“He probado todos los Trucos para Conseguir más Lectores, incluyendo el Robo de las Técnicas de Escritura de los más Populares en Substack: Estos 5 Funcionan de Verdad”

Esta es una entrevista a Santiago Hernández, de México, que ha tenido un éxito escribiendo que no se esperaba.

¿Sólo 5 trucos?

¿Parecen pocos? Creo en la simplificación, y si pueden ser 5 en vez de 7, mejor. Porque tampoco hay que complicarse tanto, y porque la verdad sobre la escritura es que cualquiera puede crear un público. No tengo experiencia como escritor (trabajo en finanzas y administración para una gran empresa que no sabe que escribo en mis ratos libres; años atrás, era vendedor de material escolar). Tengo 46 años y trabajo de 9 a 5 en esa gran empresa. Sin embargo, tengo 15.000 seguidores en redes sociales.

¿Y fue fácil?

(Suprimidos algunos párrafos)

¿Y por qué el “Robo de las Técnicas de Escritura de los más Populares en Substack”?

Porque, a diferencia de Beehiiv y otras plataformas, en Substack es más fácil ver lo que a otros les funciona y los que no. De todas formas, por algunas razones, yo me inspiro en los escritores de Substack, pero no escribo en esa plataforma. Creo que es complicada para los nuevos lectores.

De acuerdo, empecemos por el primer truco. ¿Cuál es?

Pues el mismo que en los libros, e incluso, a veces, en las películas cuando quieres elegir en Netflix: ofrece a los lectores titulares irresistibles. En un boletín, además, no tienes que pelearte con los límites de la solapa, las imágenes (puedes elegir Unsplash) y los colores.

(Suprimidos algunos párrafos)

Por ejemplo, Morning Brew envía varios titulares a diferentes grupos de subscriptores cada mañana. Y el que mejor funciona es el que adaptan masivamente. Es el poder del titular.

¿Y no puedes ser más específico?

(Suprimidos algunos párrafos)

¿A veces no son suficientemente claros los títulos?

Si. A veces es algo que se persigue, para llamar la atención, y entonces me parece una excelente técnica (y ya estamos cumpliendo la necesidad de que provoquen curiosidad). Pero, si no es así, creo que un lector confuso nunca hace clic, o lo hace menos. Porque no tenemos tiempo para elucubrar.

(Suprimidos algunos párrafos)

Entonces, ¿el segundo error es la falta de curiosidad?

Si. La mayoría de la prensa ofrece titulares (o subtítulos) en que ya se ha dado la respuesta a la pregunta implícita contenida en la primera parte del titular. No es de extrañar que a muchas personas les baste leer los titulares para sentirse ya informadas de la actualidad. También en Substack hay titulares que quitan las ganas de leer el artículo.

Otra forma de decirlo es así:

Anima el contenido sin revelar el punto principal.

Y esto es lo que hacen algunos grandes escritores de Substack.

Es decir, ¿hay que ser claro en todo, excepto en la solución?

Exactamente.

¿Qué te parece este titular?:

Nunca pensé que me ocurriría una cosa como esta. Es lo más sorprendente de toda mi vida.

La gente quiere saber:

a quién va dirigido (si encaja con sus gustos, sus intereses)

el problema que resuelve (si de eso se trata el artículo)

el beneficio de leerlo (puede ser por la belleza de las palabras empleadas, es cierto, pero eso es cuando ya conocen al autor, y saben que lo importante no es qué se dice, sino cómo se dice)

Ser claro, como en muchos aspectos de la vida, es también clave aquí.

Sé claro, no ingenioso.

¿Esto lo has visto en escritores de Substack?

Si, y no es de extrañar que algunos de ellos sean los más populares, también en español.

En relación a todo ello, me he fijado que algunos grandes autores saben captar y mantener la atención. Porque sin atención, como creadores, no tenemos nada. Por algo se habla de la “economía de la atención”. Y esto es aplicable a los libros, películas, música, juegos, etc.

(Suprimidos algunos párrafos)

¿Algo más sobre los t itulares?

Si. Revisando a los creadores de Substack, aquí hay algunos consejos:

Haz una promesa (sólo es «clickbait» si no cumples tu promesa al lector)

Sé específico

Adopta una postura.

¿Qué otro truco es importante?

(Suprimidos algunos párrafos)

Algunos escritores utilizan los datos para informar y mejorar su escritura, y suelen tener más éxito que los que no lo hacen.

¿Y dónde queda lo que quiero escribir yo, mis gustos y pasiones?

Claro puedes escribir por el puro placer de escribir. Escribe tus reflexiones, tus pensamientos, tu poesía.

(Suprimidos algunos párrafos)

Y hay mucha gente así en Substack, sobre todo la gente nueva que va llegando. Escribir es como una especie de “liberación”, incluso una terapia. No esperan ganar dinero, ni ser “bestsellers”. Y eso está bien. No tienen que utilizar los datos.

¿Y qué temas aconsejas?

(Suprimidos algunos párrafos)

¿Ofreciendo una cura a sus problemas?

Si, en lo que puedas, claro. Y muchas veces te lo agradecen en comentarios, y te das cuenta que eso te llena de energía.

(Suprimidos algunos párrafos)

Ayuda a la gente a mejorar, a vivir mejor, y ganarás seguidores y suscriptores, claro que si.

Hasta aquí, por hoy, en muy breve seguimos con la entrevista (y los otros 3 trucos que le funcionaron a Sebastián y “robó” de los creadores de Substack), salvo que este tema no te importe. Por eso queremos preguntarte: