y recibes también el boletín (gratis) de Liderazgo y habilidades, Substack te avisará ( y nosotros también), y podrás cancelar tu suscripción a ella.

El Paquete Importa: Mesa Redonda sobre Medios Editoriales con 5 Personas que saben de lo que Hablan

«Si pudiera pedir un deseo para los medios, sería que más publicaciones animaran a sus lectores a leer reseñas y que dieran a sus editores de libros y cultura el tiempo y el espacio necesarios para desarrollarse».

Por: Alia Hanna Habib

Este artículo reúne a cinco mujeres que trabajan en lo que se conoce generalmente como «medios literarios» para ofrecer un informe sobre el estado del sector. (1)TL;DR: ¡No es muy bueno! Comparto esto con ustedes (escritores, publicistas, editores, amantes de los libros) no para desanimarlos, sino para proporcionarles información y herramientas que les ayuden a navegar por un entorno muy difícil. Como mínimo, espero que esto les ayude a tener compasión por ustedes mismos y por las personas que están detrás de las decisiones sobre la cobertura de los libros, si se encuentran en la situación de que su libro no sea reseñado.

Los escritores y los amantes de los libros también tienen un papel que desempeñar aquí. Aunque soy lo suficientemente izquierdista como para ser escéptico ante la idea de que las decisiones de los consumidores por sí solas pueden cambiar el mundo, si queremos un ecosistema sólido de cobertura de libros, también debemos apoyarlo. Lee los medios en los que sueñas aparecer y, si te lo puedes permitir, ¡paga por ellos! Como mínimo, comprenderás mejor qué publicación cubre qué y, con el tiempo, podrás utilizar este conocimiento para tus propios fines.

Sigue leyendo si te interesa:

● Cómo deciden los editores y críticos de medios literarios qué libros cubrir.

● Qué tipo de cobertura literaria atrae a más lectores.

● Qué tipo de cobertura leen nuestros participantes.

● Una defensa enérgica de las listas de lo mejor (con una gran cita de Umberto Eco para empezar).

Kate Dwyer ha escrito sobre libros, autores y la industria editorial para el New York Times, el New Yorker, Esquire, el Wall Street Journal y muchos otros medios. Está en Instagram y (próximamente) en Substack.

Lucy Feldman es directora editorial de TIME, donde supervisa la cobertura de libros y autores. Ha perfilado y entrevistado a algunos de los nombres más importantes del mundo editorial, como Margaret Atwood, Joan Didion, Colson Whitehead y Colleen Hoover.

Adrienne Westenfeld es escritora y editora con una década de experiencia en el mundo de las revistas de moda y la edición de libros; anteriormente fue editora de libros y ficción en Esquire, y ahora dirige Adrienne Westenfeld Editorial.

Maris Kreizman es crítica y columnista, y autora de I Want to Burn This Place Down (Ecco, julio de 2025).

Emily Firetog es subdirectora de Lit Hub.

❦

Todas ustedes han trabajado en medios relacionados con los libros durante años, incluso décadas, y tanto la edición de libros como los medios de comunicación han cambiado considerablemente en ese tiempo. ¿Podrían darnos una idea de cómo eran los medios relacionados con los libros cuando comenzaron sus carreras? ¿Había algo que hicierais entonces que ya no hagáis ahora? (¿Y algo que os gustaría que se recuperara?)

Kate Dwyer: Llevo aproximadamente una década trabajando en el mundo de la edición de libros, pero no empecé a seguir los medios de comunicación dedicados a la ficción y la no ficción literarias hasta finales de 2017, cuando gestionaba un espacio de coworking para escritores en Manhattan. En aquel entonces, parecía que había una jerarquía en los medios dedicados a los libros, en la que se empezaba escribiendo sobre títulos de medio nivel (2) para publicaciones en Internet y se iba ascendiendo hasta cubrir títulos de primer nivel para medios como NYT, NYMag, Esquire, GQ y The New Yorker. Ahora, parece que muchos de esos medios de comunicación de bajo presupuesto ya no existen o ya no cubren libros, lo que está afectando a los periodistas emergentes que dependían de las firmas, así como a los autores de midlist que dependían de la cobertura. Últimamente se habla mucho de una crisis de la midlist, y parte de la razón es la falta de espacios de gran tráfico para debatir sobre esos títulos.

Lucy Feldman: El personal y el espacio se han reducido drásticamente, tanto con el tiempo como, especialmente, en los últimos años. Trabajé en la cobertura de libros como asistente en Vanity Fair, luego como reportera en el Wall Street Journal (cuando se cerró la sección de arte Arena, que en paz descanse) y ahora como editora en TIME, y he sentido la presión con el tiempo. Cuando empecé en este trabajo, mi tarea consistía en pasar horas, ¡días, semanas!, estudiando los próximos lanzamientos, pensando en formas ingeniosas de escribir sobre los libros, conectando puntos e identificando temas y tendencias, y preocupándome por los diseños impresos. El cambio no se debe necesariamente a la falta de interés por los libros: todas las personas con las que trabajo (y para las que trabajo) se preocupan profundamente por los libros. Es simplemente una realidad diferente. Trabajo en proyectos importantes, como TIME100 y Women of the Year, y considero que parte de mi función es intentar que los autores obtengan reconocimiento en esas grandes listas, por lo que parte de la estrategia tiene que ser adaptarse.

Adrienne Westenfeld: Cuando empecé a cubrir libros en Esquire en 2016, publicábamos diez números al año, todos ellos con algún tipo de cobertura literaria, como un resumen de novedades editoriales, un perfil de un autor, un extracto de un libro de no ficción que estaba dando que hablar o una obra de ficción encargada para la revista. En aquel momento, cubrir libros era algo innegociable; formaba parte de quiénes éramos y de lo que hacíamos. Casi una década después, la mayoría de las revistas mainstream cubren los libros de forma escasa, si es que lo hacen. La circulación impresa ha disminuido drásticamente y muchas de las publicaciones que adaptaron su cobertura a los lectores digitales parecen estar reduciendo sus inversiones. En este panorama en declive, comparto la preocupación de Kate sobre la escasez de vías de ascenso para los periodistas emergentes y los autores de nivel medio.

Una cosa que me gustaría resucitar son los días de gloria de los primeros extractos en serie. Al principio de mi carrera, las guerras de ofertas millonarias por los derechos de la primera serie eran una constante en mi trabajo. (3) Pasaba semanas negociando lucrativos acuerdos de cinco cifras con agentes mientras otras revistas competían por superarnos, y luego tenía el privilegio de trabajar con algunos de los mejores escritores del mundo para preparar y adaptar su trabajo para nuestros lectores. Sin duda, esa estructura favorecía a los títulos más vendidos de autores consagrados como Stephen King y Bret Easton Ellis, pero no siempre era así; de hecho, he participado en muchas pujas por los derechos de publicación en serie de obras debutantes que causaron sensación, como Cherry, de Nico Walker; Friday Black, de Nana Kwame Adjei-Brenyah, y Detransition Baby, de Torrey Peters. Hoy en día, son menos las publicaciones que publican extractos, y muchas de las que lo hacen ya no están dispuestas a pagar mucho dinero, ¡ni siquiera a pagar nada! Los días de gloria de los generosos presupuestos editoriales han quedado atrás, pero me gustaría que se volviera a prestar atención a los extractos de primeras series. Esa ecuación sigue teniendo mucho valor para las publicaciones, las editoriales, los autores y los lectores por igual.

Maris Kreizman: ¿Por dónde empezar? Empecé en los medios literarios en la época en que la gente decía: «¿Has oído hablar de esas cosas llamadas blogs? Van a cambiar la forma en que cubrimos los libros», y ahora la gente dice: «¿Has oído hablar de esas cosas llamadas newsletters? Van a cambiar la forma en que cubrimos los libros». Sé que desde que empecé a trabajar como freelance en 2011, las tarifas de las empresas de medios de comunicación consolidadas se han mantenido exactamente iguales o han bajado. Antes conocía a algunos, pero ahora no conozco a ningún freelance que pueda ganarse la vida solo escribiendo sobre libros, y creo que eso es triste tanto para los trabajadores como para los autores que son reseñados.

Emily Firetog: Al igual que Maris, llevo bastante tiempo en esto. Empecé en el mundo editorial cuando todo el mundo discutía si los libros electrónicos iban a funcionar realmente. Pero creo que fue mi experiencia en las revistas literarias lo que más me formó. Hace quince años, en una revista literaria, ya fuera The Stinging Fly o The Paris Review, tenías la sensación de que ya habías captado la atención de ciertas personas y que tu trabajo consistía en ofrecerles artículos buenos y de calidad. Y había tantas revistas, un sinfín de lugares donde descubrir nuevos escritores. Lo que más ha cambiado es que ahora las revistas compiten por la atención en sí misma y, además, compites con todo tipo de medios de comunicación. Hoy en día, para muchas revistas, el nicho ha desaparecido y el objetivo es llegar al mayor número de lectores posible. Creo que por eso se cierran tantas revistas tradicionales. Si solo persigues las cifras de tráfico, es lógico que te alejes de la cobertura literaria, ya que la mayoría de la población no se considera lectora. Cuando empezamos Lit Hub hace diez años, el objetivo era muy similar al de una revista literaria: intentábamos preservar la idea de que llegar a un público reducido y fiel es más importante que llegar a todo el mundo; somos una revista de nicho a gran escala, en lugar de considerar la escala como una virtud.

