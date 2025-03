Deberíamos estar Agradecidos por todos esos Malos Libros

Por: Jared Henderson

Está muy de moda hablar del horrible estado de la industria editorial. La industria editorial está matando la ficción literaria, decimos, o la industria editorial ha abandonado a los hombres. Algunas de estas críticas se basan en hechos, aunque sospecho que la mayoría se basan en sensaciones y aproximaciones aproximadas de lo que está sucediendo, y no es el objetivo de este artículo analizarlas. Quiero centrarme en la crítica más grande y generalizada de la industria editorial y argumentar que, de hecho, es una virtud.

Las grandes editoriales publican demasiados libros malos, dicen los críticos, a lo que yo respondo: Eso es genial.

Para ilustrarlo, echemos un vistazo a la página de novedades de una editorial. Como soy fanático de la fantasía y la ciencia ficción (entre otras cosas), echemos un vistazo a Tor.

Al mirar estas imágenes, veo uno, tal vez dos, títulos que me interesan. He dicho antes, públicamente, que no entiendo el bombo publicitario de Murderbot, que realmente me ha disgustado Brandson Sanderson (y no me molesté en leer más allá de la primera parte de Wind and Truth, lo que en mi defensa significó que todavía leí unas 200 páginas turgentes), que no me gusta John Scalzi (¡no creo que sea gracioso!), y que no tengo ningún interés en lo que creo que son los títulos de «romanticismo» de esta lista.

Estoy generalizando, así que podría equivocarme en los detalles, pero diría que uno o dos de esos libros tienen posibilidades de ser buenos, al menos a mi parecer; muchos de esos libros van a ser malos.

Pero aquí está la incómoda verdad. Los libros de Murderbot se venden fabulosamente bien, tan bien que Apple TV pensó que la propiedad intelectual era lo suficientemente comercializable como para hacer una adaptación. Las novelas de Sanderson son bestsellers garantizados. Los libros de Scalzi (supongo) son probablemente éxitos seguros, aunque tal vez no sean jonrones, para Tor. ¿Y esos títulos románticos? Puede que no reconozcas las portadas, los títulos o los autores, pero probablemente se vendan mucho mejor que muchos de tus autores favoritos.

Los buenos libros, y aquí te pido que asumas conmigo que los libros que me gustan son los buenos, no se venden tan bien. Este no es un caso exclusivo de Tor. Sospecho que se podría decir algo similar de la mayoría de las editoriales.

Los malos libros se venden mejor que los buenos.

El romance como es un romance

A mi modo de ver, esta pequeña historia tiene dos posibles moralejas:

La industria editorial y el público lector tienen graves defectos. Debemos educar a los lectores para que lean mejores libros.

Los buenos libros y los autores que los escriben son esencialmente parásitos de la industria editorial; lo mismo podría decirse de los lectores de estos libros. Los ingresos que generan no serían suficientes para mantener una editorial y, de hecho, ni siquiera para financiar sus propios esfuerzos de autoedición.

Esa primera moraleja es la que todos estamos tentados de aceptar, y tiene algo de cierto. Por diversas razones, la gente quiere lecturas fáciles. Debido a esto, los libros que desafían las convenciones, experimentan con la forma o exigen algo al lector no suelen tener éxito. Por eso, sostenemos que debemos animar a la gente a leer cosas buenas. Debemos enseñarles. Debemos salvar la literatura. (Para algunos lectores, eso significaría ignorar cualquier cosa ofrecida por Tor y otros editores de género, pero ese es un debate para otro día).

Si no hacemos este trabajo, podríamos estar cediendo a lo que el crítico Henry Oliver ha llamado supremacía filistea. Viviremos en un mundo en el que la gente piense seriamente que Taylor Swift, a pesar de su talento, es igual a William Shakespeare, o en un mundo en el que un conocimiento superficial de La Odisea sea una señal de una educación extraña en lugar de una familiaridad con una piedra angular cultural. Oliver escribe:

Así es como se ve el filisteísmo: la negativa a diferenciar; la exaltación por encima de todo del impulso de celebrar; el disfrute cordial de las creencias de un artista en lugar de sus procesos de pensamiento.

Así que, quiero conceder el punto. Tenemos que seguir luchando la buena batalla.

Y, sin embargo, la historia no acaba ahí. El simple hecho es que los libros que yo y muchos de mis compañeros esnobs apreciamos, especialmente en la edición contemporánea, no se publicarían en absoluto si no fuera por estos malos libros. (Por eso digo que somos esencialmente parásitos de la edición). Es un hecho incómodo, pero con el que tenemos que enfrentarnos.

Todo esto ha sido muy rápido, así que veamos cómo funciona la edición, y también podría contarte cómo me ha funcionado a mí (hasta ahora).

De la Biblioteca del Congreso

Si quieres publicar un libro en una editorial importante, del tipo con el que los críticos tienen contactos, y el único tipo que te da una posibilidad medianamente decente de que te hagan caso, normalmente tendrás que buscarte un agente literario. Les envías una carta de consulta y una propuesta o un manuscrito; en el caso de la no ficción, casi siempre es una propuesta, pero para la ficción se esperan manuscritos. Si a un agente le gustas lo suficiente como para hablar contigo, empezaréis a tener algunas conversaciones. Al final, uno de ellos te preguntará si quieres trabajar juntos.

Hablé con 15 agentes y tuve conversaciones telefónicas o por videollamada con tres. Es una tasa de éxito bastante alta, pero supongo que se debe en parte a mis seguidores en YouTube: cuando hablé con ellos, tenía unos 250 000 suscriptores, y ahora tengo unos 420 000. Pero incluso con muchos seguidores, hay que convencer a un agente de que el libro es bueno y vendible. Los tres agentes con los que hablé tenían reservas sobre mi proyecto inicial y todos se ofrecieron a ayudarme a perfeccionarlo en mayor o menor medida. Al final empecé a trabajar con mi agente, Daniel, y revisamos la propuesta de arriba abajo. Fue de gran ayuda durante todo el proceso.

La razón por la que hacemos esto es porque necesitamos convencer a otra persona (editores de editoriales) de que el libro va a ser bueno y un éxito. Esa es la combinación ganadora: debe ser bueno y debe vender muchas copias. Pero sospecho que si tuvieran que elegir entre ser bueno y vender muchas copias, la necesidad económica les obligaría a hacerlo.

Según ese cálculo, un editor (¡o, con suerte, varios editores!) te hará una oferta por el libro y te dará un adelanto. (No puedo hablar de nada de esto, porque Daniel y yo no hemos terminado del todo con mi propuesta, pero creo que pronto estaré en la fase de presentación). Tu agente es el responsable de las negociaciones. Así es como se ganan su 15 % de tu adelanto.

Publisher's Lunch, un gran recurso (de pago) para las noticias del sector, no suele dar cifras específicas de los acuerdos; hay cierta discreción en el sector. Pero utilizan algunas frases para describir los acuerdos, lo que te permite hacer una estimación del valor del contrato.

Buen acuerdo: de 1 a 49.000 dólares

Muy buen acuerdo: de 50.000 a 99.000 dólares

Buen negocio: de 100.000 a 250.000 $

Negocio significativo: de 251.000 a 499.000 $

Negocio importante: de 500.000 $ en adelante

(Notarás que hay lagunas en esto, como para un acuerdo de 99.500 $. Espero que no sean comunes y que la industria prefiera números redondos, pero eso es solo mi especulación).

Así que, como puedes ver, se puede ganar mucho dinero. (Al menos en no ficción; tengo entendido que los anticipos de ficción son más bajos). Tu agente obtendrá el 15 % por sus esfuerzos al trabajar contigo en tu propuesta, asesorarte y negociar; creo que es un trato bastante bueno, considerando todos los factores.

Sin embargo, creo que ya puedes ver cómo funciona la industria. Tu agente te acepta como cliente porque cree que el 15 % valdrá la pena (o porque eres un proyecto que realmente te apasiona, pero no hay muchos de esos). Está apostando por tu éxito futuro. Creo que es justo decir que los editores piensan en términos similares. Ese anticipo es una apuesta. Todo el mundo está apostando. La edición es una apuesta deportiva para gente con gafas de montura gruesa.

Pero aquí está el secreto sucio: nadie compra libros.

Nadie Compra Libros

Nota del Traductor - El autor hace aquí referencia a un artículo muy popular, en que Elle Griffin explicaba cosas como las siguientes (la mayoría, testimonios en juicio de las grandes editoriales): -Piers Morgan tuvo una actuación más débil en Estados Unidos. A pesar de sus seguidores en Twitter (8 millones) e Instagram (1,8 millones), Wake Up: Why the World Has Gone Nuts ha vendido solo 5650 copias impresas en Estados Unidos desde que se publicó hace un año, según BookScan. -Estas dos categorías de mercado (libros de famosos y bestsellers repetidos de la lista de fondo) constituyen la totalidad de la industria editorial e incluso financian su proyecto de vanidad: publicar todos los demás libros en los que pensamos cuando pensamos en la publicación de libros (que no generan ningún beneficio y suelen vender menos de 1000 copias). -El hecho de que el editor pague 250 000, 500 000 o un millón de dólares por un libro no garantiza que una sola persona vaya a comprarlo. Mucho de lo que hacemos es desconocido y se basa en la inspiración y el optimismo. -Creo que puedo resumir lo que he aprendido así: Las cinco grandes editoriales gastan la mayor parte de su dinero en anticipos de libros para grandes celebridades como Britney Spears y autores de franquicias como James Patterson, y esta es la mayor parte de su negocio. También venden muchas Biblias, bestsellers repetidos como El señor de los anillos y libros infantiles como La oruga muy hambrienta. Estas dos categorías de mercado (libros de famosos y bestsellers repetidos de la lista de fondo) constituyen la totalidad de la industria editorial e incluso financian su proyecto personal: publicar todos los demás libros en los que pensamos cuando pensamos en la publicación de libros (que no generan ningún beneficio y suelen vender menos de 1000 ejemplares). Pero profundicemos en todo lo que dijeron en detalle.

O, más o menos. Creo que el mejor resumen del artículo anterior es que la mayoría de los libros no venden ni una sola copia, pero que la industria se sostiene gracias a los grandes éxitos

El director general de Hachette lo describió así:

Nos guiamos mucho por los éxitos. Cuando un libro tiene éxito, puede tener un éxito arrollador. Hay libros que venden millones y millones de copias, y esos son chorros de dinero para los editores de ese libro, a veces durante años... Un chorro de dinero es algo que ocurre una vez cada diez años o así.

Estos chorros de dinero sostienen económicamente a las editoriales, llevan a la gente a las librerías y, en general, mantienen a flote el sector. Estos chorros de dinero son los que hacen posible la edición.

Después de los superventas, tienes a los de la lista media. Estas personas venderán de manera fiable, pero no se venderán fabulosamente bien. (No conozco las cifras de ventas, pero supongo que Brandon Sanderson es un superventas para Tor, mientras que Martha Wells es una fiable autora de la lista media, o algo mejor que eso, pero no realmente un superventas). Me imagino que estos libros son fuentes fiables de ingresos para las editoriales, pero puede que no les permitan hacer más que pagar las facturas.

Luego tienes todo lo demás. Estos son los libros que simplemente no se venden. Especialmente en ficción, aquí es donde creo que están muchas de las joyas. Estos son los libros extraños, experimentales y atrevidos; estos son los libros de los que vale la pena hablar en los años venideros. Pero no se venden; muchos de ellos no ganan suficiente dinero para mantener al autor y cubrir los gastos de la empresa.

Por ahora, la edición funciona de una manera que permite a los editores asumir riesgos. Como los éxitos de ventas son tan grandes, el dinero puede destinarse a apuestas más arriesgadas: autores pequeños, autores sin grandes canales de YouTube, novelas extrañas. ¡Y eso es algo bueno! ¡Deberíamos celebrarlo! Estas editoriales podrían optar por dejar de asumir estos riesgos y convertirse en el imperio editorial de Stephen King y Stephanie Meyer. Pero, al menos por ahora, el dinero se reparte y muchos escritores tienen la oportunidad de escribir una obra. Por lo tanto, conviene recordar que, por cada audaz y atrevido debut literario que se publica, los beneficios extraordinarios de unas 10.000 novelas de Colleen Hoover han pagado el trabajo editorial y de diseño.

Negocios y placer

Este es un ensayo optimista, quiero asegurártelo. Se ha convertido en algo habitual lamentarse del estado de la edición, hablar de la mentalidad provinciana de los editores y de la bazofia que publican. Sin embargo, tenemos que entender que existimos en un ecosistema literario. El éxito de los malos libros, los libros que a los esnobs nos encanta odiar, es lo que mantiene vivo ese ecosistema.

Sobre Commonplace Philosophy

El objetivo de Commonplace Philosophy, que tiene más de 20.000 suscriptores, es “pensar en la vida a través de obras de literatura y filosofía.” En todos esos escritos, Jared (muy popular también en Youtube) se basa en su formación en filosofía académica y en su amor por los grandes libros. Pero afirma:

Sin embargo, en realidad, mi objetivo es aumentar el asombro. El mundo parece demasiado simple, incluso aburrido, y sin embargo es algo espectacular. El asombro es esa sensación que tenemos cuando vislumbramos las profundidades y la complejidad ocultas del mundo.

Jared, en este sentido, invita a leer lo que Bertrand Russell dijo sobre el asunto en Los problemas de la filosofía:

La filosofía debe estudiarse, no por el bien de respuestas definitivas a sus preguntas, ya que, por regla general, no se puede saber si las respuestas definitivas son verdaderas, sino más bien por el bien de las preguntas en sí mismas; porque estas preguntas amplían nuestra concepción de lo que es posible, enriquecen nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra la mente a la especulación; pero sobre todo porque, a través de la grandeza del universo que la filosofía contempla, la mente también se vuelve grande y se vuelve capaz de esa unión con el universo que constituye su bien más elevado.

Nota: Agradecemos a Jared Henderson su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés: