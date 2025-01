¿Por qué Escribir Cualquier Cosa?

Por: Jami Attenberg, autora de “The Middlesteins, Saint Mazie, All Grown Up”, de “1000 palabras: Guía del escritor para mantenerse creativo, centrado y productivo todo el año” y otros libros.

A veces tengo la cabeza despejada y sólo utilizo la meditación para prepararme para el día, y a veces me adentro en ella con una pregunta sobre mi vida, y a veces me adentro en ella con una pregunta sobre mis escritos, y a veces me adentro en ella preguntándome qué debería deciros a todos vosotros.

No fuerzo a mi cerebro en una dirección u otra, pero espero que me dé una respuesta sencilla y agradable. Supongo que a veces es una especie de estímulo para escribir lo que busco, pero también busco una solución a un problema que ya existe. Pero, sinceramente, cada vez que se me ocurre aunque sólo sea una buena frase, me siento completamente satisfecha.

¿Para qué sirve esa frase? Puede ser para muchas cosas. Solía ser guay idear un buen tuit cada día. Pero ahora Twitter está casi todo roto. Lo tuvimos durante años, para bien o para mal, y ahora está roto. A veces pienso que no importa. Sólo era un juguete. Pero claro que importa, porque también era una forma de hablar entre nosotros, de conectar con desconocidos, así que no era sólo un juguete. Era un dispositivo de comunicación. Ahora es como si a alguien se le hubiera caído el teléfono en el retrete.

Aun así, durante un poco más de tiempo, sigo intentando utilizarlo.

Las redes sociales te permiten ser rápido, simplista, divertido y auténtico, pero también a veces mezquino, desconsiderado y descuidado. Algunas personas son tan buenas en las redes sociales que es como si hubieran inventado una nueva forma de arte. (Creo que lo dicen en serio, sea lo que sea lo que digan, creen o muestren. Espero que encuentren el lugar adecuado para sus talentos, ya que vemos cómo se destruyen las antiguas sedes o, al menos, se alteran hasta quedar inutilizables.

Si eras alguien que estaba en twitter, creo que debes olvidarlo. Al final todos lo dejaremos, si no lo hemos hecho ya. Pondremos nuestras palabras en otro sitio. No funcionará igual, ni nos sentiremos igual. Pero seguiremos teniendo buenas ideas. Y aún podremos encontrarnos. No me preguntes dónde. No sé dónde. Pero creo que todos podremos descubrirlo.

Ahora tengo esta carta, por ejemplo. Me la tomo en serio, aunque no sea el mismo medio y hacerla lleve más tiempo. Siguen escribiéndose sobre la marcha, por supuesto. Producidas rápidamente a partir de una idea nueva. Puede que les dedique unas horas. Pero son buenas horas. Horas matutinas. Horas concentradas. Horas sinceras. No hablo por teléfono. Pienso en lo que quiero decir. Lo que digo aquí, lo digo en serio. Las cartas son más reflexivas que los tweets y menos reflexivas que mis libros, que tardan años en escribirse. Mi jerarquía literaria. Pero sea cual sea la forma, lo que digo va en serio.

En cualquier caso, eso ha sido todo, esta mañana. Podría haber susurrado estas palabras sólo a las gallinas, los cuervos y el nuevo perrito. Pero oí esto, y me pareció algo que debería decirte a ti.

¿Por qué escribir si no lo sientes? ¿Por qué escribir algo si no tienes una intención? ¿Qué escribes y por qué lo escribes?

Sobre Jami Attenberg y su Newsletter

Jami es autora de siete libros de ficción, entre ellos el superventas del New York Times, The Middlesteins, Saint Mazie, All Grown Up y, más recientemente, All This Could Be Yours. Sus memorias, I Came All This Way to Meet You: Writing Myself Home, se publicó el 11 de enero de 2022. 1000 PALABRAS se publicó el 9 de enero de 2024, y una nueva novela, Una razón para volver a verte, publicada en septiembre de 2024. Ha escrito para The New York Times, The Wall Street Journal, el Sunday Times y otros. Su obra se ha publicado en dieciséis idiomas.

Es la autora de la newsletter Craft Talk, sobre cómo motivarte y cómo generar ideas y cómo inspirarte y cómo navegar por la industria editorial & más.

Agradecemos a Jami su colaboración en este artículo, basado en el suyo en inglés: