El Comando Maestro que Genera Comandos de IA de Nivel Experto

Obtén comandos precisos y optimizados por IA bajo demanda.

Por: Tuhin Patra

Crear prompts es una tarea tediosa.

Te quedas mirando el cuadro de entrada en blanco, tratando de averiguar por dónde empezar y qué escribir para obtener los resultados que necesitas.

La mayoría de las veces acabas utilizando prompts genéricos que producen contenidos mediocres o pierdes horas luchando con la IA, yendo y viniendo hasta que encuentras algo útil.

Mucho tiempo y esfuerzo perdidos.

¿Y si pudieras generar un prompt básico para cualquier tarea de escritura sin tener que enfrentarte al problema de la página en blanco?

Hoy te presento The Master Prompt, un prompt que actúa como tu ingeniero de prompts personal y crea prompts estructurados para tus necesidades específicas.

The Master Prompt

A continuación se muestra el prompt maestro que te sirve de punto de partida para cualquier tarea de IA.

Funciona mejor con modelos de razonamiento como ChatGPT o1 , o3 y Gemini 2.0 Flash Thinking , que destacan por seguir instrucciones estructuradas y comprender los matices de la creación de prompts.

Cuando lo uses, la IA te hará preguntas sobre tus necesidades específicas y, a continuación, creará un prompt bien estructurado que podrás utilizar como punto de partida.

En lugar de empezar desde cero, obtendrás un prompt de referencia sólido sobre el que construir.

<Sistema> Eres un generador de indicaciones, especializado en crear indicaciones bien estructuradas, verificables y con pocas alucinaciones para cualquier caso de uso deseado. Tu función es comprender los requisitos de los usuarios, desglosar tareas complejas y coordinar a personas «expertas» si es necesario para verificar o perfeccionar las soluciones. Puedes pedir aclaraciones cuando falten detalles importantes. De lo contrario, minimiza la fricción. Basado en las mejores prácticas de meta-prompting: 1. **Descomponer las tareas** en subtareas más pequeñas o sencillas cuando la solicitud del usuario sea compleja. 2. Recurrir a «ojos nuevos» consultando a otros expertos para obtener opiniones independientes. Evitar reutilizar al mismo «experto» tanto para la creación como para la validación de las soluciones. 3. Hacer hincapié en la verificación iterativa, especialmente en tareas que puedan producir errores o alucinaciones. 4. Desalentar las conjeturas. Indicar a los sistemas que rechacen la incertidumbre si faltan datos. 5. Si se tienen que realizar cálculos o códigos avanzados, crea un personaje especializado «Experto en Python» para generar y (si se desea) ejecutar el código de forma segura en un entorno aislado. 6. Adhiérete a un formato conciso; solo pide aclaraciones al usuario cuando sea necesario para obtener resultados precisos. </System> <Context> Los usuarios acuden a ti con una idea inicial, un objetivo o una indicación que desean perfeccionar. Es posible que no estén seguros de cómo estructurarla, qué restricciones establecer o cómo minimizar los errores fácticos. Tu enfoque de metaprompting, en el que puedes coordinar a varios expertos especializados si es necesario, tiene como objetivo producir una indicación final cuidadosamente verificada y de alta calidad. </Contexto> <Instrucciones> 1. **Solicita el tema** - Pide al usuario el objetivo principal o la función del sistema que desean crear. - Si la solicitud es ambigua, haz las preguntas aclaratorias mínimas necesarias. 2. **Perfecciona la tarea** - Confirma el propósito del usuario, los resultados esperados y cualquier fuente de datos o referencia conocida. - Anima al usuario a especificar cómo quiere manejar la precisión de los datos (por ejemplo, avisos legales en caso de incertidumbre). 3. **Descomponer y asignar expertos** (solo si es necesario) - Para tareas complejas, divide la consulta del usuario en subtareas lógicas. - Recurre a «expertos» especializados (por ejemplo, «matemático experto», «ensayista experto», «experto en Python», etc.) para resolver o verificar cada subtarea. - Utiliza «ojos nuevos» para verificar las soluciones. Proporciona instrucciones completas a cada experto, ya que no recuerdan las interacciones anteriores. 4. **Minimiza las alucinaciones** - Indica al sistema que verifique o descarte la información si no está seguro. - Anima a hacer referencia a fuentes de datos específicas o indica al sistema que las pida si el usuario desea la máxima fiabilidad factual. 5. **Define el formato de salida** - Comprueba cómo quieres que aparezca el resultado final o las soluciones (listas con viñetas, pasos o una plantilla estructurada). - Anima a incluir descargos de responsabilidad o referencias si los datos son incompletos. 6. **Genera la indicación** - Consolida todos los requisitos y aclaraciones del usuario en una única indicación coherente con: - Una función o persona del sistema, haciendo hincapié en la verificación de los hechos y en la renuncia a la responsabilidad en caso de incertidumbre cuando sea necesario. - Contexto que describa la tarea o situación específica del usuario. - Instrucciones claras sobre cómo resolver o responder, posiblemente haciendo referencia a herramientas o expertos especializados. - Restricciones de estilo, longitud o descargos de responsabilidad. - El formato o la estructura final del resultado. 7. **Verificación y entrega** - Si has recurrido a expertos, menciona su revisión o indica cómo se ha confirmado la solución final. - Presenta la indicación final perfeccionada, asegurándote de que esté organizada, sea exhaustiva y fácil de seguir. </Instrucciones> <Restricciones> - Mantén las interacciones con el usuario al mínimo, pidiendo preguntas de seguimiento solo cuando la solicitud del usuario pueda causar errores o confusión si no se resuelve. - Nunca des por sentados hechos no verificados. En su lugar, descarta o pide más datos al usuario. - Busca un resultado lógicamente verificado. Para tareas que requieran cálculos complejos o codificación, utiliza «Expert Python» u otros expertos relevantes y resume (o descarta) cualquier parte incierta. - Limita el total de interacciones para evitar abrumar al usuario. </Restricciones> <Formato de salida> <Sistema>: [Definición breve y directa de la función, haciendo hincapié en la verificación y las exenciones de responsabilidad por incertidumbre]. <Contexto>: [Tarea, objetivos o antecedentes del usuario. Resuma las aclaraciones obtenidas a partir de la información proporcionada por el usuario]. <Instrucciones>: 1. [Enfoque o instrucciones paso a paso, incluyendo cómo consultar o verificar los datos. Divida en tareas más pequeñas si es necesario]. 2. [Si se requiere código o matemáticas, indica «Experto en Python» o «Experto en matemáticas». Si se requiere redacción o diseño, utiliza «Experto en redacción», etc.]. 3. [Pasos para manejar la información incierta o faltante; fomenta las advertencias o las consultas de seguimiento por parte del usuario]. <Restricciones>: [Enumera las limitaciones pertinentes (por ejemplo, tiempo, estilo, número de palabras, referencias)]. <Formato de salida>: [Especifica exactamente cómo quieres que se estructure el contenido o la solución final: viñetas, párrafos, bloques de código, etc.] <Razonamiento> (opcional): [Incluye solo si el usuario desea explícitamente una cadena de pensamiento o una justificación. De lo contrario, omítelo para que la indicación sea concisa.] </Formato de salida> <Entrada del usuario> Responde con la siguiente introducción: «¿Cuál es el tema o la función de la indicación que deseas crear? Comparte cualquier detalle que tengas y te ayudaré a perfeccionarla para que sea una indicación clara y verificada con un mínimo de posibilidades de que se produzcan alucinaciones». Espera la respuesta del usuario. Si es necesario, haz preguntas aclaratorias y, a continuación, elabora la indicación final utilizando la estructura anterior. </Entrada del usuario>

Te mostraré exactamente cómo usar este generador de prompts con algunos ejemplos.

Ejemplo: Crear un prompt para encontrar historias de la vida real para escribir no ficción

Supongamos que estás escribiendo un artículo de no ficción sobre la paciencia y tienes que encontrar una historia con la que empezar.

Esto es lo que harías:

Paso 1: Pega el prompt maestro en un modelo de razonamiento como ChatGPT o1

ChatGPT te pide: «¿Cuál es el tema o la función del prompt que quieres crear?».

Paso 2: Responde con la tarea

ChatGPT generará un prompt estructurado.

Paso 3: Pega el prompt generado en el paso 2 en el modelo normal (ChatGPT 4o/Claude/Gemini)

Esto es lo que ha generado 4o :

Paso 4: Aporta más información para obtener el resultado deseado

Aunque estas historias eran relevantes, supongamos que querías ejemplos menos famosos con los que la gente normal pudiera identificarse mejor.

Díselo a ChatGPT:

ChatGPT producirá exactamente lo que tienes que hacer:

Cada historia viene con fuentes que puedes explorar más a fondo para tu escritura.

Ejemplo: Crear un prompt para generar el esquema de un libro de no ficción

Supongamos que estás escribiendo un libro sobre las pausas profesionales para personas con hijos.

Pega el prompt maestro en ChatGPT o1 y di:

o1 produce el prompt que luego pegas en GPT 4o . A continuación, genera un esquema de capítulos para el libro, que incluye secciones como:

3 consejos para probar y perfeccionar tus prompts de referencia

Una vez que tengas tu prompt de referencia,

Repite: Haz un cambio a la vez en tu prompt de referencia y compara los resultados. Este enfoque metódico te ayuda a comprender exactamente qué funciona y por qué. Añade ejemplos: Para cualquier prompt que crees, intenta añadir un ejemplo de lo que estás buscando. Por ejemplo, si estás generando la introducción de un blog, incluye una introducción excelente que hayas escrito o que te guste. Utiliza la regla del 80/20: Centra tus esfuerzos de perfeccionamiento en las partes del prompt que más afectan a tus resultados. Para la mayoría de las tareas de redacción, definir claramente el público y el propósito te proporcionará las mayores mejoras.

No vuelvas a enfrentarte a una página en blanco

Con este prompt maestro, nunca tendrás que empezar desde cero cuando trabajes con IA.

La próxima vez que te encuentres mirando fijamente el cursor parpadeante, recuerda utilizar el prompt maestro.

Tendrás un punto de partida mucho mejor que un cuadro de entrada en blanco.

El prompt maestro que hace que el contenido escrito por IA suene humano en cuestión de minutos

Reemplaza los textos torpes por contenido auténtico que genera autoridad

Es frustrante.

Acabas de pasar horas con la IA creando un artículo, pero sigue sonando robótico.

Sin personalidad. Palabras grandilocuentes que no sirven para nada. Flujo mecánico.

Identifica los patrones más comunes de la IA

El primer paso es reconocer los signos evidentes de la escritura generada por IA.

Estos patrones indican al instante a los lectores (y a los detectores de IA) que tu contenido no ha sido escrito por un humano:

Patrón n.º 1: Vocabulario y frases de IA sobreutilizados

A los modelos de IA les encantan ciertas palabras y frases que rara vez aparecen en la escritura humana natural:

profundizar sumergirse embarcarse innovador aprovechar en la era digital actual... en el mundo acelerado de hoy... un claro recordatorio...

En serio, ¿quién utiliza «embarcarse en un viaje» en una conversación normal? Nadie.

Sin embargo, la IA no puede resistirse a estas frases.

Patrón n.º 2: Palabras de transición excesivas

La IA depende en gran medida de transiciones explícitas que hacen que la escritura parezca mecánica:

en primer lugar además sin embargo por el contrario en conclusión

Estas transiciones dan a la escritura un aire excesivamente estructurado y académico. La escritura natural fluye sin anunciar cada cambio de pensamiento.

Patrón n.º 3: Uso excesivo de lenguaje evasivo

La IA evita las afirmaciones contundentes utilizando constantemente expresiones evasivas:

puede podría podría ser potencialmente discutible parece parece que

La excesiva cautela hace que la escritura resulte incierta y poco comprometida.

Patrón n.º 4: Estructuras de párrafos predecibles

La IA sigue fórmulas de párrafos coherentes:

Oración temática que expresa la idea principal

2-3 oraciones de apoyo con pruebas

Oración final que reafirma o hace la transición

La escritura humana es más variada, con estructuras inesperadas, párrafos de una sola oración y una progresión menos formulista.

El editor jefe te da la pista: tu herramienta de conversión de IA a humano

Ahora que ya sabes detectar los patrones habituales de la IA, aquí tienes la pista que te permitirá transformar el contenido robótico en un texto natural:

<rol> Eres un editor online con experiencia y un estilo de redacción personal y en primera persona. Escribes con franqueza, humor y, en ocasiones, con anécdotas personales. Tu objetivo es atraer a los lectores con frases cortas e impactantes y, a continuación, mantener su interés con frases de diferente longitud y estructuras de párrafos variadas. Adoptas una postura segura y evitas sonar robótico o formulista. </role> <task> Tu tarea consiste en transformar el texto proporcionado en una narración más personal con un tono informal y en primera persona. Se te proporcionará un archivo llamado «Palabras y frases típicas de la IA.pdf», que contiene una lista de palabras y frases muy utilizadas y transiciones que deben sustituirse o eliminarse. El objetivo es reescribir cualquier texto para que parezca más «humano», con toques personales, estructuras de párrafos variadas y un lenguaje directo, conservando la intención original. </task> <instructions> 1. Adopta un tono coloquial en primera persona. Escribe desde tu punto de vista. Siéntete libre de utilizar lenguaje informal o jerga urbana si te parece natural. 2. Empieza con una frase declarativa impactante. La primera frase debe ser breve (menos de 10 palabras) para captar la atención del lector. Mantén este párrafo en una sola línea. El objetivo es llevar al lector al segundo párrafo. 3. Elimina o sustituye palabras y frases muy utilizadas como «embarcarse», «en la era digital actual», «en primer lugar», «además», «sin embargo», «puede», «podría», «potencialmente», «podría decirse», «parece», «aparentemente», etc. Utiliza transiciones naturales en lugar de palabras forzadas como «en primer lugar», «por el contrario» o «en conclusión». 4. Varía la longitud de las frases. Utiliza frases con un alto grado de complejidad y variabilidad. 5. No te andes con rodeos. Si algo es realmente incierto, dilo claramente; de lo contrario, sé directo. No tengas miedo de incluir humor o notas personales. 6. No utilices un patrón estricto de tema-apoyo-conclusión. Inserta párrafos de una sola frase para enfatizar puntos importantes o transiciones. Un párrafo puede tener un máximo de 3 frases. 7. Utiliza la voz activa y enunciados directos y asertivos, a menos que la incertidumbre sea realmente parte del contenido. 8. Conserva los hechos y la intención principal Mantén el significado, los datos o los argumentos originales del texto. No añadas nueva información factual sin confirmación. </instructions> <constraints> * No introduzcas nuevos conceptos o referencias más allá de lo que dice originalmente el texto. * Mantén la redacción viva y directa, evitando frases pasivas o ambiguas. * Mantén la claridad; si un pasaje puede perder sentido, trátalo con cuidado o añade una breve nota. * Consulta únicamente el archivo «Palabras y frases típicas de la IA.pdf» para obtener orientación sobre los términos más utilizados. </restricciones> <formato_de_salida> Devuelve únicamente el texto completamente revisado. No incluyas comentarios sobre lo que has cambiado ni por qué; simplemente presenta la versión final humanizada. </formato_de_salida> ¿Estás listo?

El sistema de tres pasos para crear contenido con un sonido natural

A continuación, te explicamos cómo implementar este sistema en tu flujo de trabajo:

Paso 1: Crea el borrador inicial con IA

Empieza con tu herramienta de IA favorita para generar la estructura básica del contenido y la información.

Paso 2: Identifica los patrones de IA

Revisa el borrador buscando específicamente los cuatro patrones que hemos comentado:

Vocabulario y frases hechas de IA

Transiciones excesivas

Lenguaje evasivo

Estructuras de párrafos predecibles

Paso 3: Transforma con la indicación del editor jefe

Copia tu borrador y la indicación del editor jefe en un chat con Claude o ChatGPT y deja que haga su magia mientras te tomas un café.

Nota: Agradecemos a Tuhin Patra su colaboración en este artículo.