¿Qué te hace querer escribir sobre un libro? ¿Podrías dar algunos ejemplos de estrategias de presentación eficaces (o incluso ejemplos de presentaciones eficaces) de editores o autores?

Kate Dwyer: Cuando cubría libros, la estrategia de presentación más eficaz tenía muy poco que ver con las presentaciones: era el boca a boca. Se nota cuando hay energía en torno a un título porque la gente del sector se entusiasma con él (lo que, en realidad, solo ocurre unas pocas veces al año). Yo seguía la regla de «tres hacen una tendencia» y pedía ver un libro después de que tres personas me lo hubieran mencionado. Para responder a tu pregunta, yo personalmente respondía a propuestas que prometían rigor intelectual, algún tipo de historia de amor y un poco de misterio, ya fuera el misterio literal del libro o un examen de los grandes misterios de la vida. Pero ahora solo estoy describiendo mis gustos, es decir: el lenguaje de la propuesta no importaba tanto como el libro en sí. Normalmente leo todo el libro antes de comprometerme a cubrirlo. Solo hubo dos casos en los que no lo hice, y uno de ellos lo lamenté mucho.

Lucy Feldman: ¡Uf, admito que conozco ese arrepentimiento! Para mí, que llevo mucho tiempo trabajando para un solo medio (más de ocho años), tengo grabado en mi cerebro lo que hace que una historia sea buena para TIME. Algunos de los publicistas con los que trabajo habitualmente lo entienden muy bien y son capaces de dar en el clavo con los puntos que saben que me interesan y captarán mi atención. En el caso concreto de TIME, nos interesa mucho la influencia, así que si una propuesta me convence de por qué este autor en particular, en este momento concreto, está teniendo un gran impacto en una población (grande y) específica o en una parte de la vida, eso es suficiente para hacerlo. Especialmente si somos los primeros en tener acceso a la información o si podemos dar una primicia en el proceso.

Adrienne Westenfeld: Las propuestas que me llaman la atención siempre logran dos cosas: una, muestran un conocimiento profundo del público objetivo y, dos, conectan los libros con las conversaciones culturales. Las propuestas «únicas para todos» funcionan más como noticias de última hora; me informan de un próximo lanzamiento, pero no explican por qué un libro es relevante para un público concreto. Por el contrario, cuando una propuesta está adaptada a los lectores de una publicación o a los intereses de un escritor, es mucho más probable que tenga éxito. En cuanto a las conversaciones culturales, siempre me intriga cuando una propuesta conecta un libro con algo que está sucediendo en el zeitgeist, ya sea posicionando el libro como un comentario interesante o identificando al autor como un experto relevante. Cuando una propuesta se limita a comunicar que un libro es nuevo y bueno, no explica por qué alguien debería hacer clic en él o comprarlo. Pero cuando va un paso más allá, me intriga.

Maris Kreizman: No hay nada que me guste más que cuando un publicista sabe exactamente qué tipo de libros me han gustado en el pasado y lo utiliza para informar sus propuestas. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, si no conozco el nombre del autor, lo que importa es el paquete.3 ¿Parece el tipo de libro que me gustaría leer, basándome en la portada, la tipografía y el texto de marketing? ¡Es importante! Pero, como decía Kate, intento no aceptar cubrir un libro hasta que no me he sentado a leer una parte. La idea es solo una parte importante; la ejecución lo es todo.

¿Cuáles son los ejemplos recientes de cobertura que han obtenido mayor participación? ¿Fue esa participación sorprendente y/o replicable? Si es así, ¿por qué? ¿Qué quiere leer la gente cuando lee sobre libros?

Kate Dwyer: No puedo hablar de cifras de participación más allá de las respuestas a mis propios artículos, pero creo que la mejor cobertura de un libro aborda la pregunta: «¿Qué está pasando en el mundo del libro y por qué debería importarnos?». En otras palabras, un buen artículo sobre libros es también una cobertura cultural que examina 1) por qué se publican ahora determinados libros y 2) por qué se escribieron determinados libros hace uno o dos años. Jennifer Wilson lo hace muy bien: tomemos como ejemplo su nuevo artículo sobre la propiedad de la vivienda o el que escribió el año pasado sobre el poliamor. El artículo sobre la propiedad de la vivienda aborda el poder narrativo: ¿cómo han moldeado los libros (y las películas) sobre el sector inmobiliario nuestras expectativas y nuestra concepción de nosotros mismos? También pienso mucho en el artículo de Namwali Serpell en NYRB, «Hit Me, Baby», sobre la ola de novelas «remasterizadas» tras Sally Rooney, y cómo abordaban el estado de ánimo cultural a nivel de contenido, pero también a nivel estético.

En este momento, los temas candentes en el mundo editorial son el divorcio, la maternidad y el cambio climático. El aislamiento provocado por la COVID ha dado lugar a un replanteamiento masivo de las relaciones y los roles de género en el ámbito doméstico, pero creo que solo estamos empezando a intuir cómo responderán los escritores al cambio climático. En la próxima década, todos los escritores de ficción tendrán que lidiar con el cambio climático, ya que afectará a todos los aspectos de lo que significa ser una persona que vive en la Tierra.

También creo que empezaremos a ver más libros que aborden la soledad y la adicción entre los jóvenes estadounidenses. Personalmente, me atraen las obras de ficción en la línea de Andrew Martin (Early Work) y Caleb Azumah Nelson (Open Water). ¿Dónde están los hombres heterosexuales que escriben sobre sus relaciones? ¿Quién será la Sally Rooney para los chicos?

Lucy Feldman: Me encanta la respuesta de Kate, y quiero recomendar su artículo para TIME sobre Rooney, que le ha quedado genial: There Will Never Be Another Sally Rooney. Pero seré sincera: en un medio tan grande y amplio como TIME, el trabajo que más engagement genera es nuestra lista de recomendaciones, sobre todo la de fin de año. Y me refiero a mucho engagement, como algunas de las cifras más altas de cualquier tipo de cobertura. A la gente le encanta odiar las listas, y lo entiendo (y a veces lo siento), pero también creo que es un error pasar por alto el valor que pueden aportar, sobre todo para autores a los que de otra forma no podríamos cubrir. Es muy probable que un novelista debutante no aparezca en TIME, pero podemos incluirlo en una lista, y esa aparición puede traducirse directamente en ventas de libros. Los lectores que acuden a nosotros en busca de reseñas de libros suelen buscar nuestra orientación sobre qué libros merecen su tiempo, y yo valoro mucho la oportunidad de orientarlos hacia algunas joyas de las que, de otro modo, quizá nunca habrían oído hablar.

Adrienne Westenfeld: Estoy totalmente de acuerdo con Lucy en que es un error pasar por alto el valor que aportan estas listas y el servicio que prestan a los lectores. Siempre he dicho que las listas son una oportunidad para sorprender, deleitar y desafiar a los lectores, o para hacer las tres cosas a la vez. La forma puede ser anticuada, pero en manos de un escritor y curador talentoso, puede resultar francamente subversiva.

Cuando era editora de libros y ficción en Esquire, las historias sobre libros que obtenían las cifras más altas de tráfico eran las listas de recomendaciones. Pero aunque las listas eran la columna vertebral del tráfico, nunca generaban el mayor tráfico social. Al fin y al cabo, la participación es mucho más que números; también se trata de impulsar la conversación, tanto en las redes sociales como en el mundo del libro. Con diferencia, mis mayores éxitos en ese ámbito fueron los reportajes de investigación sobre el mundo editorial, como la investigación de Sophie Vershbow sobre el fallido sistema de reseñas, el análisis en profundidad de Madeline Diamond sobre las galeradas como símbolos de estatus o la obra maestra de nuestra propia Kate sobre la dificultad de lanzar una primera novela. Gran parte de la cobertura de libros que hay hoy en día se centra en el proceso y el oficio, que son temas interesantes e importantes, sin duda. Pero, según mi experiencia, los datos siempre han demostrado que a los lectores les interesa tanto, si no más, cómo se hace el pan: cómo cambian de manos el dinero y el poder en el mundo editorial y qué ocurre a puerta cerrada. Cualquiera que haya escrito para mí me ha oído decir esto mil veces, pero siempre pienso en la persona que entra en su Barnes & Noble local sin saber qué va a comprar. Ese lector es inteligente y curioso, y tiene preguntas generales sobre el negocio de los libros. Las publicaciones están dejando de ganar dinero al no contar esas historias.

Emily Firetog: Las listas siempre reinarán supremas. Las listas son accesibles, son bonitas de hojear, ¡son divertidas! Creo que dentro de la industria nos quejamos de tener que elaborarlas, pero eso es porque supone mucho trabajo seleccionarlas. Cuando hacemos nuestras listas semestrales de los libros más esperados en Lit Hub, revisamos catálogos de cientos de editoriales y pequeñas imprentas. Pero consideramos que las listas son un servicio público y una herramienta de descubrimiento para los lectores que no reciben libros gratis por correo todos los días. Odio el increíble esnobismo que rodea a las listas, como si la única forma de hablar de libros fuera mediante largas críticas. La editora de Lit Hub, Emily Temple, siempre cita esta frase de Umberto Eco sobre cómo las listas son el origen de la cultura: «¿Qué quiere la cultura? Hacer comprensible el infinito... ¿Y cómo, como ser humano, se enfrenta uno al infinito? ¿Cómo se intenta comprender lo incomprensible? A través de listas...».

También vemos un gran interés cuando los autores se involucran en la actualidad: lo personal es político y, como escritor, si tienes algo interesante que decir sobre la actualidad, es una forma estupenda de conectar con los lectores que buscan algo más allá de la cobertura de los libros.

Maris Kreizman: Nunca digo que no a una lista de fin de año. Las listas son imperfectas en muchos sentidos y no son lo que elegiría como fuente principal para escribir, pero llaman la atención y recuerdan a mis contactos en el mundo editorial que sigo aquí. Por lo demás, sí, puedo decirte que los perfiles de autores han pasado de moda y que las reseñas directas son difíciles de ver, a menos que seas Andrea Long Chu o Parul Sehgal. Los artículos sobre tendencias suelen funcionar mejor, pero no quiero que la cobertura de libros se convierta en artículos sobre tendencias o en nada. Si pudiera pedir un deseo para los medios de comunicación en este momento, sería que más publicaciones educaran a sus lectores para que quisieran leer reseñas, que dieran a sus editores de libros y cultura el tiempo y el espacio necesarios para desarrollar a sus escritores y hacer una cobertura más excéntrica. Sé que es arriesgado porque los clics dominan el mundo, pero creo que perdemos mucha cultura importante cuando juzgamos todo el contenido solo por su popularidad.

¿Quiénes son los críticos que más te gusta leer? ¿Hay alguien en cuyo gusto literario confías realmente, o al menos alguien que siempre te entusiasma leer, aunque no estés de acuerdo con él?

Kate Dwyer: Siempre leo a Alexandra Jacobs, en parte por lealtad —fue una de mis primeras editoras— y en parte porque sus reseñas son muy agudas, ingeniosas y cálidas. Es evidente que disfruta de su papel de crítica, y esa alegría se transmite en la página. También dejo todo lo que estoy haciendo para leer a Parul Sehgal y Andrea Long Chu, que tienen enfoques diferentes de la crítica, pero siempre llevan a los lectores a lugares sorprendentes. Bookforum sigue siendo un medio emocionante porque puedes ver cómo los críticos emergentes desarrollan su voz en la página. Me encantaría escribir para ellos en algún momento, si alguna vez me atrevo a publicar críticas.

En general, pongo los ojos en blanco ante las reseñas demasiado duras, porque a menudo son autoelogiosas. ¿Para quién son realmente las críticas destructivas?

Adrienne Westenfeld: Comparto tu admiración por Parul Sehgal y Andrea Long Chu. Sus reseñas y ensayos siempre son electrizantes; me hacen volver a la página con una mirada completamente nueva. También soy una gran admiradora de Jonathan Russell Clark, cuya crítica hace un trabajo fenomenal conectando los libros con la cultura. Siempre me emociona leer las reseñas de Dwight Garner. Incluso cuando no estoy de acuerdo con su lectura de un libro, sus reseñas me parecen muy bien elaboradas; cada frase es un pequeño viaje de humor, gusto y estilo.

Maris Kreizman: Jamie Hood, Jennifer Wilson, Becca Rothfield, Lauren Michele Jackson, Merve Emre, Adam Dalva, Hillary Kelly Harron Walker, Sarah Chihaya, Jane Hu. La lista sigue. Puede que no siempre esté de acuerdo con sus opiniones, pero siempre me interesa lo que tienen que decir.

Emily Firetog: Me encantan los críticos mencionados anteriormente, por supuesto, pero también me esfuerzo por leer las páginas de libros de los periódicos. Solo quedan unas pocas secciones de reseñas de libros, así que creo que es importante hacer clic y demostrar que su cobertura merece la pena.

Una pregunta para Kate: lo último bueno que vi en X/Twitter antes de irme fue esta llamada a asistir regularmente a eventos públicos como forma de contrarrestar el «individualismo extremo» y la soledad y la apatía política que lo acompañan y que forman parte de la vida contemporánea estadounidense. ¿Cómo pueden los programas de las librerías fomentar la comunidad y crear conexiones?

Kate Dwyer: Me dediqué a tiempo completo a McNally Jackson porque creo que las librerías independientes son el futuro de los medios literarios, como espacios que ofrecen tanto recomendaciones de libros seleccionados como una programación cuidada en la que los lectores pueden conectar entre sí. Las lagunas que vemos en los medios literarios en lo que respecta al lector pueden llenarse visitando una librería independiente y hablando con un librero o con alguien que conozcas en un evento. Y, sin duda, hay espacio para que las librerías se sumen al juego de los contenidos. (En el mundo del arte, las galerías y las casas de subastas están ampliando su programación, centrándose en la «comunidad» y lanzando sus propias revistas. Y en el cine, A24 ha creado un imperio de contenidos con una sólida división editorial. Véase también: Metrograph).

Dado que las librerías no están vinculadas a ninguna editorial, las recomendaciones de los libreros y las decisiones sobre la programación transmiten una sensación de independencia editorial. Y, en ausencia de Book Twitter, el boca a boca en las librerías es más importante que nunca. Las editoriales independientes siguen teniendo todas las posibilidades de «crear» un libro.

Por no hablar de que las librerías también son espacios sociales. Existe una rica tradición de escenas sociales que se forman en torno a revistas literarias como The Drift, n+1 y The Paris Review, pero estamos empezando a pensar en McNally Jackson como un lugar donde los lectores y los escritores pueden encontrarse unos a otros en la ciudad de Nueva York (donde cada vez es más difícil encontrar una comunidad como adulto). Si la gente viene a nuestros eventos y conoce a alguien con quien quiere seguir pasando el rato, mi trabajo está hecho.

Para continuar con la respuesta de Kate, dados los retos mencionados anteriormente, ¿cómo ves el futuro de los medios editoriales?

Adrienne Westenfeld: ¡La pregunta del millón! Ojalá tuviera la respuesta. Cada vez que pienso en el futuro de los medios literarios, la pregunta que inevitablemente me surge es: «¿Cómo pagamos a los periodistas y críticos?». La situación actual es francamente desoladora: las publicaciones recortan constantemente la cobertura literaria, los puestos de trabajo son cada vez más escasos y las tarifas, incluso en las publicaciones más prestigiosas, se mantienen estancadas, cuando no disminuyen. Mientras tanto, una encuesta realizada por el Freelance Solidarity Project concluyó que la mayoría de los críticos literarios autónomos ganan menos que el salario mínimo. Cuando los escritores no pueden ganarse la vida cubriendo libros, tienen que ganarse la vida en otro lugar, y la cobertura se resiente por la falta de sus voces.

Así que la pregunta sigue siendo: ¿dónde podemos escribir sobre libros y ganarnos la vida decentemente haciéndolo? Las newsletters independientes pueden ser una gran plataforma, pero a menudo oigo a los escritores de newsletters decir que están cansados de trabajar solos y que anhelan colaborar con editores y colegas. Eso me hace pensar en un modelo de negocio más popular: ¿la solución es sacar nuestro trabajo de la corriente principal y agrupar a los escritores fuera de los medios de comunicación corporativos? Sin duda, eso ofrece una inmensa libertad creativa y un gran valor para la comunidad, pero, de nuevo, me pregunto: ¿de dónde va a salir el dinero? También pienso en un modelo de «mecenas de las artes», pero los mecenas pueden retirar su financiación en cualquier momento (como vimos con la revista Catapult). En mis años de trabajo en los medios corporativos, he conocido a algunos pensadores visionarios del mundo empresarial de las revistas, personas que creían en la buena escritura y movían montañas para encontrar financiación para ella. Espero que algunos de ellos pongan su talento al servicio de empresas más pequeñas, ¡porque los necesitamos! Todo esto para decir que no tengo la respuesta, pero creo que el futuro de los medios editoriales tiene que dar prioridad a nuestra salud económica, así como a nuestra salud comunitaria y creativa. Tenemos que encontrar un modelo de negocio sostenible que pueda apoyar nuestra labor narrativa a largo plazo.

Emily Firetog: Para ser sincera, el futuro de los medios editoriales es sombrío. Todos sabemos que los lugares dedicados a la cobertura de libros están desapareciendo, pero lo que es más importante, la libertad de publicar, de mantener los libros en las bibliotecas, de publicitarlos, está siendo atacada. Por supuesto, lo más importante son los libros en sí mismos, así que mientras haya una cultura de personas que sientan pasión por los libros y se dediquen a ello por esa razón, lo único que pueden hacer los medios editoriales es seguir insistiendo en sí mismos.

Y una pregunta para Maris: ¡Tienes un libro a punto de salir! ¿Qué crees que has aprendido sobre cómo ser una buena autora a partir de tus experiencias literarias?

Maris Kreizman: Creo que lo principal que sé hacer es gestionar mis expectativas. Creo que mi equipo editorial es inteligente y talentoso, y capaz de hacer muchas cosas maravillosas, y aprecio mucho sus habilidades, pero no espero que Oprah me elija ni que aparezca en la portada del Times Book Review. Sé lo difícil que es para los autores: trabajas muy duro en esto durante años, y es lógico esperar que el mundo se abra ante ti una vez que se publica el libro. Pero he visto lo suficiente como para saber que hay otras recompensas: poder conectar con lectores, libreros y bibliotecarios interesados en lo que tengo que decir, organizar algunos eventos estupendos, quizá conseguir otro tipo de oportunidades para escribir que quizá no habría tenido si no hubiera publicado un libro.

¿Cuál es el próximo libro (que no sea tuyo) que estás deseando que salga a la venta?

Kate Dwyer: Tengo curiosidad por ver cómo será recibida Audition, de Katie Kitamura. Es el tipo de novela que invita al debate, y espero que revitalice los canales de discusión literaria en Internet. Creo que algunos lectores se sentirán incómodos con la profundidad de su ambigüedad, mientras que otros la encontrarán emocionante. (La gran pregunta: ¿de qué trata realmente este libro?) También estoy deseando leer The Mobius Book, de Catherine Lacey, que se compone de dos volúmenes más cortos, una novela corta y unas memorias, unidos entre sí y que abordan la misma experiencia emocional. La primera página de cada uno rima con la última página del otro, lo que parece un recurso estético que siempre ha existido, pero no se me ocurre ningún otro ejemplo.

Lucy Feldman: Kate, comparto totalmente tu curiosidad por Audition, que devoré y luego me frustró mucho darme cuenta de que nadie más lo había leído todavía. Es un libro que invita a la conversación, y ahora te llamaré para que me lo prestes. Run for the Hills, de Kevin Wilson, es otro libro del que tengo muchas ganas de hablar con la gente. Estoy deseando leer Flashlight, de Susan Choi. Y, para mencionar dos libros que ya han salido, aunque muy recientemente, Saving Five, de Amanda Nguyen, y The Tell, de Amy Griffin, son dos memorias de supervivencia sorprendentes que creo que todo el mundo debería leer para comprender un poco más el mundo en el que vivimos.

Adrienne Westenfeld: Esta temporada, me he encontrado a menudo recurriendo a la ficción especulativa. ¿No queremos todos vivir en una realidad diferente en este momento? Volviendo a lo que decía antes sobre conectar los libros con las conversaciones, estoy deseando poner Terrestrial History, de Joe Mungo Reed, en manos de cualquiera que sienta curiosidad por el desastre climático y la colonización de Marte. Mientras los magnates de la tecnología ensucian nuestro planeta con restos de naves espaciales en llamas, Reed traza magistralmente el coste humano de estos esfuerzos. También me encantó Metallic Realms, la nueva novela pulp y metaficcional de Lincoln Michel sobre un grupo de escritores que crean historias en un universo de ciencia ficción compartido, narrada por Michael Lincoln, el miembro más desquiciado del grupo. The Dream Hotel, de Laila Lalami, y The Antidote, de Karen Russell, ambas publicadas este mes, son otras obras destacadas recientes de este género. Realmente estamos viviendo una edad de oro de la ficción especulativa y, últimamente, me ha servido de bálsamo para imaginar un futuro diferente.

Maris Kreizman: ¡Sabes que no puedes pedirnos que elijamos solo uno! En los próximos meses se publicarán un montón de libros de no ficción estupendos, así que voy a nombrar algunos: Searches: Selfhood in the Digital Age, de Vauhini Vara; Girl on Girl: How Pop Culture Turned a Generation of Women Against Themselves, de Sophie Gilbert; Little Bosses Everywhere: How the Pyramid Scheme Shaped America, de Bridget Read; Second Life: Having a Child in the Digital Age, de Amanda Hess, y Bad Company: Private Equity and the Death of the American Dream, de Megan Greenwell.

Emily Firetog: Me encantó la colección de poesía de Amy Gerstler, Is This My Final Form? (¿Es esta mi forma definitiva?) Y Journey to the Edge of Life (Viaje al límite de la vida), de Tezer Özlü, ambos publicados en abril. Estoy lista para que Yiyun Li me destroce emocionalmente con Things in Nature Merely Grow, que sale en mayo; espero con ansias la nueva novela de Edward St Aubyn, que sale en junio; y acabo de recibir las galeradas de la tan esperada biografía de Baldwin, de Nicholas Boggs, que es enorme, en todos los sentidos de la palabra.

Notas:

1- Esta columna fue idea de Kate Dwyer y no existiría sin su aplomo organizativo.

2- Los títulos de lista media son libros que se sitúan entre los bestsellers y los títulos menos conocidos, generan ventas moderadas y suelen recibir un anticipo en el nivel medio de lo que una editorial puede pagar por un libro. La mayoría de los libros publicados son libros de lista media.

3- En consonancia con el tema de dar crédito a quien se lo merece, le pedí a mi fiel asistente Sophie que me diera ideas para el título de la columna de esta semana, y esta semana le tocaba a ella. Después de cinco años trabajando juntas, Sophie nos dejará a mí y a TGC para aceptar un estupendo puesto como editora adjunta en Grove Atlantic. La echaremos mucho de menos y, ahora que ya no trabajaremos juntas, espero con interés nuestras conversaciones no aptas para el trabajo.

«Tengo muchas ganas de crear mi lista»: mesa redonda con cinco agentes emergentes

«Si no puedo nombrar al menos a diez editores que podrían estar buscando algo similar, entonces quizá no sea la persona adecuada para representarlo».

Por: Alia Hanna Habib

En el newsletter de esta semana, escuchamos a cinco agentes jóvenes cuyas listas admiro mucho. Hablando claro: puede ser más difícil llamar la atención de un agente que lleva una década o más en el negocio, ya que la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos a atender a los clientes que ya tenemos, no a buscar nuevos. Pero, ¿cómo se puede descubrir a los agentes emergentes? ¡He hecho parte del trabajo por ti aquí mismo! Es largo, pero te daré mucho por tu tiempo. Aunque al final llegaremos a las listas de manuscritos deseados y a muchos consejos para escritores emergentes, quería empezar por cómo estas personas se convirtieron en agentes para que te hagas una idea de la (considerable) experiencia que incluso un agente joven puede aportar.

Sigue leyendo si te interesa:

Saber más sobre estos agentes, incluyendo lo que buscan representar.

Descubrir dónde buscan talento (no es solo en la pila de manuscritos rechazados).

Saber cómo se llega a ser agente.

O explorar esta carrera profesional por ti mismo.

Debut Novel 101 en McNally el miércoles 16 de abril

Mi clienta Laura McGrath y Friends of the Stack Randy Winston, Kate Dwyer e Isaac Fitzgerald estarán en McNally esta noche para hablar de todo lo relacionado con la «novela debut», desde cómo construir tu firma y conseguir un editor hasta cómo promocionar tu libro y «triunfar». Confirma tu asistencia aquí.

❦

Sarah Khalil es agente literaria y directora editorial de Calligraph, una agencia literaria con sede en Nueva York y Boston.

Originaria de la ciudad de Nueva York, Nora González se incorporó a The Gernert Company en 2020, donde representa a autores de ficción y no ficción para adultos.

Eloy Bleifuss Prados es agente de Neon Literary, donde representa a autores de ficción y no ficción.

Mina Hamedi es agente literaria en Janklow & Nesbit y representa obras de ficción y no ficción para adultos.

Haley Heidemann es agente en WME, donde representa obras de ficción comercial y literaria para adultos, así como obras de no ficción narrativa, cultura pop y estilo de vida.

Empecemos por vuestros inicios. ¿Cómo llegasteis a trabajar en el mundo editorial en general y como agentes en particular?

Sarah K: Soy la primera de mi familia en ir a la universidad y la hija mayor de inmigrantes, así que, a diferencia de los profesionales típicos del mundo editorial, hasta hace relativamente poco tiempo no tenía ni idea del ecosistema más amplio de las artes y la producción audiovisual. Aunque crecí siendo una lectora voraz (¡gracias, mamá!), no sabía que existían los agentes literarios hasta que solicité mi primer trabajo en el mundo editorial estadounidense en una agencia literaria, lo que coincidió con el inicio de un máster en Edición y Escritura en el Emerson College.

Durante mis años de licenciatura, formé parte del consejo editorial del periódico de mi universidad y realicé prácticas en una pequeña editorial en inglés con sede en Beirut (soy mitad libanesa y viví en el Líbano durante 12 años). Sabía que me gustaba trabajar con escritores, pero no había considerado seriamente la posibilidad de dedicarme a la edición hasta que solicité el programa de máster del Emerson College. Mi anterior intento de entrar en la facultad de Derecho no había dado resultado; lo único que tenía era un par de años de experiencia en tareas administrativas en un bufete de abogados. En aquel momento pensaba que este máster sería un paso intermedio antes de continuar mi camino hacia la profesión jurídica (un camino que, en el fondo de mi corazón, no quería seguir).

En los días previos al inicio del programa, vi una oferta de trabajo en Facebook (¡!) para un puesto de asistente jurídico/administrativo a tiempo parcial en la agencia Kneerim & Williams, con sede en Boston, y en su bufete de abogados especializado en propiedad intelectual Sennott, Williams & Rogers. Después de buscar en Google «agente literario», sin saber muy bien en qué consistía el trabajo, envié mi solicitud y conseguí el puesto. Empecé la misma semana que comencé mi máster. Durante los dos años siguientes, me familiaricé con mis compañeros y con el trabajo de agente, y acabé gustándome. En 2020, cuando terminé mi carrera, me ofrecieron un puesto a tiempo completo como asistente editorial de la difunta y maravillosa Jill Kneerim, y el resto es historia: K&W se convirtió en Calligraph cuando se fusionó con la agencia Zoë Pagnamenta en 2023, así que sigo aquí con el mismo equipo (ahora Brady-Bunched, que es uno más grande).

Nora: Como mucha gente que trabaja en el mundo editorial, de pequeña era una lectora ávida. En la universidad seguí con esta afición, ya que me especialicé en inglés y pasé la mayor parte de mis estudios leyendo libros y escribiendo ensayos. Sin embargo, no fue hasta que estaba a punto de graduarme cuando realmente pensé en la posibilidad de trabajar en el mundo editorial y con libros. En la primavera anterior a mi graduación, solicité todos los puestos de nivel inicial que encontré, pero casi nunca obtuve respuesta. El punto de inflexión para mí fue cuando tuve una entrevista informativa con un editor, quien me dijo que tenía que hacer algunas prácticas para tener la oportunidad de conseguir un trabajo a tiempo completo.

Después de graduarme, volví a casa de mis padres en Nueva York y realicé prácticas en varios sitios, entre ellos New Directions, New York Review Books y Aragi Inc. En mitad de mis prácticas, llegó la pandemia y la mayoría de las editoriales dejaron de contratar personal. por suerte, Nicole Aragi me recomendó para un trabajo temporal como asistente de scout literario en Del Commune Enterprises. Le debo a este trabajo y a mi jefa, Lauri del Commune, mi curso intensivo sobre el sector. Empecé a entender cómo un manuscrito que se envía a una editorial se convierte en un libro, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Aprendí en profundidad sobre las diferentes editoriales, desde las cinco grandes hasta las independientes, los editores y sus gustos, el papel de los agentes y, sobre todo, cómo confiar en mi instinto y mi gusto editorial. Cuando ese trabajo terminó, me incorporé a The Gernert Company como asistente de derechos extranjeros y agencia.

Antes de empezar a trabajar en una agencia y, finalmente, como agente, tenía una percepción muy idealizada de lo que es ser agente, basada en las funciones generales que conlleva el trabajo. Desde luego, no esperaba todo el trabajo administrativo, es decir, la revisión de contratos, el seguimiento de los pagos, etc. Por otro lado, tampoco me daba cuenta de lo mucho que la industria editorial y el trabajo de agente se basaban en las relaciones, y me ha encantado conocer a otros amantes de los libros y cultivar relaciones con gente de toda la industria, algunas de las cuales han florecido más allá del trabajo en sí.

Eloy: Mi primer trabajo en el mundo editorial no fue en una agencia, en realidad. Fue en el ámbito editorial.

Al principio quería ser periodista, pero después de intentar sin éxito conseguir unas prácticas de periodismo en la universidad, acabé consiguiendo unas prácticas en Simon & Schuster el verano antes de mi último año. Me pagaban unos 9 dólares la hora y sobrevivía principalmente a base de sándwiches de mantequilla de cacahuete. Aun así, esas prácticas me abrieron las puertas y me hicieron enamorarme del sector. El verano siguiente conseguí un trabajo a tiempo completo en Simon & Schuster.

Empecé en S&S Books como asistente del entonces editor Jon Karp y actual editor Sean Manning. En aquel entonces, mi idea de lo que hacía un agente literario era... vaga. Sabía que presentaban proyectos a los editores. Sabía que venían a la oficina para reuniones. Llevaban bonitos abrigos de pelo de camello y paraguas que no parecían comprados en CVS. ¿Pero más allá de eso? Eloy, con veintiún años, no podía decir mucho más.

Cuando finalmente conseguí un trabajo de asistente en la agencia Janklow & Nesbit, supuse que gran parte de lo que hacía en la editorial se trasladaría a mi nuevo puesto. Estaba bastante en lo cierto. Al igual que los editores, los agentes tienen que gestionar varios proyectos y autores a la vez. Hay muchos correos electrónicos durante el día y mucha lectura de manuscritos por la noche. Sin embargo, los editores forman parte de equipos más grandes que incluyen publicistas, comercializadores, editores jefe y otros. Los agentes, en cambio, suelen trabajar en unidades más aisladas. Tienes que sentirte cómodo trabajando solo y asumiendo la responsabilidad de tu trabajo. Aunque hay aspectos glamurosos en el trabajo (almuerzos con editores en Odeon, fiestas ocasionales con barra libre), gran parte del trabajo de agente es poco llamativo, requiere concentrarse y trabajar duro.

Mina: Me mudé a Nueva York cuando tenía 18 años desde Estambul, Turquía. Estudié no ficción creativa en la universidad, en la Gallatin School of Individualized Study de la NYU, donde creé mi propia especialidad que combinaba la escritura con la exploración de cuestiones de identidad global. Por miedo a entrar en el «mundo real», solicité plaza en programas de máster en no ficción en Nueva York. Asistí al programa de maestría en no ficción de la Universidad de Columbia, donde aprendí de autores y profesores increíbles (algunos de los cuales terminé trabajando para J&N). El programa estaba muy centrado en el oficio, pero yo quería aprender más sobre el lado «comercial» de la edición: cómo conseguir representación (que sabía que era imprescindible, pero no tenía ni idea de lo que implicaba), cómo interpretar un contrato, cómo funcionaban los derechos de autor, etc. A través de un amigo de un amigo del programa de máster, empecé a trabajar como becaria a tiempo parcial para dos agentes, Gary Morris y Heather Jackson, en la agencia literaria David Black Literary Agency, con sede en Brooklyn, mientras terminaba mis clases. Pasaba tres días en la sala de conferencias o en las oficinas de Gary y Heather, clasificando cartas de consulta, leyendo manuscritos de clientes existentes y, al mismo tiempo, revisando contratos y archivando declaraciones de derechos de autor. Heather acababa de dejar su trabajo de toda la vida en el ámbito editorial, así que sentía que estábamos aprendiendo juntas lo que era ser agente.

Entre mis dos jefes, consumí y trabajé en una amplia gama de libros, desde autoayuda y no ficción práctica, ficción literaria, no ficción narrativa y libros de cocina. Fue una época muy agitada, porque también estaba terminando mi tesis. Después de aproximadamente un año como becaria a tiempo parcial, pasé a ser asistente a tiempo parcial durante un año más y asumí más responsabilidades. Heather decidió crear su propia agencia literaria, así que yo también decidí que era hora de seguir adelante. Seguía en una especie de encrucijada: ¿seguir escribiendo o dedicarme a la edición?

Mi querida amiga Melissa Larsen me recomendó el programa de prácticas de Writers House, prediciendo acertadamente que quizá me ayudaría a decidir cómo quería que fuera mi futuro. Me aceptaron en el programa y conocí a muchos compañeros del mundo editorial con los que he crecido desde entonces. El sabio creador del programa, Michael Mejias, me animó a solicitar un puesto vacante en Janklow & Nesbit Associates, diciendo que sería una tonta si no al menos intentaba entrar en la institución que representaba a todos los escritores que me gustaban. Ese puesto vacante acabó siendo el de asistente de la cofundadora Lynn Nesbit. Decir que me abrió un mundo aún más grande es quedarse corto. Como escritora, poder trabajar con escritores desde el principio de una idea hasta obtener un resultado tangible fue completamente emocionante. Persigo esa sensación todos los días.

Haley: Mientras estudiaba teatro y escritura creativa en la universidad en San Francisco, trabajaba como barista en una panadería francesa cuando me enteré de que la esposa del propietario era agente literaria. Le pedí si consideraría la posibilidad de aceptar una becaria y, por casualidad, su asistente acababa de dejar el trabajo. Así que pasé de preparar cafés con leche a ser asistente de una agente literaria casi de la noche a la mañana. Trabajé con ella durante dos años mientras estaba en la universidad y, finalmente, me animó a solicitar el Columbia Publishing Course (ella había asistido cuando se llamaba Radcliffe). Me aceptaron y me fui a Nueva York inmediatamente después de graduarme.

En el CPC conocí a dos jóvenes agentes de WME y les di mi currículum. Al principio, solicité principalmente puestos de edición y publicidad porque sabía que se me daba bien trabajar en equipo: venía de trabajar en un equipo formado por una sola mujer y buscaba un equipo dinámico. Pero entonces me llamaron para una entrevista en la oficina de Margaret Riley King en WME y tuve la suerte de conseguir el trabajo. Pasé más de cuatro años trabajando estrechamente con Margaret, así como con Eve Attermann, aprendiendo los entresijos del negocio de los agentes. Me ascendieron en marzo de 2020 y desde entonces he estado creando mi propia lista.

