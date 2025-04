Nota: Hace poco me encontr茅 con una Nota en que una autora conocida expresaba su profunda satisfacci贸n de poder publicar en forma h铆brida con una editorial. Muchos comentaristas parec铆an de acuerdo. Intrigados, preguntamos a algunos escritores qui茅n hab铆a escrito sobre este tema, y muchos nos redirigieron a Brooke Warner. Por suerte, ha tenido la amabilidad de permitir que la traduzcamos y la publiquemos para todos vosotros.

Reformulando la Publicaci贸n H铆brida frente a la Tradicional

Todo gira en torno a la distribuci贸n...

Por: Brooke Warner, que tiene una editorial 鈥渉铆brida鈥 y ha escrito regularmente para Huffington Post, y posteriormente para Publishers Weekly.

El pasado mes de junio, cuando escrib铆 La diferencia definitiva entre la publicaci贸n h铆brida y la autoedici贸n, no hice un seguimiento para comparar la publicaci贸n h铆brida y la tradicional porque la diferencia depende en gran medida de la distribuci贸n. He escrito extensamente sobre la distribuci贸n y la gente me ha dicho que es un tema muy 芦espec铆fico禄 sobre el que escribir. Y es importante. Es algo esencial que los autores deben conocer, ya que responde a la pregunta de c贸mo una editorial determinada pretende vender sus libros y a trav茅s de qu茅 canales.

鈥淟os editores h铆bridos son y quieren ser tu editor; los proveedores de servicios no pretenden ser el editor oficial de sus clientes autores.鈥 - Brooke Warner

Si me hubieran preguntado al principio sobre la diferencia entre la publicaci贸n h铆brida y la tradicional, habr铆a respondido 芦el dinero y el control禄. Podr铆a haberles contado la historia de mi total sorpresa y consternaci贸n cuando lanc茅 鈥淪he Writes Press鈥 sin distribuci贸n y comprend铆 por primera vez lo que significaba la distribuci贸n. Llevaba 13 a帽os trabajando en el mundo editorial, pero solo cuando me encontr茅 con la distribuci贸n comprend铆 su poder para impulsar los libros en el mercado. Sin distribuci贸n, los consumidores tiran, lo cual est谩 bien, pero tambi茅n es una receta para vender cientos de libros en lugar de miles.

A la hora de elegir una editorial, el dinero manda, obviamente. Durante a帽os he considerado la publicaci贸n h铆brida como un plan B a la publicaci贸n tradicional por esa misma raz贸n. Si un autor me dice que va a seguir adelante con una editorial que le paga un anticipo en lugar de tener que pagar 茅l, 驴qui茅n soy yo para disuadirlo?

Excepto que hoy en d铆a no es tan sencillo. Especialmente ahora que tantos contratos tradicionales son contratos sin anticipos. Y m谩s a煤n ahora para m铆 personalmente, tras seis meses de relaci贸n con Simon & Schuster, en los que estoy aprendiendo a煤n m谩s sobre el poder y la mec谩nica de la distribuci贸n tradicional.

(鈥) Ayer conoc铆 a una autora que envi贸 su manuscrito a She Writes Press, pero recientemente le han ofrecido un contrato tradicional, pero no en una de las cinco grandes editoriales (Penguin Random House, Hachette, Simon & Schuster, MacMillion y HarperCollins), sino en una peque帽a editorial especializada principalmente en libros acad茅micos.

Teniendo en cuenta el tipo de libro que es y qui茅n es esta otra editorial, creo sinceramente que vender谩 m谩s libros con nosotros. Las editoriales acad茅micas y universitarias son opciones s贸lidas, pero si no tienen la capacidad de introducir sus libros en los mercados comerciales (es decir, minoristas), esto deber铆a importar a los autores cuyo objetivo es alcanzar esos objetivos.

Durante a帽os he estado defendiendo la importancia de la distribuci贸n a la hora de comparar modelos de publicaci贸n. En lugar de comparar lo tradicional con lo no tradicional, es mejor comparar las editoriales con distribuci贸n y (las) sin distribuci贸n (y yo considero que las editoriales que se encargan de su propia distribuci贸n son editoriales con distribuci贸n). Pero incluso entre las editoriales que tienen (y realizan) su propia distribuci贸n, no todas las distribuciones son iguales. Si est谩s escribiendo lo que se denomina un 芦libro comercial禄, es decir, un libro que quieres que llegue a las librer铆as y a los lectores habituales, necesitas un distribuidor que sepa c贸mo introducir los libros en los canales mayoristas, bibliotecarios y minoristas. Muy pocos autores tienen en cuenta esta medida tan importante, o piensan en lo que le suceder谩 a su libro en manos de una editorial u otra. La 芦cadena de suministro禄 suena aburrida, pero en la edici贸n de libros deber铆a ser la primera pregunta que los autores hagan a su posible editorial:

驴c贸mo va a llevar mi libro al mercado?

Quiero llevaros a un breve viaje por mi memoria, a 2014, cuando 鈥淪he Writes Press鈥 consigui贸 por primera vez que la distribuci贸n (fuera llevada a cabo por) Ingram Publisher Services. En aquel momento, llevaba trabajando en el mundo editorial desde el a帽o 2000 y solo hab铆a trabajado con Publishers Group West (PGW) como distribuidora. Hasta entonces, hab铆a tenido dos trabajos (en North Atlantic Books y Seal Press) y ambas editoriales contaban con PGW para la distribuci贸n. Pero en 2014, PGW no estaba dispuesta a arriesgarse con una editorial h铆brida. Todo el concepto era nuevo para ellos y nosotros ten铆amos un historial de ventas limitado en el que basarnos. As铆 que nos sugirieron Ingram Publisher Services (IPS). Y IPS lo hizo.

Pero entonces, en 2016, Ingram Publisher Services adquiri贸 PGW y PGW empez贸 a vender nuestro cat谩logo, los mismos libros que no hab铆an podido o no hab铆an querido aceptar dos a帽os antes. En 2022, IPS dej贸 de existir y PGW se convirti贸 oficialmente en nuestro distribuidor. Fue un giro interesante de los acontecimientos, y sent铆 curiosidad por saber c贸mo se sent铆a PGW tantos a帽os despu茅s con una editorial h铆brida en sus filas. Cuando le pregunt茅 a la responsable de ventas independientes qu茅 opinaba sobre el modelo h铆brido, me mir贸 un poco desconcertada, como si nunca se lo hubiera planteado. Me dijo: 芦Vuestros libros se venden禄. El mensaje era claro: al equipo de ventas no le importa el modelo de negocio, siempre y cuando puedan vender los libros.

En el mundo de Internet se habla mucho sobre si el modelo h铆brido es bueno o malo, correcto o incorrecto, para un autor determinado. Cuando pienso en las conversaciones que importan a los autores, mucho m谩s importante que lo que digamos los observadores del sector es c贸mo se sienten y act煤an los libreros y los compradores de libros. Desde que me pas茅 a Simon & Schuster para (que llevara a cabo) la distribuci贸n, nadie me ha preguntado ni una sola vez por mi modelo de negocio. Al equipo de ventas no le importa. Su trabajo es vender, y el nuestro es proporcionarles libros que se sientan orgullosos de vender. Esa es la reciprocidad, y todos estamos haciendo nuestro trabajo.

Una analog铆a que utilizo desde hace mucho tiempo cuando hablo de modelos editoriales es compararlos con las escuelas. Si las cinco grandes (ya listadas m谩s arriba) son las universidades de la Ivy League. Sigue siendo una gran analog铆a, pero 煤ltimamente estoy cambiando de opini贸n sobre el t茅rmino 芦plan B禄. Yo era una buena estudiante y nunca se me pas贸 por la cabeza estudiar en Harvard o Yale. Fui a la universidad p煤blica durante dos a帽os, por elecci贸n propia, y fue una experiencia incre铆ble. Nunca me sent铆 inferior por haber tomado esa decisi贸n. Me sirvi贸 de trampol铆n para llegar a la Universidad George Washington, y siempre me he sentido orgullosa de ser graduada de la GWU.

Las opciones de publicaci贸n son similares. Los autores que publican de forma h铆brida eligen cada vez m谩s esta opci贸n como primera opci贸n. Muchos prefieren la publicaci贸n h铆brida a la tradicional por el control y el acceso que ofrece y porque el potencial de recuperar los gastos es mayor que el de ganar con los anticipos.

Y mirad, siempre ser谩 as铆, no hay un camino correcto para ning煤n autor. Ayer, una escritora de la sesi贸n que impart铆 sobre 芦mentalidad y h谩bitos de los autores de 茅xito禄 levant贸 la mano para compartir que es una surfista muy entregada. Est谩 escribiendo sus memorias y tambi茅n es una persona muy competitiva. Para ella, lo importante es llegar a la cima, y las cinco grandes editoriales son la cima. Confes贸 que se destrozar铆a a s铆 misma para hacer lo que fuera necesario para unirse a sus filas.

Desde luego, yo no estaba all铆 para desanimarla en su sue帽o de publicar. A esta aspirante a escritora le dije: 芦Ve a por ello, pero no dejes que las cinco grandes sean tu 煤nico objetivo禄. Me preocupan los autores que est谩n dispuestos a renunciar a todo si no superan esa barrera de entrada tan alta, sobre todo cuando hay tantas otras cosas que considerar y entre las que elegir.

Lo que los autores buscan en una editorial y lo que es adecuado para una persona determinada es muy variado, y es dif铆cil saber lo que se quiere porque el ecosistema editorial es vasto y, a veces, confuso. Por eso, recomiendo salir al mundo real a la hora de evaluar tus opciones de publicaci贸n. Habla con el propietario de una librer铆a, un librero o un bibliotecario. La publicaci贸n de libros es desconcertantemente subjetiva y est谩 en constante cambio, pero la buena noticia para los autores es que lo 煤nico que importa es el producto final: el libro publicado profesionalmente. Teniendo esto en cuenta, hay m谩s de un camino hacia la publicaci贸n por el que puedes apostar con orgullo.

Sobre Writerly Things con Brooke Warner

Brooke Warner es editora de She Writes Press, y autora de Write On, Sisters!, Green-light Your Book, What's Your Book? y tres libros sobre memorias. Tambi茅n es ponente de TEDx y antigua editora ejecutiva de Seal Press. Escribe este bolet铆n semanal, 芦Writerly Things禄.