A lo largo de esos años de formación como asistente y agente en prácticas, descubrí que ser agente era realmente lo mío. Me encanta el proceso editorial, en particular el trabajo de desarrollo global, pero sobre todo me encanta defender con uñas y dientes a mis escritores: luchar por ellos y ayudarles a desarrollar sus carreras ha sido la parte más gratificante de este trabajo.

La mayoría de los agentes empiezan como asistentes en la oficina de un agente más consolidado. ¿Cómo desarrollaste tus propios gustos mientras trabajabas para otra persona? ¿Y cómo influyó en tu forma de trabajar como agente el hecho de leer y editar para tus compañeros?

Sarah K.: En realidad, no había leído mucha no ficción antes de hacerlo para K&W; a medida que me familiaricé con el género, llegué a amarlo (y a amar el trabajo de propuesta de no ficción en sí, de hecho) y ahora es mi pan de cada día. Aunque leo más o menos la misma cantidad de ficción y no ficción en mi tiempo libre, todavía no he representado ninguna obra de ficción (¡y no tengo ninguna prisa por hacerlo! Es intimidante y admiro mucho a los agentes de ficción).

La agencia en su conjunto se especializa en no ficción seria de autores acreditados. Mientras leía y editaba principalmente para Jill, pero también ocasionalmente para el resto de mis colegas, era natural que pensara en cómo me gustaría que mi lista destacara dentro de la lista de la agencia, y con el tiempo me di cuenta de que sería un buen hogar para mi sensibilidad. Creo que, como agentes, las listas que elegimos curar están compuestas por partes de nosotros mismos; lo que elijo para mi lista y el tipo de clientes que busco tienen mucho que ver con mis convicciones y experiencias vividas.

Nora: Cuando me incorporé a The Gernert Company, asistí a Nicole Tourtelot, que trabaja principalmente con libros de no ficción, especializada en libros de cocina. Hasta ese momento, no se me había ocurrido trabajar en libros de cocina, pero me entusiasmaba el tema (aunque soy una cocinera bastante pésima). Nicole me apoyó mucho cuando decidí dar el salto al mundo de los agentes, incluso representando conmigo un libro de cocina, uno de los primeros proyectos que vendí.

Más tarde pasé a la mesa de Meredith Kaffel Simonoff, que representa ficción literaria y no ficción. Meredith y yo tenemos gustos muy similares en lo que respecta a los libros, y ayudarla en sus proyectos no solo es gratificante desde el punto de vista profesional, sino que también es divertido y emocionante como lectora. He aprendido mucho en su mesa, pero lo que más agradezco es ver de primera mano cómo edita y prepara un manuscrito para su presentación, y las múltiples rondas de ediciones que se requieren para hacerlo. Me encanta revisar sus anotaciones, ver lo que busca, las preguntas que hace para acercar al cliente a su intención en la página y sus comentarios editoriales en general; todo ello me ha convertido en una lectora más aguda y en una editora más rigurosa. El modelo de aprendizaje dentro de la agencia y la oportunidad de aprender de agentes con más experiencia es algo que nunca doy por sentado.

En cuanto a mí, trabajar tan estrechamente con otros agentes me hizo más abierta al tipo de libros en los que quería trabajar. Cuando empecé en el mundo editorial, imaginaba que trabajaría en novelas literarias traducidas, ya que era mi experiencia laboral, pero me alegro de haber podido trabajar para dos agentes con catálogos totalmente diferentes, lo que me ayudó a refinar mi propio gusto en todos los géneros y a convertirme en una generalista.

Eloy: Trabajar en la mesa de otro agente fue esencial para mi desarrollo, y el valor de ese aprendizaje no puede ser subestimado. Tuve la suerte de asistir a dos agentes en Janklow & Nesbit, Paul Lucas y Kirby Kim, quienes me enseñaron muchísimo. Sus respectivas listas son impresionantemente variadas, y leer para otros me ayudó a afinar mi propio instinto editorial. Aprender a ser agente significó aprender a leer como tal: comprender qué es lo que te atrae y ser capaz de articular por qué funciona un texto.

Por muy importante que sea el gusto personal en este trabajo, hago todo lo posible por no convertirlo en un fetiche. Todo el mundo tiene sus gustos y sus aversiones. Pero ser agente también significa tomar distancia y hacer preguntas más amplias. ¿Para quién es el libro? ¿Cómo llamará la atención? ¿Dónde encaja en el mercado? Amar la voz de un escritor es importante, pero no siempre es suficiente. Si no puedo nombrar al menos a diez editores que podrían estar buscando algo similar, entonces quizá no sea la persona adecuada para representarlo. Mi etapa como asistente fue un curso intensivo para aprender a pensar sobre los libros desde todas estas perspectivas diferentes.

Mina: He trabajado para muchos agentes a lo largo de los años, pero el más largo fue Lynn Nesbit. Una cosa que me ha enseñado, dada su propia lista de escritores, es que hay que tener la mente abierta y estar dispuesto a leer todo tipo de escritos de todo tipo de géneros. La prueba de su variedad está en su lista de clientes: desde Michael Crichton hasta Anne Rice, pasando por Ronan Farrow, Andrew Sean Greer y muchos más. La escritura tiene que ser buena y tiene que enamorarte, pero también hay que pensar en el «panorama general».¿Quién es el público? ¿Seguirá siendo algo que los lectores elijan dentro de 10 o 15 años? ¿Es este un escritor que seguirá publicando libros y construyendo una carrera contigo?

Me encanta la ficción literaria y la traducción, pero no rehuyo la ficción comercial, las tramas eléctricas y las novelas que mezclan géneros. Intento tener en cuenta los objetivos del escritor y los libros que quiere escribir en el futuro, en lugar de limitarme al que acaba escribiendo primero. Tuve la suerte de que muchos de mis escritores favoritos fueran clientes de Lynn, y trabajar con ellos no solo significó echar un vistazo entre bastidores para ver cómo se creaba el producto final, sino también desempeñar un papel crucial en ese proceso. Formé parte de todas las conversaciones, de todas las cadenas de correos electrónicos para negociar acuerdos, de las llamadas telefónicas y de las reuniones y, como bonus, de todos los lanzamientos de libros y eventos.

He aprendido de Lynn lo que tengo que imitar, pero también en qué nos diferenciamos. Soy más práctica en el aspecto editorial con mis clientes y tengo un mayor conocimiento del panorama editorial independiente y de las publicaciones «online». Pero esto también es por necesidad. Las cosas han cambiado mucho en el mundo editorial y creo que, en última instancia, Lynn me ha enseñado a ser flexible y a anteponer siempre a mis escritores y sus necesidades.

Haley: Como muchos en el mundo editorial, crecí devorando ficción y sigo leyendo novelas en mi tiempo libre. Pero a través de este trabajo, desarrollé un amor profundo e inesperado por la no ficción. Trabajar con agentes como Margaret y Eve, que son generalistas auténticas y muy impresionantes, me permitió conocer una amplia gama de géneros: ficción impresionante, deliciosos libros de cocina, memorias de famosos, periodismo de investigación, autoayuda inspiradora y mucho más. Algunas categorías me atraparon de inmediato, mientras que otras me ayudaron a aclarar cuáles eran mis puntos fuertes y mis intereses.

Tuve la suerte de trabajar para Margaret y Eve en un momento en que sus negocios estaban en auge, lo que me permitió ver de primera mano lo que se necesita para crear una cartera de clientes exitosa desde cero. También estoy infinitamente agradecida de tener un grupo de colegas estelares: cada uno de los agentes con los que trabajo se ha convertido en un mentor de alguna manera. Tenemos una cultura de puertas abiertas y me siento muy apoyada para poder hacer preguntas, intercambiar ideas sobre estrategias o hablar sobre las propuestas.

Trabajar en WME también me ha dado acceso a talentos increíbles, lo que me ha permitido convertir mi pasión natural por la cultura pop en un negocio editorial real. Estoy conectada a Internet de forma crónica y he descubierto que puedo utilizar eso en mi beneficio. Al final, todo se reduce a contar historias, tanto en ficción como en no ficción, busco una historia que me haga devorar las páginas y que me emocione profundamente. La lista que estoy creando tiene algo para todos los gustos y eso me gusta.

¿Qué aprendiste de tus primeras ventas de libros y qué te gustaría que los escritores entendieran mejor sobre el proceso?

Sarah K.: Mis primeras ventas fueron un curso intensivo sobre la realidad de lo que es una negociación, no solo las cosas obvias, como ser amable pero firme, sino también cosas muy básicas, como no hiperventilar por teléfono con el editor.

Creo que lo único que he descubierto que tengo que explicar constantemente sobre la venta de libros es que, cuando aceptamos un proyecto, tenemos una idea —una suposición fundamentada, una esperanza— de qué tipo de venta podemos conseguir, pero, en última instancia, no podemos saberlo y es el mercado, hasta cierto punto, el que fija el precio. Podemos pensar que un proyecto va a vender seguro seis cifras, y luego puede que solo venda cinco o incluso cuatro, si es que vende algo. Establecer las expectativas de los autores con las cifras que se nos pasan por la cabeza no es realmente una forma de pensar productiva. Así que, cuando me piden que diga cuánto creo que se va a vender nuestro proyecto (una pregunta muy razonable, debo decir), me niego a responder, con una explicación muy parecida a esta.

Eloy: Aprendí muy pronto que vender un libro es diferente cada vez. Algunos proyectos llevan meses y múltiples rondas de presentación antes de acabar vendiéndose en una subasta. Otros generan un interés inmediato, pero cuando llega el momento de presentar las ofertas, ese interés inicial ha demostrado ser voluble y te quedas con un solo comprador. Es muy fluido y muy impredecible. Una gran parte del trabajo consiste en mantener el rumbo con firmeza, hacer un seguimiento amable pero diligente con los editores, transmitir tranquilidad a tus clientes y hacerles saber lo que pueden esperar. A los escritores les resulta desesperante el proceso de presentación. A los agentes también. Solo que nosotros tenemos más práctica en ocultarlo.

Nora: Al igual que Eloy, lo que más me ha llamado la atención de mis primeros contratos es que hay muchas formas diferentes de vender un libro y que cada presentación es única. Esto me quedó claro cuando recurrí al Brain Trust de Gernert, formado por mis excelentes compañeros, y cada uno tenía su propia opinión sobre cómo abordar una situación y pensar en los problemas que podrían surgir.

Mina: Haciéndome eco de mis amigos anteriores: ningún proceso de presentación es igual. Cada libro y cada autor tienen su propio viaje, su propia lista de editores que serían los más adecuados y su propio calendario. Además, la edición cambia mucho. Los editores cambian de trabajo; el mundo es... como es. Me siento tan frustrada como mis clientes cuando esperamos respuestas o recibimos comentarios que no necesariamente nos ayudan a planificar nuestra estrategia. Sin duda, he aprendido a ser paciente pero firme, y a tranquilizar a mis clientes diciéndoles que no están solos y que estoy ahí para apoyarlos. No me rindo y, si un libro no se vende, ¡paso al siguiente! Firmo con mis clientes, no solo con sus libros.

Afortunadamente, muchos de mis clientes se han conocido y se han hecho amigos, y pueden compartir sus experiencias, lo que hace que nos sintamos menos aislados. Cuando me enfrento a un dilema, ya sea negociar derechos, presionar para conseguir condiciones especiales en un contrato o aumentar las tasas de derechos de autor, consulto a mi mentora y jefa, Lynn Nesbit, así como a los increíbles agentes de J&N.

¿Dónde buscas talento y dónde has encontrado a algunos de tus clientes más recientes?

Sarah K.: Me gusta buscar en las listas de editoriales universitarias y en los programas de conferencias de asociaciones profesionales (OAH, ASA, etc.) académicos sin agente, y, como la mayoría de los agentes, también leo revistas literarias; algunas de mis favoritas son nombres que todos reconocemos, como The Baffler, n+1, LA Review of Books y The Drift. También leo los pesos pesados, como The New Yorker y los grandes periódicos, pero no son el mejor lugar para que un agente novel busque talentos prometedores. Y, aunque me sorprendería ser la única agente que lo dice, sigo en Twitter/X, como un ratón aferrado a un barco que se hunde, porque allí siguen teniendo lugar conversaciones inteligentes e importantes a gran escala en el ámbito académico y periodístico, como en ningún otro sitio. ¡También las recomendaciones! De editores que quieren poner en contacto a un autor que les gusta con un agente, y también de otros agentes.

He encontrado clientes de todas esas formas. Mi venta de libros más reciente fue una propuesta no solicitada, y la última clienta que he fichado fue alguien que un editor me recomendó después de oír hablar de ella en una conferencia.

Nora: Más allá de los sospechosos habituales que ha mencionado Sarah, leo habitualmente Cleveland Review of Books, Sewanee Review, Kenyon Review, Joyland y ZYZZYVA, por nombrar algunas. También estoy deseando ver más cosas de Zona Motel, que se lanzó la semana pasada en Substack y destaca libros de pequeñas editoriales. Mis clientes más recientes los he conseguido a través de referencias de editores y consultas de mi propia pila de manuscritos, por no hablar de escritores que inicialmente pueden haber consultado a otra persona de mi empresa.

Eloy: Uno de los efectos secundarios del colapso de los medios impresos y digitales en los últimos veinte años es la desaparición de las pequeñas publicaciones. Los periódicos, revistas y blogs independientes solían ser espacios vitales donde los escritores podían cobrar por escribir y desarrollar su voz. Funcionaban tanto como guarderías para escritores emergentes como campos de exploración para agentes. Mucho de eso ha desaparecido ahora. Así que, aunque mataría por recuperar un sitio como The Awl, los agentes han aprendido a adaptarse.

Hay escritores brillantes ahí fuera, aunque haya que tener un poco más de paciencia y buscar más para encontrarlos. En cuanto a la no ficción, leo revistas como New York Magazine, The Baffler, Harper’s, Bloomberg, New York Review of Books, Aeon Magazine y Atavist. En cuanto a la ficción, leo revistas como Joyland, Gulf Coast, Evergreen Review, Foglifter, Strange Horizon, Beneath Ceaseless Skies y muchas otras.

También estoy de acuerdo con lo que dice Sarah sobre Twitter/X. Aunque la página web es una sombra de lo que fue, todavía hay muchos escritores y conversaciones que me gusta seguir.

Por último, muchos de mis clientes también han llegado a mí a través de la transom; siempre estoy atenta a mi bandeja de entrada de envíos.

Mina: Estoy de acuerdo con mis compañeros agentes anteriores. Busco en revistas literarias, publicaciones periódicas, sitios web y Substacks, pero también trato de mantener la mente abierta y ver qué genera entusiasmo e interés en diversas plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok y *estremecimiento* Twitter. Trato de no limitar los tipos de temas que podrían dar lugar a grandes libros y considero a las personas que pueblan nuestras pantallas y si tienen algo importante que decir.

También recibo recomendaciones de colegas de J&N, amigos agentes de otras agencias, editores, clientes actuales, antiguos profesores y amigos. He fichado a escritores que he conocido en paneles y conferencias, a veces a través de la escena social de Nueva York. En definitiva, también hago todo lo posible por estar al día con mi bandeja de entrada de envíos y, como resultado, ¡he encontrado muchas joyas!

Haley: Busco en todas partes, de verdad. La mayoría de mis clientes de ficción han llegado a través de la bandeja de entrada de consultas o por recomendaciones de otros clientes o colegas. También asisto a conferencias de escritores, lo que me ha permitido entablar relaciones fantásticas con algunos autores.

En cuanto a la no ficción, como he dicho antes, estoy constantemente conectada: leo artículos, navego por Substacks, escucho podcasts y estoy atenta a las redes sociales. Busco personas que ya tengan una voz interesante o un punto de vista claro y luego pienso en cómo su trabajo podría trasladarse al mundo del libro. Además, estar en WME me ha permitido conectar con talentos del cine, la televisión, la comedia y los medios de comunicación, lo que ha dado lugar a proyectos editoriales muy interesantes.

¿Qué tipo de libros te gustaría representar ahora y qué te gustaría ver más?

Sarah K.: Siempre busco escritos impulsivos y atractivos, específicamente con una inclinación política radical y de izquierda, escritos por autores con principios; esa es mi estrella polar, independientemente del género o el estilo del proyecto, aunque básicamente siempre se trata de no ficción seria: historia, política, actualidad, crítica o algún tipo de reportaje. Me gusta decir que estoy tratando de desmantelar la estantería de papá.

Me gustaría ver más reportajes de investigación en profundidad sobre cualquier tema, escritos por autores marginados, especialmente autores de color. Creo que eso sigue siendo en gran medida el ámbito de los hombres cis blancos, los Carreyrous y los Radden Keefes del mundo.

Nora: A principios de este año me ascendieron y ahora divido mi tiempo al 50 % entre el trabajo de Meredith y el mío propio, así que tengo muchas ganas de ampliar mi lista.

Busco representar ficción literaria y de alta gama, libros con una prosa segura y llena de energía, escritos con agudeza y bellamente observados, de escritores que se sienten cómodos explorando las complejidades y ambigüedades inherentes a la vida. También quiero trabajar de forma selectiva con poetas, especialmente con aquellos que también escriben prosa, ya que admiro la atención que suelen prestar al lenguaje. Me encantaría empezar a leer más libros románticos, aquellos que subvierten el género de forma emocionante, y siempre me han gustado las historias de madurez (a cualquier edad, como se suele decir). En cuanto a la no ficción, me interesan las narrativas basadas en los personajes y las voces, las colecciones de ensayos, la crítica, el reportaje y las biografías. En cuanto a los libros de cocina, quiero centrarme en los más personales, en los que el autor tiene una historia clara que quiere compartir a través de sus recetas, destacando nuevas cocinas que no han recibido el reconocimiento que merecen. Lo que une todos estos géneros es que quiero representar libros que sean fundamentalmente empáticos y curiosos sobre el mundo, y proyectos que, en última instancia, me sorprendan.

Eloy: Represento principalmente ficción literaria y comercial para adultos, con un toque de no ficción reflexiva. Como la mayoría de los agentes jóvenes, la mayoría de mis autores son debutantes. Mis novelas suelen tener un elemento especulativo o de alto concepto, y también tienden a estar bastante influenciadas por la narrativa de género.

En este momento, mi lista tiene más peso la ficción, pero me encantaría acercarme a una proporción de 50/50. Tengo muchas ganas de trabajar con más periodistas, historiadores y expertos. Me gusta reírme (lo sé, muy original), así que busco a alguien que haya desarrollado un estilo cómico distintivo en algún rincón extraño de Internet.

Y en cuanto a lo que me gustaría ver más... Quiero más novelas sobre el amor y las relaciones. No comedias románticas ni novelas románticas tradicionales. Ya tengo muchas de esas, y probablemente hay otros agentes más adecuados para ellas. En cambio, quiero libros que exploren en profundidad la dinámica de las relaciones románticas en todas sus dimensiones ambivalentes. Sabemos que el amor puede ser divertido y erótico, pero quiero una novela que también me muestre lo complicado, desordenado y patético que puede ser. Uno de mis libros favoritos, HORSE CRAZY, del difunto y gran Gary Indiana, es una historia de amor (aunque eso no significa que sea precisamente un paseo divertido para los personajes o los lectores).

Mina: Mi lista está bastante dividida al 50 % en este momento, entre ficción literaria y de alta gama y narrativa no ficticia. Quiero más novelas con elementos de género, ya sea terror, realismo mágico o un toque de misterio. Historias que me acompañen después de pasar la última página. Escritura que realmente «llegue», y que lleve las cosas al extremo, ya sea emocional o estilísticamente. También me gustan las historias extrañas: acabo de leer SKY DADDY, de Kate Folk, y me ha impresionado.

Esto también se aplica a la no ficción. Represento a Myriam Gurba, que impregna ese tipo de audacia creativa en sus ensayos y obras largas, y me encantaría encontrar más escritores de ese estilo. En cuanto a la ficción, me gusta el terror con giros nuevos, quizá en escenarios de todo el mundo, ya que me apasionan los escritores y la literatura internacionales. También me encanta la traducción y siento un gran respeto por los traductores, y quiero contribuir a que esas historias lleguen a la edición mainstream.

Haley: En ficción, siempre busco novelas con protagonistas femeninas complejas, amistades femeninas oscuras y retorcidas, historias de amor queer, comedias románticas inteligentes, romántica fantástica selecta y sagas familiares multigeneracionales.

En cuanto a la no ficción, me atraen la crítica cultural, el sexo y las citas, los líderes intelectuales, las colecciones de ensayos y los proyectos sobre estilo de vida. En general, busco historias que sean urgentes, subversivas y que resuenen emocionalmente.

Este año, me encantaría encontrar comedias románticas de calidad y thrillers trepidantes y con mucho en juego. También estoy buscando una novela ambiciosa, con un amplio alcance, personajes inolvidables y un gancho que la haga destacar entre las demás.

Si fueras un autor que busca contactar con un agente emergente o nuevo en el mundo editorial (y, por lo tanto, con una lista de clientes más reducida), ¿cómo harías para encontrarlo y evaluarlo?

Sarah K.: Seguiría el consejo tan repetido de buscar al agente en los agradecimientos de un libro que me guste y que sea comparable al mío, pero también echaría un vistazo a las páginas web de las agencias y buscaría agentes emergentes. Para un agente más nuevo, formar parte de una agencia literaria de renombre es su mayor baza, porque, aunque no tenga el mismo nivel de experiencia a título individual, cuenta con el respaldo y la responsabilidad de la institución.

También utilizaría sin duda todos los recursos de los que dispongo, como amigos escritores, colegas, etc., que estén representados, sus experiencias con sus agentes y, de nuevo, investigaría sobre la agencia en su conjunto. La reputación de los agentes y las agencias es uno de sus activos más valiosos, por lo que, en última instancia, siempre que la agencia en sí sea una base sólida, la decisión de un autor sobre si trabajar con un agente más joven no es muy diferente de la que tomaría con respecto a un agente más veterano: se trata de si se llevan bien, si comparten una visión del proyecto y si sus expectativas sobre cómo se desarrollará y venderá el proyecto son compatibles.

Eloy: Yo recomendaría echar un vistazo a las páginas web de las agencias y leer las biografías del personal junior. Muchas agencias incluyen ahora una lista de agentes asociados y asistentes, y en esas biografías suele aparecer cuánto tiempo lleva cada uno en la empresa y si están abiertos a consultas.

El plazo varía, pero los asistentes suelen pasar dos o tres años trabajando con un agente senior antes de empezar a crear su propia lista. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Aunque alguien no haya vendido ningún libro todavía, es importante ver que ha pasado tiempo aprendiendo de un agente con más experiencia.

Mina: Sin duda, hay que echar un vistazo a la página web de la agencia. Cada vez más agencias empiezan a incluir a su personal junior y puedes encontrar asistentes que están empezando a crear sus listas y están con ganas de comerse el mundo. Echa un vistazo a Manuscript Wish List para encontrar algunos de esos agentes emergentes. Busca sus páginas web personales, donde pueden dar más detalles sobre lo que buscan.

En cuanto a la investigación, ¡pregunta a tu alrededor! Por lo general, a la gente del mundo editorial le encanta responder a preguntas y ayudar, pero hay que pedírselo. Además, si hay un escritor novel o una estrella en ascenso cuyo trabajo te encanta, pregúntales cómo encontraron a su agente y qué opinan de él. La reputación de los agentes y las agencias es lo que los diferencia y proporciona una especie de historial de sus ventas y atención al cliente. Preguntar a personas de confianza, ya sean profesores, mentores o autores, te será de gran ayuda. Además, ¡un mal agente es peor que no tener agente!

Por último, ¿qué libros representados por otros agentes te han gustado especialmente?

Sarah K.: Un libro que influyó mucho en mi concepción de lo que podía ser la no ficción seria en un momento crucial de mi trayectoria fue Tacky, de Rax King, representado por la gran Sarah Bolling, que ya no está en el negocio. Hace años le escribí una carta de admiradora para decírselo.

Mi novela favorita reciente es Martyr!, de Kaveh Akbar, y en no ficción es Perfect Victims, de Mohammed El-Kurd. Ambos están representados por agentes cuyas listas admiro mucho.

Nora: Entre mis novelas favoritas de todos los tiempos se encuentran Lost Children Archive, de Valeria Luiselli, que cambió por completo mi forma de entender lo que la ficción puede y debe hacer, y Cold Enough for Snow, de Jessica Au, un libro breve en el que se saborea cada palabra. En un plano más personal, mi padre falleció recientemente, así que he estado pensando mucho en We Are Not Ourselves, de Matthew Thomas, uno de los pocos libros que no solo me encantó a mí, sino también a mis padres; todos encontramos algo que nos resonaba emocional y biográficamente en el libro. En cuanto a la no ficción, dos libros que destacan para mí son Georgia O'Keeffe: A Life, de Roxana Robinson, sin duda mi biografía favorita de un artista y un libro en el que pienso literalmente todos los días, y Recognizing the Stranger, de Isabella Hammad, uno de los libros de crítica más brillantes que he leído.

Eloy: Hay tantos para elegir. Maldita sea. Aquí tienes una selección de libros que he terminado recientemente y que me han encantado.

THE BORROWED HILLS, de Scott Preston; REJECTION, de Tonty Tulathimutte; PARTING THE WATERS, de Taylor Branch; TELL ME I'M WORTHLESS, de Alison Rumfitt; HOW TO HIDE AN EMPIRE, de Daniel Immerwahr, y A STRANGER IN OLANDRIA, de Sofia Samatar.

Mina: Para no ocupar demasiado espacio, voy a enumerar mis favoritos recientes: THE LOST HOUSE, de Melissa Larsen; MARTYR!, de Kaveh Akbar; THE ANTHROPOLOGISTS, de Ayşegül Savaş; BIBLIOPHOBIA, de Sarah Chihaya; ONE DAY, EVERYONE WILL HAVE ALWAYS BEEN AGAINST THIS, de Omar El Akkad.

Haley: Me encanta todo lo que escriben Taylor Jenkins Reid, Emily Henry y Celeste Ng. Leo todos sus libros la semana que salen a la venta. Otros libros que son mis favoritos de todos los tiempos: Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, de Gabrielle Zevin; Dark Matter, de Blake Crouch; I’m Glad my Mom Died, de Jennette McCurdy; The Immortalists, de Chloe Benjamin; Marlena, de Julie Buntin; The Writing Retreat, de Julia Bartz; Old Enough, de Haley Jakobson; Adelaide, de Genevieve Wheeler, y I Could Live Here Forever, de Hanna Halperin.

Nota: Agradecemos a Alia Hanna Habib su colaboración en este artículo.